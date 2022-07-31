Бухта Тихая — это одна из самых известных природных достопримечательностей Сахалина. Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина
Своё название бухта получила благодаря русскому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну, который во время похода 1803–1806 гг, проходя мимо берегов, заметил, что здесь практически не бывает сильных волн.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта расположена в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта получила своё название из-за практически полного отсутствия волн
Николай Михальченко ИА REGNUM
Пик Смелый
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
База отдыха бухты Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Уборка бухты
Действительно, с запада и севера от сильных ветров бухту защищают отроги, а каменистый бенч, уходящий от мыса, играет роль природного волнореза.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды
Николай Михальченко ИА REGNUM
Скальные вершины бухты Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Чайки на берегу бухты
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая
Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы и огромные валуны высотой около 30 метров. На них произрастают морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия, мертензия и множество других видов растений.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Растительность бухты Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Растительность бухты Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Растительность бухты Тихая
Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды (10–20 метров). На берегу, особенно после штормов, можно найти местный янтарь тёмного цвета — сахалинит.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Пляж бухты Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
После шторма на берегу можно найти янтарь — сахалинит
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Пляж бухты Тихая
Посередине бухты находится неприступный скальный островок Заметный. Скала возвышается прямо из воды, имеет плоскую вершину и широкое основание. К островку невозможно подобраться, поэтому его облюбовали чайки и другие птицы.
Николай Михальченко ИА REGNUM
В бухте находится скальный островок Заметный с плоской вершиной и широким основанием
Николай Михальченко ИА REGNUM
К скале невозможно подобраться, поэтому её облюбовали чайки
Николай Михальченко ИА REGNUM
Серые чайки
Николай Михальченко ИА REGNUM
Скальный островок Заметный
В летний сезон в бухте очень много отдыхающих. Глубина в заливе у берега всего около 1,5 метра, и летом вода может прогреться до +20 °С. Уединённая бухта привлекает и любителей рыбалки, тишина в этих местах нарушается лишь редким шумом волн и вскриками чаек.
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко ИА REGNUM
Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы
Николай Михальченко ИА REGNUM
Дорога из Южно-Сахалинска до бухты займёт около 2,5 часа на авто
Николай Михальченко ИА REGNUM
Бухта в любую погоду привлекает любителей спокойного отдыха и рыбалки
Николай Михальченко ИА REGNUM
Туристическая палатка на берегу бухты
Добраться до этой бухты совсем несложно. От Южно-Сахалинска необходимо ехать в сторону Макарова. Дорога большую часть проходит по асфальту, и всего 4 км от станции «Тихая» по грунтовке до самой бухты. Время в пути составит около 2,5 часа.