Бухта Тихая — это одна из самых известных природных достопримечательностей Сахалина. Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина

Своё название бухта получила благодаря русскому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну, который во время похода 1803–1806 гг, проходя мимо берегов, заметил, что здесь практически не бывает сильных волн.

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта расположена в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта получила своё название из-за практически полного отсутствия волн

Николай Михальченко ИА REGNUM Пик Смелый

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM База отдыха бухты Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Уборка бухты

Действительно, с запада и севера от сильных ветров бухту защищают отроги, а каменистый бенч, уходящий от мыса, играет роль природного волнореза.

Николай Михальченко ИА REGNUM Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды

Николай Михальченко ИА REGNUM Скальные вершины бухты Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Чайки на берегу бухты

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая

Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы и огромные валуны высотой около 30 метров. На них произрастают морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия, мертензия и множество других видов растений.

Николай Михальченко ИА REGNUM Растительность бухты Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Растительность бухты Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Растительность бухты Тихая

Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды (10–20 метров). На берегу, особенно после штормов, можно найти местный янтарь тёмного цвета — сахалинит.

Николай Михальченко ИА REGNUM Пляж бухты Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM После шторма на берегу можно найти янтарь — сахалинит

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Пляж бухты Тихая

Посередине бухты находится неприступный скальный островок Заметный. Скала возвышается прямо из воды, имеет плоскую вершину и широкое основание. К островку невозможно подобраться, поэтому его облюбовали чайки и другие птицы.

Николай Михальченко ИА REGNUM В бухте находится скальный островок Заметный с плоской вершиной и широким основанием

Николай Михальченко ИА REGNUM К скале невозможно подобраться, поэтому её облюбовали чайки

Николай Михальченко ИА REGNUM Серые чайки

Николай Михальченко ИА REGNUM Скальный островок Заметный

В летний сезон в бухте очень много отдыхающих. Глубина в заливе у берега всего около 1,5 метра, и летом вода может прогреться до +20 °С. Уединённая бухта привлекает и любителей рыбалки, тишина в этих местах нарушается лишь редким шумом волн и вскриками чаек.

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта Тихая

Николай Михальченко ИА REGNUM Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы

Николай Михальченко ИА REGNUM Дорога из Южно-Сахалинска до бухты займёт около 2,5 часа на авто

Николай Михальченко ИА REGNUM Бухта в любую погоду привлекает любителей спокойного отдыха и рыбалки

Николай Михальченко ИА REGNUM Туристическая палатка на берегу бухты

Добраться до этой бухты совсем несложно. От Южно-Сахалинска необходимо ехать в сторону Макарова. Дорога большую часть проходит по асфальту, и всего 4 км от станции «Тихая» по грунтовке до самой бухты. Время в пути составит около 2,5 часа.