В акватории реки Невы в Санкт-Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада. В репетиции приняли приняли боевые корабли, катера различного класса и водоизмещения, а также экипажи морской авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассвет в Санкт-Петербурге

В ходе тренировки по фарватеру Невы прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Среди них — противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Татарстана», «П-471» и «П-468», десантный катер «Иван Пасько», который в День ВМФ пройдет по акватории Невы с репликой ботика Петра I, патрульный катер «Евгений Колесников» (с женским экипажем на борту), морской тральщик «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово».

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный катер «Чувашия» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный катер «Чувашия» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Базовый тральщик «Александр Обухов» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Также в тренировке парада приняли участие 2 катера от пограничного управления ФСБ России и 2 от МЧС России соответственно.

Дарья Драй ИА REGNUM Пограничный сторожевой катер ФСБ РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Пограничный сторожевой катер ФСБ РФ

Рабочая группа, состоявшая из представителей Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы произвела замеры интервалов между кораблями и проверила выполнение экипажами кораблей и катеров задачи поддержания заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов. Были проверены организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение кораблей во время репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы

Особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман корабля», специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Базовый тральщик «Александр Обухов» на репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Напомним, Главный военно-морской парад состоится 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Также военно-морские парады, и торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России, пройдут в военно-морских базах и пунктах базирования всех флотов.