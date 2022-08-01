Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова и посетили памятные места, связанные с его детством и с годами взросления. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Граффити с портретом Кузнецова в городе Талица

Они посетили родную для Героя Советского Союза деревню Зырянка и город Талица. В деревне на месте дома Кузнецовых действует музей, в котором была воссоздана обстановка школьного класса времён учёбы Николая Ивановича.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом Кузнецова в Заряновке, где родился разведчик

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник Кузнецову в Заряновке

Алексей Колчин ИА REGNUM Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища возлагают цветы к памятнику герою Советского союза Николаю Ивановичу Кузнецову

Алексей Колчин ИА REGNUM Кадеты посетили дом Кузнецова в Зырянке

Алексей Колчин ИА REGNUM Архивные документы, посвящённые жизни разведчика. Дом Кузнецова в Зырянке

Алексей Колчин ИА REGNUM В музее воссоздана обстановка времен обучения Николая Ивановича Кузнецова

А в Талице курсанты посетили музей Николая Ивановича, расположенный в здании бывшего лесного техникума. Именно там после школы Кузнецов продолжил учёбу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Музей Кузнецова в Талице. Музей располагается в здании бывшего лесного техникума, именно здесь разведчик учился после школы

Алексей Колчин ИА REGNUM Окна музея героя Советского союза Николая Ивановича Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Композиция. Теневой немецкий офицер и его принадлежность к советам. Экспозиция зала «Пролог. Детство».

Алексей Колчин ИА REGNUM Учебный класс лесного техникума, в котором учился юный Никанор. Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Музей Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Воссозданный интерьер комнаты, письменный стол, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире в доме Прохоровых Н. И. Кузнецов. Экспозиция зала «Пролог. Детство».

Алексей Колчин ИА REGNUM Воссозданная «Партизанская землянка». Музей Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Архивные фотографии и учебники Кузнецова. Музей Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители»

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители».

Алексей Колчин ИА REGNUM Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно.

Алексей Колчин ИА REGNUM В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспозиция зала «Становление». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице

Алексей Колчин ИА REGNUM Награды Николая Ивановича Кузнецова

Алексей Колчин ИА REGNUM Охранник в военном мундире

Алексей Колчин ИА REGNUM Командир партизанского отряда Д. Н. Медведев и Н. И. Кузнецов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первоначально музей располагался в одной комнате, но с годами расширился

Алексей Колчин ИА REGNUM Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице

Отметим, 27 июля Кузнецову исполнилось бы 111 лет. Он погиб 9 марта 1944 года под Львовом в бою с бандеровцами. В Свердловской области чтят память о нём. В Талицу перевезли с Украины памятник ему. При этом прах героя пока находится на Украине.

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник Кузнецову в Талицу был перевезён в 90-х годах с Украины