Пожар в Екатеринбурге — фоторепортаж
2 августа 2022
В Екатеринбурге на проспекте Ленина тушат крупный пожар. Горит трёхэтажное здание, сообщает свердловское управление МЧС.
Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. Тушение огня осложняет то, что горение происходит внутри пустотных перекрытий.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь возгорания составляет 300 кв. метров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарные приступают к тушению пожара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарная машина на месте происшествия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарная служба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарные за работой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожар на Ленина, 79. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тушение пожара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарный за работой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарная машина на месте происшествия.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пожарный за работой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Загорелось трёхэтажное здание
Алексей Колчин ИА REGNUM
Улица Ленина после тушения пожара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Улица Ленина после тушения пожара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Улица Ленина после тушения пожара