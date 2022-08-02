В Москве торжественно отметили Ильин день и День ВДВ — фоторепортаж
Москва отметила День святого Пророка Илии, небесного покровителя Космических и Воздушно-десантных войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Москве 2 августа прошли торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ранним утром возле храма святого пророка Илии на улице Ильинка начался молебен перед иконой святого покровителя Космических и Воздушно-десантных войск.
После молебна в храме прошла божественная литургия. Провёл службу митрополит Каширский Феогност.
По окончании праздничного богослужения крестный ход в сопровождении почетного караула войск ВДВ проследовал к Лобному месту. Отсюда к собравшимся обратились митрополит Феогност и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
Перед парадными расчётами было зачитано праздничное поздравление Президента России Владимира Путина.
Затем начался торжественный парад. По Красной площади прошли рязанские десантники, юнармейцы и другие парадные расчеты.
По завершении парада для всех собравшихся были организованы пункты полевой кухни. Завершился праздник концертом «За Россию, за мою».