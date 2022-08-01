На открытие дороги прибыл глава города Алексей Орлов. Рабочие убрали ограждения, и движение началось.

Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожное покрытие

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожная разметка

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает новый участок дороги

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожный ремонтник

Алексей Колчин ИА REGNUM Снятие перекрытия

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Снятие перекрытия перед началом движения по новой дороге

Алексей Колчин ИА REGNUM Запуск движения по новой дороге. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Запуск движения. Открытие сквоздного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Алексей Колчин ИА REGNUM Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург