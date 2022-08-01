Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова и посетили памятные места, связанные с его детством и с годами взросления. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.
Граффити с портретом Кузнецова в городе Талица
Они посетили родную для Героя Советского Союза деревню Зырянка и город Талица. В деревне на месте дома Кузнецовых действует музей, в котором была воссоздана обстановка школьного класса времён учёбы Николая Ивановича.
Дом Кузнецова в Заряновке, где родился разведчик
Памятник Кузнецову в Заряновке
Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища возлагают цветы к памятнику герою Советского союза Николаю Ивановичу Кузнецову
Кадеты посетили дом Кузнецова в Зырянке
Архивные документы, посвящённые жизни разведчика. Дом Кузнецова в Зырянке
В музее воссоздана обстановка времен обучения Николая Ивановича Кузнецова
А в Талице курсанты посетили музей Николая Ивановича, расположенный в здании бывшего лесного техникума. Именно там после школы Кузнецов продолжил учёбу.
Музей Кузнецова в Талице. Музей располагается в здании бывшего лесного техникума, именно здесь разведчик учился после школы
Окна музея героя Советского союза Николая Ивановича Кузнецова в Талице
Композиция. Теневой немецкий офицер и его принадлежность к советам. Экспозиция зала «Пролог. Детство».
Учебный класс лесного техникума, в котором учился юный Никанор. Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице
Воссозданный интерьер комнаты, письменный стол, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире в доме Прохоровых Н. И. Кузнецов. Экспозиция зала «Пролог. Детство».
Воссозданная «Партизанская землянка». Музей Кузнецова в Талице
Архивные фотографии и учебники Кузнецова. Музей Кузнецова в Талице
Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно.
Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители»
Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители».
Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно.
В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице
В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице
Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице
Экспозиция зала «Становление». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице
Награды Николая Ивановича Кузнецова
Охранник в военном мундире
Командир партизанского отряда Д. Н. Медведев и Н. И. Кузнецов.
Первоначально музей располагался в одной комнате, но с годами расширился
Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице
Отметим, 27 июля Кузнецову исполнилось бы 111 лет. Он погиб 9 марта 1944 года под Львовом в бою с бандеровцами. В Свердловской области чтят память о нём. В Талицу перевезли с Украины памятник ему. При этом прах героя пока находится на Украине.
Памятник Кузнецову в Талицу был перевезён в 90-х годах с Украины
Цветы у памятника Кузнецову в Талице