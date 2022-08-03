Русский авангард в Екатеринбурге — фоторепортаж
3 августа 2022
В Екатеринбурге снова представили коллекцию русского авангарда. В центре «Эрмитаж — Урал» открыта выставка «Великий переход», сообщили журналистам в городском музее изобразительных искусств.
Всего в экспозицию вошли 63 произведения, созданных более чем 50 художниками, в том числе и всемирно известными. Некоторые работы ни разу не выставлялись.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ольга Розанова «Беспредметная композиция», Александр Родченко «Диск и крышка» (1919 г), Казимир Малевич «Супрематизм»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Обжективизм — направление, образовавшееся в послереволюционный период в противовес беспредметному творчеству. Автор — Давид Штеренберг
Алексей Колчин ИА REGNUM
Работы Ивана Клюна (Клюнкова), «Супрематическая композиция» (около 1917 г.) и Веры Пестель, «Конструктивная композиция» (1916–1917 гг)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард
Алексей Колчин ИА REGNUM
Роберт Фальк «Девочка в кресле» (1919 г.), Илья Машков «Женский портрет с зеркалом» (1918 г.)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Михаил Кичигин «Сбор фруктов» (1918 г.)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всеволод Ульянов «Красные кони»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910) и Владимир Бехтеев «Бой быков» (1919 г.)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард