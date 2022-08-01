Хоккеисты уральского клуба «Автомобилист» готовятся к новому хоккейному сезону. В посёлке Рефтинском прошли сборы.

Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Лето для хоккеистов — время тяжелой работы как на льду, так и в тренажерном зале

Алексей Колчин ИА REGNUM Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты должны всегда поддерживать форму

Алексей Колчин ИА REGNUM Первые дни сбора хоккеисты, за исключением вратарей, работают исключительно в тренажёрном зале и на «земле»

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты «Автомобилиста» находятся на предсезонных сборах в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM После тренировки

Алексей Колчин ИА REGNUM KOL 0593

Алексей Колчин ИА REGNUM На тренировках команда разделена на две группы, которые по очереди тренируются то на льду, то на земле

Алексей Колчин ИА REGNUM Палящее солнце — не помеха для активных тренировок

Алексей Колчин ИА REGNUM Всё же тренировки на льду являются основными для хоккеистов

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Автомобилист» во время тренировки на льду

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая ледовая тренировка

Алексей Колчин ИА REGNUM Настрой перед сезоном и турниром у хоккеистов боевой

Алексей Колчин ИА REGNUM Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском