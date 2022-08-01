В Калужской области прогремел фестиваль «Архстояние-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на парковку фестиваля «Архстояние-2022»

В лэнд-арт парке Никола-Ленивец в 17-й раз прошел фестиваль современного искусства «Архстояние». В этом году лейтмотивом мероприятия стало понятие «счастье». Главный вопрос «Счастье есть?», на который дали свой вариант ответа кураторы, художники и артисты, стал общей темой при выборе произведений и формировании пространства фестиваля.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на реку Угра и Маяк
Василий Иванов ИА REGNUM
Комплекс «Вселенский разум»
Василий Иванов ИА REGNUM
Позолоченный телец Василия Щетинина
Василий Иванов ИА REGNUM
«Вселенский разум»
Василий Иванов ИА REGNUM
Пляжная зона
Василий Иванов ИА REGNUM
Палаточный городок
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Бродский и Антон Тимоф — «Вилла ПО2»
Василий Иванов ИА REGNUM
Непроходимая чаща
Василий Иванов ИА REGNUM
Партисипаторный проект Дмитрия Волкострелова Встреча-Место
Василий Иванов ИА REGNUM
Штурм неба
Василий Иванов ИА REGNUM
Основатель арт-парка и «Архстояния» Николай Полисский
Василий Иванов ИА REGNUM
Обитаемое вещество
Василий Иванов ИА REGNUM
Обитаемое вещество с ночной подсветкой

Доминантой «Архстояния-2022» стал «Мавзолей мечты» Тотана Кузембаева. 29-метровая башня, увенчанная искусственным пальмовым оазисом, собрана послойно из различных материалов.

Василий Иванов ИА REGNUM
«Мавзолей мечты»
Василий Иванов ИА REGNUM
Внутренний вид «Мавзолея мечты»
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент стены «Мавзолея мечты»

Кирпичи, пластиковые использованные бутылки, битое стекло, искусственные цветы, — всё это ступени над головой природы, по которым люди стремятся к своей мечте.

Василий Иванов ИА REGNUM
На пути к «Мавзолею мечты»
Василий Иванов ИА REGNUM
У «Мавзолея мечты»
Василий Иванов ИА REGNUM
У «Мавзолея мечты»

Стоит ли она такого пути, и как можно пройти его в гармонии с окружающим миром? Вот главные вопросы, волнующие автора Тотана Кузембаева.

Василий Иванов ИА REGNUM
Тотан Кузембаев рассказывает о своем проекте «Мавзолей мечты»

Масштабным элементом фестиваля стал «Санаторий сна» Романа Сакина. Погрузиться в широкий спектр состояний от легкой дремоты до глубокого сна можно именно здесь, уютно устроившись в гамаке или на кровати прямо в лесу.

Василий Иванов ИА REGNUM
«Санаторий сна»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Санаторий сна» Романа Сакина
Василий Иванов ИА REGNUM
Роман Сакин

Качественным аккомпанементом сновидениям стали «скучные» лекции и хор зевающих людей. Также людям предлагали чай из травяных сборов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Зевающий хор

Поиски счастья, по мнению художниц Юлии Назар, Светы Деминой, Ксении Куприной, Насти Марковской и Оли Аксеновой, можно осуществлять и с высоты птичьего полета. Отстранение от привычного восприятия окружающего и создание особого самостоятельного пространства «между небом и землей» дают возможность свежих впечатлений и ощущений.

Василий Иванов ИА REGNUM
С высоты птичьего полета
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Назар

Черной дырой на карте фестиваля стала «Большая грязь» Дарьи Лисицыной. Художница работает с темой детства, помещая всех желающих в равные и открытые взаимоотношения в контексте одной большой грязевой ванны. «Это удовольствие из детства».

Василий Иванов ИА REGNUM
Художница Дарья Лисицына
Василий Иванов ИА REGNUM
«Большая грязь» Дарьи Лисицыной
Василий Иванов ИА REGNUM
Купание
Василий Иванов ИА REGNUM
В проекте используется лечебная грязь, привезенная из Ейска
Василий Иванов ИА REGNUM
Полное погружение

Наряду с этим грязь, привезенная специально для проекта из Ейска, обладает и полезными свойствами.

Василий Иванов ИА REGNUM
Рядом с грязью расположены душевые

Игровой формат представлен необычным проектом «Вау! Кикер». Число участников здесь может достигать 16 человек, а мячей может быть сразу 3 или 4. Коллектив mla+ в составе Игоря Тарновского, Даниила Веретенникова и Ксении Дудиной разработал новый увлекательный вариант кикера, удлиняющего классическую дистанцию игрового поля и сближающего при этом всё больше людей.

