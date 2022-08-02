Москва отметила День святого Пророка Илии, небесного покровителя Космических и Воздушно-десантных войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом крестного хода

В Москве 2 августа прошли торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ранним утром возле храма святого пророка Илии на улице Ильинка начался молебен перед иконой святого покровителя Космических и Воздушно-десантных войск.

Василий Иванов ИА REGNUM
Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Прихожане прикладываются ко кресту
Василий Иванов ИА REGNUM
Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Икона пророка Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Настоятель приветствует десантников
Василий Иванов ИА REGNUM
Звонарщица

После молебна в храме прошла божественная литургия. Провёл службу митрополит Каширский Феогност.

Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Митрополит Феогност на праздничной службе в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Почетный караул у иконы пророка Илии
Василий Иванов ИА REGNUM
Голубой берет
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом крестного хода
Василий Иванов ИА REGNUM
Крестный ход движется по Ильинке
Василий Иванов ИА REGNUM
Построение перед началом крестного хода
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом крестного хода

По окончании праздничного богослужения крестный ход в сопровождении почетного караула войск ВДВ проследовал к Лобному месту. Отсюда к собравшимся обратились митрополит Феогност и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Василий Иванов ИА REGNUM
Крестный ход
Василий Иванов ИА REGNUM
Митрополит Феогност во главе крестного хода
Василий Иванов ИА REGNUM
Генерал-майор Алексей Наумец поздравляет десантников с праздником
Василий Иванов ИА REGNUM
На Лобном месте
Василий Иванов ИА REGNUM
У Лобного места
Василий Иванов ИА REGNUM
У Лобного места
Василий Иванов ИА REGNUM
Оркестр ВДВ начинает свое выступление в рамках праздничного парада
Василий Иванов ИА REGNUM
Пронос флага перед строем
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление оркестра ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление оркестра ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Ограждение на Красной площади

Перед парадными расчётами было зачитано праздничное поздравление Президента России Владимира Путина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Демонстрация парадным расчетом мастерства строевой подготовки
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление парадного расчета
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление парадного расчета рязанских десантников
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление парадного расчета
Василий Иванов ИА REGNUM
Парадный расчет отдает дань уважения участникам военной спецоперации
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители

Затем начался торжественный парад. По Красной площади прошли рязанские десантники, юнармейцы и другие парадные расчеты.

Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Крестный ход направляется к Васильевскому спуску
Василий Иванов ИА REGNUM
Окропление святой водой
Василий Иванов ИА REGNUM
Окропление святой водой

По завершении парада для всех собравшихся были организованы пункты полевой кухни. Завершился праздник концертом «За Россию, за мою».

Василий Иванов ИА REGNUM
Концерт в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Концерт в честь Дня ВДВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт полевой кухни
Василий Иванов ИА REGNUM
Полевая кухня
Василий Иванов ИА REGNUM
Питание для гостей праздника
Василий Иванов ИА REGNUM
Ветеран Воздушно-десантных войск
Василий Иванов ИА REGNUM
Десантники на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Десантники на Красной площади