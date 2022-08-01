Уральские хоккеисты готовятся к новому сезону — фоторепортаж
1 августа 2022
Хоккеисты уральского клуба «Автомобилист» готовятся к новому хоккейному сезону. В посёлке Рефтинском прошли сборы.
Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Лето для хоккеистов — время тяжелой работы как на льду, так и в тренажерном зале
Алексей Колчин ИА REGNUM
Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты должны всегда поддерживать форму
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первые дни сбора хоккеисты, за исключением вратарей, работают исключительно в тренажёрном зале и на «земле»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» находятся на предсезонных сборах в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
После тренировки
Алексей Колчин ИА REGNUM
KOL 0593
Алексей Колчин ИА REGNUM
На тренировках команда разделена на две группы, которые по очереди тренируются то на льду, то на земле
Алексей Колчин ИА REGNUM
Палящее солнце — не помеха для активных тренировок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всё же тренировки на льду являются основными для хоккеистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
ХК «Автомобилист» во время тренировки на льду
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первая ледовая тренировка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Настрой перед сезоном и турниром у хоккеистов боевой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сезон 2022/2023 года начнётся в сентябре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборы ХК «Автомобилист» в Рефтинском