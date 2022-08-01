В поисках счастья: «Архстояние-2022» — фоторепортаж
В Калужской области прогремел фестиваль «Архстояние-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В лэнд-арт парке Никола-Ленивец в 17-й раз прошел фестиваль современного искусства «Архстояние». В этом году лейтмотивом мероприятия стало понятие «счастье». Главный вопрос «Счастье есть?», на который дали свой вариант ответа кураторы, художники и артисты, стал общей темой при выборе произведений и формировании пространства фестиваля.
Доминантой «Архстояния-2022» стал «Мавзолей мечты» Тотана Кузембаева. 29-метровая башня, увенчанная искусственным пальмовым оазисом, собрана послойно из различных материалов.
Кирпичи, пластиковые использованные бутылки, битое стекло, искусственные цветы, — всё это ступени над головой природы, по которым люди стремятся к своей мечте.
Стоит ли она такого пути, и как можно пройти его в гармонии с окружающим миром? Вот главные вопросы, волнующие автора Тотана Кузембаева.
Масштабным элементом фестиваля стал «Санаторий сна» Романа Сакина. Погрузиться в широкий спектр состояний от легкой дремоты до глубокого сна можно именно здесь, уютно устроившись в гамаке или на кровати прямо в лесу.
Качественным аккомпанементом сновидениям стали «скучные» лекции и хор зевающих людей. Также людям предлагали чай из травяных сборов.
Поиски счастья, по мнению художниц Юлии Назар, Светы Деминой, Ксении Куприной, Насти Марковской и Оли Аксеновой, можно осуществлять и с высоты птичьего полета. Отстранение от привычного восприятия окружающего и создание особого самостоятельного пространства «между небом и землей» дают возможность свежих впечатлений и ощущений.
Черной дырой на карте фестиваля стала «Большая грязь» Дарьи Лисицыной. Художница работает с темой детства, помещая всех желающих в равные и открытые взаимоотношения в контексте одной большой грязевой ванны. «Это удовольствие из детства».
Наряду с этим грязь, привезенная специально для проекта из Ейска, обладает и полезными свойствами.
Игровой формат представлен необычным проектом «Вау! Кикер». Число участников здесь может достигать 16 человек, а мячей может быть сразу 3 или 4. Коллектив mla+ в составе Игоря Тарновского, Даниила Веретенникова и Ксении Дудиной разработал новый увлекательный вариант кикера, удлиняющего классическую дистанцию игрового поля и сближающего при этом всё больше людей.
Феномен «черной полосы» был очень интересно переосмыслен бюро Son architecture. Реальная черная полоса разрезала территорию Николы-Ленивца. Пройти по ней сквозь «жизненное поле» и дойти до Белых ворот Николая Полисского — это живописная метафора преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути.
Интерпретация нестандартного масштаба аквариума и придание данному пространству новых интересных смыслов — вот основные аспекты работы Сергея Шеховцова «Аквариум». Огромную корягу и характерный сундук сокровищ на типичной гальке облюбовали не золотые рыбки, а посетители фестиваля. Смена масштаба привела к изменению восприятия. Теперь это рекреационная зона со своей экосистемой, пляжем и зоной комфорта.
Новым произведением классика «Архстояния» Александра Бродского стал лэнд-арт «6 соток».
Размышление о феномене «священного метража» дачного участка создает интересную геометрическую головоломку, в которую предлагает погрузиться автор. Лабиринт из 6 квадратов, огороженных характерными заборами, врезается в окружающий его ландшафт.
Музыкальная программа стала двусоставным компонентом фестиваля. В ее контексте необходимо говорить не только о музыке, но и о самой площадке, на которой выступали артисты. В целом стоит отметить обилие подобных точек на карте «Архстояния-2022».
Вместе с жанрами происходила и смена ландшафтов. От поля и полян до леса и оврагов. Одним из основных событий музыкальной программы можно по праву считать выступление группы POLE на «огненной сцене». Огромное пространство было окружено кольцом пламени костров. Пройти на партер внутри огня или остаться снаружи в амфитеатре — дело зрителя. Уникальный диалог между атмосферой огненной мистерии и звучанием женского акапельного секстета POLE, миксующим с битбоксом народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках. Параллельно с живым выступлением исполнительницы осуществляли его дубляж на жестовый язык для слабослышащих людей.
Также одними из наиболее атмосферных музплощадок фестиваля можно считать сцены «Одеялко» на акустической поляне и «Счастья нет?». В первом случае снова акцентным моментом становится элемент перформанса, заключавшегося в концерте с использованием «одеялка» размером 100 на 100 метров, сделанного из изотермической пленки с металлическим напылением. Сцена «Счастья нет?» поражает своей интеграцией в пространство оврага и общей уютной атмосферой музыкально-светового шоу.
Добраться до фестиваля можно было разными способами. Доехать на автобусе-театре, оказавшись в гуще спектакля, тоже было возможно. Любопытный формат поездки от режиссера Габбилена Галычева предварял фестиваль для всех желающих скоротать дорогу в творческой обстановке. Размышление на тему замкнутого пространства, перевоплощения и детерминированности взаимоотношений зрителя и артиста.