В Калужской области прогремел фестиваль «Архстояние-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на парковку фестиваля «Архстояние-2022»

В лэнд-арт парке Никола-Ленивец в 17-й раз прошел фестиваль современного искусства «Архстояние». В этом году лейтмотивом мероприятия стало понятие «счастье». Главный вопрос «Счастье есть?», на который дали свой вариант ответа кураторы, художники и артисты, стал общей темой при выборе произведений и формировании пространства фестиваля.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на реку Угра и Маяк

Василий Иванов ИА REGNUM Комплекс «Вселенский разум»

Василий Иванов ИА REGNUM Позолоченный телец Василия Щетинина

Василий Иванов ИА REGNUM «Вселенский разум»

Василий Иванов ИА REGNUM Пляжная зона

Василий Иванов ИА REGNUM Палаточный городок

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Бродский и Антон Тимоф — «Вилла ПО2»

Василий Иванов ИА REGNUM Непроходимая чаща

Василий Иванов ИА REGNUM Партисипаторный проект Дмитрия Волкострелова Встреча-Место

Василий Иванов ИА REGNUM Штурм неба

Василий Иванов ИА REGNUM Основатель арт-парка и «Архстояния» Николай Полисский

Василий Иванов ИА REGNUM Обитаемое вещество

Василий Иванов ИА REGNUM Обитаемое вещество с ночной подсветкой

Доминантой «Архстояния-2022» стал «Мавзолей мечты» Тотана Кузембаева. 29-метровая башня, увенчанная искусственным пальмовым оазисом, собрана послойно из различных материалов.

Василий Иванов ИА REGNUM «Мавзолей мечты»

Василий Иванов ИА REGNUM Внутренний вид «Мавзолея мечты»

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент стены «Мавзолея мечты»

Кирпичи, пластиковые использованные бутылки, битое стекло, искусственные цветы, — всё это ступени над головой природы, по которым люди стремятся к своей мечте.

Василий Иванов ИА REGNUM На пути к «Мавзолею мечты»

Василий Иванов ИА REGNUM У «Мавзолея мечты»

Василий Иванов ИА REGNUM У «Мавзолея мечты»

Стоит ли она такого пути, и как можно пройти его в гармонии с окружающим миром? Вот главные вопросы, волнующие автора Тотана Кузембаева.

Василий Иванов ИА REGNUM Тотан Кузембаев рассказывает о своем проекте «Мавзолей мечты»

Масштабным элементом фестиваля стал «Санаторий сна» Романа Сакина. Погрузиться в широкий спектр состояний от легкой дремоты до глубокого сна можно именно здесь, уютно устроившись в гамаке или на кровати прямо в лесу.

Василий Иванов ИА REGNUM «Санаторий сна»

Василий Иванов ИА REGNUM «Санаторий сна» Романа Сакина

Василий Иванов ИА REGNUM Роман Сакин

Качественным аккомпанементом сновидениям стали «скучные» лекции и хор зевающих людей. Также людям предлагали чай из травяных сборов.

Василий Иванов ИА REGNUM Зевающий хор

Поиски счастья, по мнению художниц Юлии Назар, Светы Деминой, Ксении Куприной, Насти Марковской и Оли Аксеновой, можно осуществлять и с высоты птичьего полета. Отстранение от привычного восприятия окружающего и создание особого самостоятельного пространства «между небом и землей» дают возможность свежих впечатлений и ощущений.

Василий Иванов ИА REGNUM С высоты птичьего полета

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Назар

Черной дырой на карте фестиваля стала «Большая грязь» Дарьи Лисицыной. Художница работает с темой детства, помещая всех желающих в равные и открытые взаимоотношения в контексте одной большой грязевой ванны. «Это удовольствие из детства».

Василий Иванов ИА REGNUM Художница Дарья Лисицына

Василий Иванов ИА REGNUM «Большая грязь» Дарьи Лисицыной

Василий Иванов ИА REGNUM Купание

Василий Иванов ИА REGNUM В проекте используется лечебная грязь, привезенная из Ейска

Василий Иванов ИА REGNUM Полное погружение

Наряду с этим грязь, привезенная специально для проекта из Ейска, обладает и полезными свойствами.

