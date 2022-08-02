В Екатеринбурге 2 августа проходит празднование Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантник во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Татуировка десантника

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Утром в центре города приземлились парашютисты. Прошли показательные прыжки с парашютом. После этого десантники колонной направились к мемориалу «Чёрный тюльпан». Там прошли митинг и возложение цветов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки с парашютом в день ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Военный оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM Проезд техники в День ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран Воздушно-десантных войск

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга прошли маршем к площади Советской Армии

Алексей Колчин ИА REGNUM На десяти пилонах памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане. В 2002 году мемориал дополнили гранитными стелами с фамилиями военнослужащих, погибших в Чечне и Дагестане

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники Екатеринбурга во время празднования Дня ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM Собравшиеся почтили память своих товарищей

Алексей Колчин ИА REGNUM Собравшиеся почтили память своих товарищей

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

Добавим, ровно 92 года назад под Воронежем на территории Московского военного округа состоялись учения, в которых впервые приняло участие подразделение десантников. Теперь 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мемориал «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония в память о погибших свердловчанах у мемориала «Чёрный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран Воздушно-десантных войск

Алексей Колчин ИА REGNUM Минута молчания по погибшим

Алексей Колчин ИА REGNUM Минута молчания по погибшим

Алексей Колчин ИА REGNUM Имена погибших свердловчан

Алексей Колчин ИА REGNUM У мемориала собрались военнослужащие, ветераны и их родные, чтобы почтить память тех, кто не вернулся

Алексей Колчин ИА REGNUM У мемориала собрались военнослужащие, ветераны и их родные, чтобы почтить память тех, кто не вернулся

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Мемориал «Чёрный тюльпан» памяти уральских воинов, погибших в Афганистане и в Чечне.