Москва отметила День святого Пророка Илии, небесного покровителя Космических и Воздушно-десантных войск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом крестного хода

В Москве 2 августа прошли торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ранним утром возле храма святого пророка Илии на улице Ильинка начался молебен перед иконой святого покровителя Космических и Воздушно-десантных войск.

Василий Иванов ИА REGNUM Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Прихожане прикладываются ко кресту

Василий Иванов ИА REGNUM Прихожане прикладываются к иконе пророка Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Икона пророка Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Настоятель приветствует десантников

Василий Иванов ИА REGNUM Звонарщица

После молебна в храме прошла божественная литургия. Провёл службу митрополит Каширский Феогност.

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Митрополит Феогност на праздничной службе в храме Пророка Божия Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничная служба в храме Пророка Божия Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Почетный караул у иконы пророка Илии

Василий Иванов ИА REGNUM Голубой берет

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом крестного хода

Василий Иванов ИА REGNUM Крестный ход движется по Ильинке

Василий Иванов ИА REGNUM Построение перед началом крестного хода

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом крестного хода

По окончании праздничного богослужения крестный ход в сопровождении почетного караула войск ВДВ проследовал к Лобному месту. Отсюда к собравшимся обратились митрополит Феогност и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Василий Иванов ИА REGNUM Крестный ход

Василий Иванов ИА REGNUM Митрополит Феогност во главе крестного хода

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-майор Алексей Наумец поздравляет десантников с праздником

Василий Иванов ИА REGNUM На Лобном месте

Василий Иванов ИА REGNUM У Лобного места

Василий Иванов ИА REGNUM У Лобного места

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр ВДВ начинает свое выступление в рамках праздничного парада

Василий Иванов ИА REGNUM Пронос флага перед строем

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Ограждение на Красной площади

Перед парадными расчётами было зачитано праздничное поздравление Президента России Владимира Путина.

Василий Иванов ИА REGNUM Демонстрация парадным расчетом мастерства строевой подготовки

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление парадного расчета

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление парадного расчета рязанских десантников

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление парадного расчета

Василий Иванов ИА REGNUM Парадный расчет отдает дань уважения участникам военной спецоперации

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Затем начался торжественный парад. По Красной площади прошли рязанские десантники, юнармейцы и другие парадные расчеты.

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Парад в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Крестный ход направляется к Васильевскому спуску

Василий Иванов ИА REGNUM Окропление святой водой

Василий Иванов ИА REGNUM Окропление святой водой

По завершении парада для всех собравшихся были организованы пункты полевой кухни. Завершился праздник концертом «За Россию, за мою».

Василий Иванов ИА REGNUM Концерт в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Концерт в честь Дня ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Пункт полевой кухни

Василий Иванов ИА REGNUM Полевая кухня

Василий Иванов ИА REGNUM Питание для гостей праздника

Василий Иванов ИА REGNUM Ветеран Воздушно-десантных войск

Василий Иванов ИА REGNUM Десантники на Красной площади