Василий Иванов ИА REGNUM Рядом с грязью расположены душевые

Игровой формат представлен необычным проектом «Вау! Кикер». Число участников здесь может достигать 16 человек, а мячей может быть сразу 3 или 4. Коллектив mla+ в составе Игоря Тарновского, Даниила Веретенникова и Ксении Дудиной разработал новый увлекательный вариант кикера, удлиняющего классическую дистанцию игрового поля и сближающего при этом всё больше людей.

Василий Иванов ИА REGNUM «Вау! Кикер»

Феномен «черной полосы» был очень интересно переосмыслен бюро Son architecture. Реальная черная полоса разрезала территорию Николы-Ленивца. Пройти по ней сквозь «жизненное поле» и дойти до Белых ворот Николая Полисского — это живописная метафора преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути.

Василий Иванов ИА REGNUM Черная полоса Son architecture

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Полисский «Белые ворота»

Интерпретация нестандартного масштаба аквариума и придание данному пространству новых интересных смыслов — вот основные аспекты работы Сергея Шеховцова «Аквариум». Огромную корягу и характерный сундук сокровищ на типичной гальке облюбовали не золотые рыбки, а посетители фестиваля. Смена масштаба привела к изменению восприятия. Теперь это рекреационная зона со своей экосистемой, пляжем и зоной комфорта.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Сергея Шеховцова — Аквариум

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Шеховцов

Новым произведением классика «Архстояния» Александра Бродского стал лэнд-арт «6 соток».

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Бродский

Размышление о феномене «священного метража» дачного участка создает интересную геометрическую головоломку, в которую предлагает погрузиться автор. Лабиринт из 6 квадратов, огороженных характерными заборами, врезается в окружающий его ландшафт.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа «Шесть соток» — Александр Бродский

Василий Иванов ИА REGNUM Ротонда Александра Бродского

Василий Иванов ИА REGNUM Ротонда Александра Бродского

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на ротонду Бродского ночью

Музыкальная программа стала двусоставным компонентом фестиваля. В ее контексте необходимо говорить не только о музыке, но и о самой площадке, на которой выступали артисты. В целом стоит отметить обилие подобных точек на карте «Архстояния-2022».

Василий Иванов ИА REGNUM Вечер в Никола-Ленивце

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля возвращаются утром к палаточному лагерю

Василий Иванов ИА REGNUM Сеновал

Василий Иванов ИА REGNUM Огненная сцена

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Вместе с жанрами происходила и смена ландшафтов. От поля и полян до леса и оврагов. Одним из основных событий музыкальной программы можно по праву считать выступление группы POLE на «огненной сцене». Огромное пространство было окружено кольцом пламени костров. Пройти на партер внутри огня или остаться снаружи в амфитеатре — дело зрителя. Уникальный диалог между атмосферой огненной мистерии и звучанием женского акапельного секстета POLE, миксующим с битбоксом народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках. Параллельно с живым выступлением исполнительницы осуществляли его дубляж на жестовый язык для слабослышащих людей.

Василий Иванов ИА REGNUM У огненной сцены

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители подходят к огненной сцене

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы POLE

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM POLE

Василий Иванов ИА REGNUM Хоровод

Василий Иванов ИА REGNUM Огонь догорает

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM На огненной сцене

Василий Иванов ИА REGNUM Внутри огненной сцены

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители внутри огненного кольца

Также одними из наиболее атмосферных музплощадок фестиваля можно считать сцены «Одеялко» на акустической поляне и «Счастья нет?». В первом случае снова акцентным моментом становится элемент перформанса, заключавшегося в концерте с использованием «одеялка» размером 100 на 100 метров, сделанного из изотермической пленки с металлическим напылением. Сцена «Счастья нет?» поражает своей интеграцией в пространство оврага и общей уютной атмосферой музыкально-светового шоу.

Василий Иванов ИА REGNUM Сцена в «Вавилонской яме»

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля передвигаются между ночными площадками

Василий Иванов ИА REGNUM Сцена Prizma

Василий Иванов ИА REGNUM Шарлот

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM «Архстояние-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Акустическая поляна

Добраться до фестиваля можно было разными способами. Доехать на автобусе-театре, оказавшись в гуще спектакля, тоже было возможно. Любопытный формат поездки от режиссера Габбилена Галычева предварял фестиваль для всех желающих скоротать дорогу в творческой обстановке. Размышление на тему замкнутого пространства, перевоплощения и детерминированности взаимоотношений зрителя и артиста.