Василий Иванов ИА REGNUM
«Вау! Кикер»

Феномен «черной полосы» был очень интересно переосмыслен бюро Son architecture. Реальная черная полоса разрезала территорию Николы-Ленивца. Пройти по ней сквозь «жизненное поле» и дойти до Белых ворот Николая Полисского — это живописная метафора преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути.

Василий Иванов ИА REGNUM
Черная полоса Son architecture
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Полисский «Белые ворота»

Интерпретация нестандартного масштаба аквариума и придание данному пространству новых интересных смыслов — вот основные аспекты работы Сергея Шеховцова «Аквариум». Огромную корягу и характерный сундук сокровищ на типичной гальке облюбовали не золотые рыбки, а посетители фестиваля. Смена масштаба привела к изменению восприятия. Теперь это рекреационная зона со своей экосистемой, пляжем и зоной комфорта.

Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Сергея Шеховцова — Аквариум
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Шеховцов

Новым произведением классика «Архстояния» Александра Бродского стал лэнд-арт «6 соток».

Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Бродский

Размышление о феномене «священного метража» дачного участка создает интересную геометрическую головоломку, в которую предлагает погрузиться автор. Лабиринт из 6 квадратов, огороженных характерными заборами, врезается в окружающий его ландшафт.

Василий Иванов ИА REGNUM
Работа «Шесть соток» — Александр Бродский
Василий Иванов ИА REGNUM
Ротонда Александра Бродского
Василий Иванов ИА REGNUM
Ротонда Александра Бродского
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на ротонду Бродского ночью

Музыкальная программа стала двусоставным компонентом фестиваля. В ее контексте необходимо говорить не только о музыке, но и о самой площадке, на которой выступали артисты. В целом стоит отметить обилие подобных точек на карте «Архстояния-2022».

Василий Иванов ИА REGNUM
Вечер в Никола-Ленивце
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля возвращаются утром к палаточному лагерю
Василий Иванов ИА REGNUM
Сеновал
Василий Иванов ИА REGNUM
Огненная сцена
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»

Вместе с жанрами происходила и смена ландшафтов. От поля и полян до леса и оврагов. Одним из основных событий музыкальной программы можно по праву считать выступление группы POLE на «огненной сцене». Огромное пространство было окружено кольцом пламени костров. Пройти на партер внутри огня или остаться снаружи в амфитеатре — дело зрителя. Уникальный диалог между атмосферой огненной мистерии и звучанием женского акапельного секстета POLE, миксующим с битбоксом народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках. Параллельно с живым выступлением исполнительницы осуществляли его дубляж на жестовый язык для слабослышащих людей.

Василий Иванов ИА REGNUM
У огненной сцены
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители подходят к огненной сцене
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление группы POLE
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
POLE
Василий Иванов ИА REGNUM
Хоровод
Василий Иванов ИА REGNUM
Огонь догорает
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
На огненной сцене
Василий Иванов ИА REGNUM
Внутри огненной сцены
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители внутри огненного кольца

Также одними из наиболее атмосферных музплощадок фестиваля можно считать сцены «Одеялко» на акустической поляне и «Счастья нет?». В первом случае снова акцентным моментом становится элемент перформанса, заключавшегося в концерте с использованием «одеялка» размером 100 на 100 метров, сделанного из изотермической пленки с металлическим напылением. Сцена «Счастья нет?» поражает своей интеграцией в пространство оврага и общей уютной атмосферой музыкально-светового шоу.

Василий Иванов ИА REGNUM
Сцена в «Вавилонской яме»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля передвигаются между ночными площадками
Василий Иванов ИА REGNUM
Сцена Prizma
Василий Иванов ИА REGNUM
Шарлот
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Архстояние-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Акустическая поляна

Добраться до фестиваля можно было разными способами. Доехать на автобусе-театре, оказавшись в гуще спектакля, тоже было возможно. Любопытный формат поездки от режиссера Габбилена Галычева предварял фестиваль для всех желающих скоротать дорогу в творческой обстановке. Размышление на тему замкнутого пространства, перевоплощения и детерминированности взаимоотношений зрителя и артиста.

Василий Иванов ИА REGNUM
Спектакль «Автобусная экскурсия»