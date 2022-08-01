В Екатеринбурге открыли движение по Луганской — Объездной — фоторепортаж
1 августа 2022
На открытие дороги прибыл глава города Алексей Орлов. Рабочие убрали ограждения, и движение началось.
Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожное покрытие
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожная разметка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает новый участок дороги
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожный ремонтник
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снятие перекрытия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снятие перекрытия перед началом движения по новой дороге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Запуск движения по новой дороге. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Запуск движения. Открытие сквоздного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург