В Екатеринбурге снова представили коллекцию русского авангарда. В центре «Эрмитаж — Урал» открыта выставка «Великий переход», сообщили журналистам в городском музее изобразительных искусств.

Всего в экспозицию вошли 63 произведения, созданных более чем 50 художниками, в том числе и всемирно известными. Некоторые работы ни разу не выставлялись.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ольга Розанова «Беспредметная композиция», Александр Родченко «Диск и крышка» (1919 г), Казимир Малевич «Супрематизм»

Алексей Колчин ИА REGNUM Обжективизм — направление, образовавшееся в послереволюционный период в противовес беспредметному творчеству. Автор — Давид Штеренберг

Алексей Колчин ИА REGNUM Работы Ивана Клюна (Клюнкова), «Супрематическая композиция» (около 1917 г.) и Веры Пестель, «Конструктивная композиция» (1916–1917 гг)

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард

Алексей Колчин ИА REGNUM Роберт Фальк «Девочка в кресле» (1919 г.), Илья Машков «Женский портрет с зеркалом» (1918 г.)

Алексей Колчин ИА REGNUM Михаил Кичигин «Сбор фруктов» (1918 г.)

Алексей Колчин ИА REGNUM Всеволод Ульянов «Красные кони»

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910) и Владимир Бехтеев «Бой быков» (1919 г.)

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910)