Самара, основанная еще в XVI веке, стала одним из главных городов Поволжья и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Город уникален своей архитектурой и историей, здесь есть не только Волга и горы, но и культура, промышленность и даже свой «кусочек» Советского Союза.

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Вид на Волгу со Старой набережной

Жемчужиной Самары является ее набережная, а если быть точнее — целые три набережные: Старая, Орловская и Софийская. Они устроены таким образом, что под каждой набережной есть городской пляж, который в жару всегда переполнен. В рамках национального проекта «Демография» в Самаре были открыты два пляжа для маломобильных граждан.

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Пустая Старая набережная в Самаре
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Старая набережная в Самаре
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Софийская набережная в Самаре
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Пляж на Старой набережной
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Доступный пляж

Вечером с набережных можно любоваться закатом, массивом Зелёной рощи и разглядеть Жигулёвские горы.

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Закат в Самре. Вид с Орловской набережной

Самара известна как место, где Илья Репин писал свою картину «Бурлаки на Волге». Художник выбрал село Ширяево Самарской области и саму Самару неслучайно, бурлацкое ремесло здесь, на Волге, процветало. На Старой набережной можно увидеть жанровую скульптуру «Бурлаки на Волге», которая была открыта к 170-летию со дня рождения Репина.

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Бурлаки на Волге

На другом конце города, на Софийской набережной, расположена знаменитая самарская Ладья. 20-метровая железобетонная лодка появилась в Самаре в честь 400-летия города и теперь является его символом.

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Стелла Ладья, Софийская набережная

Отправляясь в Самару, будьте готовы ходить по лестницам, которыми город переполнен, и обязательно спуститесь на 37 метров под землю, в бункер Сталина. Самарский бункер — один из семи бункеров, которые были построены для Сталина во времена Великой Отечественной войны, он был рассекречен в 1990 году, официального подтверждения того, что Сталин был в бомбоубежище, нет. Удивительно то, что он находится во дворе жилого дома, но никто из местных жителей не видел, как его строили.

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Музей Бункер Сталина
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Витраж в Бункере Сталина
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Зал заседаний ГКО в Бункере Сталина

Особенность самарской архитектуры в том, что в городе смешано огромное количество стилей, рядом с модернистскими особняками стоят здания в конструктивистском стиле и деревянные усадьбы. Архитекторы отмечают, что в Самаре долго пользовалось популярностью то, что в Санкт-Петербурге и Москве давно вышло из моды.

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Дом Красной Армии
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Кухмистерская фон Вакано
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Вход в здание кухмистерской
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Самарская государственная филармония
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Музей-усадьба А.Н. Толстого
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Дом, в котором жил А.Н. Толстой
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Самарский филиал Третьяковской галереи
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Дом на Чапаевской улице
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Дом Усениной
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Римско-Католическая Церковь Приход Пресвятого Сердца Иисуса
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Софийский собор и памятник князю Владимиру
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Церковь Сердца Иисуса в Самаре
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Здание правительства Самарской области
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Дом Сидорова, здание Самарского медицинского университета
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Здание на Ленинградской улице
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Здание Самарского цирка

В Самаре есть и пешеходная улица, Ленинградская, правда, пешеходная она только в части от Галактионовской до Куйбышева. Расположены на ней в основном магазины и кафе, но если пройтись по дворам и соседним переулкам, можно найти интересные арт-пространства и культурные центры, например, проект «Птичий квартал», в котором собрано около 150 почтовых ящиков из исторического центра Самары. Авторы проекта попытались напомнить, что созидательная работа в исторической среде тоже возможна.

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Пересечение Ленинградской и Молодогвардейской улиц
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Пешеходная часть улицы Ленина
Варвара Захарова ИА REGNUM
Памятник Дяде Стёпе на Ленинградской улице
Варвара Захарова ИА REGNUM
Улица Фрунзе
Варвара Захарова ИА REGNUM
Птичий квартал

Площадь Куйбышева — самая большая площадь в России и Европе, её окружают четыре сквера, а в центре стоит Театр оперы и балета.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Улица Куйбышева, церковь Святого Георга (слева)
Варвара Захарова ИА REGNUM
Театр оперы и балета имени Шостаковича на площади Куйбышева

Визитной карточкой для многих туристов является Жигулевский пивоваренный завод, который стоит на берегу Волги. Напротив расположен Иверский женский монастырь, Струковский сад и театр имени Горького.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Здание Жигулевского пивзавода
Варвара Захарова ИА REGNUM
Вход в Струковский сад
Варвара Захарова ИА REGNUM
Фонтан «Мальчик и девочка» в Струковском саду
Варвара Захарова ИА REGNUM
Фонтан Грот и Самарский козел в Струковском саду
Варвара Захарова ИА REGNUM
Памятник Максиму Горькому в Стурковском саду
Варвара Захарова ИА REGNUM
Театр им. Горького и Чапаевская площадь
Варвара Захарова ИА REGNUM
Иверская церковь
Варвара Захарова ИА REGNUM
Иверский монастырь
Варвара Захарова ИА REGNUM
Никольская церковь и некрополь в Иверском монастыре

В самом центре города на одноименной площади находится Монумент Славы. Монумент представляет собой мужчину-рабочего авиационной отрасли, который держит крылья, символизирующие истребитель ИС-2, который во время Великой Отечественной войны выпускался в Самаре. Мужчина стоит лицом к Волге, рядом с монументом расположены Вечный огонь, Георгиевская церковь, сквер Победы и здание областного правительства.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Скорбящая Мать-Родина
Варвара Захарова ИА REGNUM
Георгиевская церковь рядом с Монументом Славы
Варвара Захарова ИА REGNUM
Стена Славы в Самаре
Варвара Захарова ИА REGNUM
Монумент славы и смотровая площадка в Самаре