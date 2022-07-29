Самара, основанная еще в XVI веке, стала одним из главных городов Поволжья и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Город уникален своей архитектурой и историей, здесь есть не только Волга и горы, но и культура, промышленность и даже свой «кусочек» Советского Союза.

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на Волгу со Старой набережной

Жемчужиной Самары является ее набережная, а если быть точнее — целые три набережные: Старая, Орловская и Софийская. Они устроены таким образом, что под каждой набережной есть городской пляж, который в жару всегда переполнен. В рамках национального проекта «Демография» в Самаре были открыты два пляжа для маломобильных граждан.

Варвара Захарова ИА REGNUM Пустая Старая набережная в Самаре

Варвара Захарова ИА REGNUM Старая набережная в Самаре

Варвара Захарова ИА REGNUM Софийская набережная в Самаре

Варвара Захарова ИА REGNUM Пляж на Старой набережной

Варвара Захарова ИА REGNUM Доступный пляж

Вечером с набережных можно любоваться закатом, массивом Зелёной рощи и разглядеть Жигулёвские горы.

Варвара Захарова ИА REGNUM Закат в Самре. Вид с Орловской набережной

Самара известна как место, где Илья Репин писал свою картину «Бурлаки на Волге». Художник выбрал село Ширяево Самарской области и саму Самару неслучайно, бурлацкое ремесло здесь, на Волге, процветало. На Старой набережной можно увидеть жанровую скульптуру «Бурлаки на Волге», которая была открыта к 170-летию со дня рождения Репина.

Варвара Захарова ИА REGNUM Бурлаки на Волге

На другом конце города, на Софийской набережной, расположена знаменитая самарская Ладья. 20-метровая железобетонная лодка появилась в Самаре в честь 400-летия города и теперь является его символом.

Варвара Захарова ИА REGNUM Стелла Ладья, Софийская набережная

Отправляясь в Самару, будьте готовы ходить по лестницам, которыми город переполнен, и обязательно спуститесь на 37 метров под землю, в бункер Сталина. Самарский бункер — один из семи бункеров, которые были построены для Сталина во времена Великой Отечественной войны, он был рассекречен в 1990 году, официального подтверждения того, что Сталин был в бомбоубежище, нет. Удивительно то, что он находится во дворе жилого дома, но никто из местных жителей не видел, как его строили.

Варвара Захарова ИА REGNUM Музей Бункер Сталина

Варвара Захарова ИА REGNUM Витраж в Бункере Сталина

Варвара Захарова ИА REGNUM Зал заседаний ГКО в Бункере Сталина

Особенность самарской архитектуры в том, что в городе смешано огромное количество стилей, рядом с модернистскими особняками стоят здания в конструктивистском стиле и деревянные усадьбы. Архитекторы отмечают, что в Самаре долго пользовалось популярностью то, что в Санкт-Петербурге и Москве давно вышло из моды.

Варвара Захарова ИА REGNUM Дом Красной Армии

Варвара Захарова ИА REGNUM Кухмистерская фон Вакано

Варвара Захарова ИА REGNUM Вход в здание кухмистерской

Варвара Захарова ИА REGNUM Самарская государственная филармония

Варвара Захарова ИА REGNUM Музей-усадьба А.Н. Толстого

Варвара Захарова ИА REGNUM Дом, в котором жил А.Н. Толстой

Варвара Захарова ИА REGNUM Самарский филиал Третьяковской галереи

Варвара Захарова ИА REGNUM Дом на Чапаевской улице

Варвара Захарова ИА REGNUM Дом Усениной

Варвара Захарова ИА REGNUM Римско-Католическая Церковь Приход Пресвятого Сердца Иисуса

Варвара Захарова ИА REGNUM Софийский собор и памятник князю Владимиру

Варвара Захарова ИА REGNUM Церковь Сердца Иисуса в Самаре

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание правительства Самарской области

Варвара Захарова ИА REGNUM Дом Сидорова, здание Самарского медицинского университета

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание на Ленинградской улице

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание Самарского цирка

В Самаре есть и пешеходная улица, Ленинградская, правда, пешеходная она только в части от Галактионовской до Куйбышева. Расположены на ней в основном магазины и кафе, но если пройтись по дворам и соседним переулкам, можно найти интересные арт-пространства и культурные центры, например, проект «Птичий квартал», в котором собрано около 150 почтовых ящиков из исторического центра Самары. Авторы проекта попытались напомнить, что созидательная работа в исторической среде тоже возможна.

Варвара Захарова ИА REGNUM Пересечение Ленинградской и Молодогвардейской улиц

Варвара Захарова ИА REGNUM Пешеходная часть улицы Ленина

Варвара Захарова ИА REGNUM Памятник Дяде Стёпе на Ленинградской улице

Варвара Захарова ИА REGNUM Улица Фрунзе

Варвара Захарова ИА REGNUM Птичий квартал

Площадь Куйбышева — самая большая площадь в России и Европе, её окружают четыре сквера, а в центре стоит Театр оперы и балета.

Варвара Захарова ИА REGNUM Улица Куйбышева, церковь Святого Георга (слева)

Варвара Захарова ИА REGNUM Театр оперы и балета имени Шостаковича на площади Куйбышева

Визитной карточкой для многих туристов является Жигулевский пивоваренный завод, который стоит на берегу Волги. Напротив расположен Иверский женский монастырь, Струковский сад и театр имени Горького.

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание Жигулевского пивзавода

Варвара Захарова ИА REGNUM Вход в Струковский сад

Варвара Захарова ИА REGNUM Фонтан «Мальчик и девочка» в Струковском саду

Варвара Захарова ИА REGNUM Фонтан Грот и Самарский козел в Струковском саду

Варвара Захарова ИА REGNUM Памятник Максиму Горькому в Стурковском саду

Варвара Захарова ИА REGNUM Театр им. Горького и Чапаевская площадь

Варвара Захарова ИА REGNUM Иверская церковь

Варвара Захарова ИА REGNUM Иверский монастырь

Варвара Захарова ИА REGNUM Никольская церковь и некрополь в Иверском монастыре

В самом центре города на одноименной площади находится Монумент Славы. Монумент представляет собой мужчину-рабочего авиационной отрасли, который держит крылья, символизирующие истребитель ИС-2, который во время Великой Отечественной войны выпускался в Самаре. Мужчина стоит лицом к Волге, рядом с монументом расположены Вечный огонь, Георгиевская церковь, сквер Победы и здание областного правительства.

Варвара Захарова ИА REGNUM Скорбящая Мать-Родина

Варвара Захарова ИА REGNUM Георгиевская церковь рядом с Монументом Славы

Варвара Захарова ИА REGNUM Стена Славы в Самаре