27 июля в День памяти детей — жертв войны в Донбассе в Донецкой Народной Республике и в России прошли памятные мероприятия.

Денис Абрамов ИА REGNUM Более 300 человек собралось перед администрацией в станице Ессентукской Предгорного округа

Денис Абрамов ИА REGNUM Зажжение свечей

Денис Абрамов ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа

Денис Абрамов ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа

Денис Абрамов ИА REGNUM Минута молчания в память о погибших детях

Денис Абрамов ИА REGNUM Свечи памяти 130 убитых детей Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа

В станице Ессентукской Предгорного округа на площади перед администрацией собралось более 300 людей, чтобы минутой молчания почтить память 130 погибших детей Донбасса. После чего собравшиеся запустили в небо 100 воздушных фонариков.

Денис Абрамов ИА REGNUM Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа

Денис Абрамов ИА REGNUM Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса

Денис Абрамов ИА REGNUM День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа

Денис Абрамов ИА REGNUM Воздушный фонарик в небе Ставрополья

Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибли 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.