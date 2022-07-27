На Ставрополье прошла акция в память о погибших детях Донбасса — фото
27 июля 2022
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27 июля в День памяти детей — жертв войны в Донбассе в Донецкой Народной Республике и в России прошли памятные мероприятия.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Более 300 человек собралось перед администрацией в станице Ессентукской Предгорного округа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Зажжение свечей
Денис Абрамов ИА REGNUM
День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа
Денис Абрамов ИА REGNUM
День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Минута молчания в память о погибших детях
Денис Абрамов ИА REGNUM
Свечи памяти 130 убитых детей Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа
В станице Ессентукской Предгорного округа на площади перед администрацией собралось более 300 людей, чтобы минутой молчания почтить память 130 погибших детей Донбасса. После чего собравшиеся запустили в небо 100 воздушных фонариков.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
Запуск воздушных фонариков в память о погибших детях Донбасса
Денис Абрамов ИА REGNUM
День памяти детей — жертв войны в Донбассе в станице Ессентукской Предгорного округа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Воздушный фонарик в небе Ставрополья
Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибли 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.