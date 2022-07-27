В Москве у посольства США на площади Донецкой Народной Республики прошло мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса.

В акции приняли участие активисты «Молодой Гвардии Единой России». Активисты прошли с портретами погибших в Донбассе детей, возложили цветы и игрушки к стенду «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей. Акция завершилась запуском воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Донецкой Народной Республики в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Нельзя забыть! Нельзя простить!

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции прошли с портретами убитых детей у посольства США на площади Донецкой Народной Республики

Александр Полегенько ИА REGNUM Активисты «Молодой гвардии Единой России» выстроились с портретами убитых детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки

Александр Полегенько ИА REGNUM Память погибших детей почтили минутой молчания

Александр Полегенько ИА REGNUM Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей

Александр Полегенько ИА REGNUM На воздушные шары нанесли логотип Дня памяти

Александр Полегенько ИА REGNUM Активисты «Молодой гвардии Единой России» с портретами убитых детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Участникам акции раздали значки с логотипом Дня памяти

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции принесли цветы и мягкие игрушки

Александр Полегенько ИА REGNUM Мероприятие-реквием, посвященное памяти погибших детей Донбасса. Москва, 27 июля 2022 года

Александр Полегенько ИА REGNUM Раздача воздушных шаров участникам акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции, посвященной памяти погибших детей Донбасса

«Сегодня в Москве более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей. В руках наши активисты держали фотографии детей, погибших в результате войны в Донбассе. На каждой из них были указаны даты жизни и причина гибели ребёнка. Памятные акции провели и в Донецке — там мы возложили цветы у мемориала «Аллея ангелов», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутаты государственной думы, сенаторы Совета Федерации, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатического корпуса в Москве, политические и общественные деятели.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посол ДНР в России Ольга Макеева

Александр Полегенько ИА REGNUM Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Мария Мишонова (слева)

Александр Полегенько ИА REGNUM Стенд «Ангелы Донбасса» на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Пресс-подход

Александр Полегенько ИА REGNUM Посол ДНР в России Ольга Макеева

Александр Полегенько ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Корзина с цветами, переданная от республики Северной Осетии

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции запускают воздушные шары в память о погибших детях

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных шаров с логотипом Дня памяти по числу погибших детей

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушные шары в небе над площадью Донецкой Народной Республики в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Посол ДНР в России Ольга Макеева возлагает цветы к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония возложения цветов и мягких игрушек к стенду «Ангелы Донбасса»

Александр Полегенько ИА REGNUM После завершения акции весь стенд утонул в цветах

Александр Полегенько ИА REGNUM Мягкие игрушки у стенда «Ангелы Донбасса»

Напомним, в целях увековечения памяти 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.