В Екатеринбурге отмечают День ВДВ — фоторепортаж
2 августа 2022
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В Екатеринбурге 2 августа проходит празднование Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантник во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Татуировка десантника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Утром в центре города приземлились парашютисты. Прошли показательные прыжки с парашютом. После этого десантники колонной направились к мемориалу «Чёрный тюльпан». Там прошли митинг и возложение цветов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военный оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проезд техники в День ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветеран Воздушно-десантных войск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга прошли маршем к площади Советской Армии
Алексей Колчин ИА REGNUM
На десяти пилонах памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане. В 2002 году мемориал дополнили гранитными стелами с фамилиями военнослужащих, погибших в Чечне и Дагестане
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
Собравшиеся почтили память своих товарищей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Собравшиеся почтили память своих товарищей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге
Добавим, ровно 92 года назад под Воронежем на территории Московского военного округа состоялись учения, в которых впервые приняло участие подразделение десантников. Теперь 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мемориал «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония в память о погибших свердловчанах у мемориала «Чёрный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветеран Воздушно-десантных войск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Минута молчания по погибшим
Алексей Колчин ИА REGNUM
Минута молчания по погибшим
Алексей Колчин ИА REGNUM
Имена погибших свердловчан
Алексей Колчин ИА REGNUM
У мемориала собрались военнослужащие, ветераны и их родные, чтобы почтить память тех, кто не вернулся
Алексей Колчин ИА REGNUM
У мемориала собрались военнослужащие, ветераны и их родные, чтобы почтить память тех, кто не вернулся
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мемориал «Чёрный тюльпан» памяти уральских воинов, погибших в Афганистане и в Чечне.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мемориал «Чёрный тюльпан» — так афганцы называли грузовые самолеты, перевозившие погибших офицеров и солдат.