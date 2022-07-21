А поедемте прогуляться в Марий Эл. Республика славится великолепием сохранившейся здесь первозданной природы и необычайной культурой. Вы попробуете подкоголи, шокту, лашку, уячи и пулашкамуно. А в Йошкар-Оле вас удивит набережная в европейском стиле и даже свой кусочек Москвы.

Варвара Захарова ИА REGNUM Въездной знак в Йошкар-Оле

Озерный край

Марий Эл — настоящий озёрный край. На территории республики находится около двухсот разных по своим размерам и полезным свойствам водоемов. Особенно необычным, одним из самых красивых и знаменитых озер России является озеро Морской глаз. Визитка республики славится необыкновенным изумрудным цветом воды, манящей глубиной и легендой о несчастной любви. Однако год от года это озеро мельчало и сейчас уже туристам даже не советуют на него ездить, так как красивых фото уже не сделать.

Варвара Захарова ИА REGNUM Река Волга в городе Козьмодемьянск

Варвара Захарова ИА REGNUM Паромная переправа из Козьмодемьянска в Коротни

Зато путешественники любят посещать озера Таир, Яльчик и Кичиер. Все они находятся в нижнем течении реки Илеть, и расположены как бы в форме цепочки. Здесь можно насладиться девственной природой, теплой водой и хвойными лесами вокруг озер.

Горномарийский район, Козьмодемьянск

Козьмодемьянск — культурный центр региона. Он является городом купцов с интересной историей. Здесь вы найдете настоящие купеческие дома, музеи, насладитесь особой атмосферой города. Кстати, такое необычное название городу присвоил сам Иван Грозный. Царю так понравились холмистые территории, что было приказано основать здесь крепость в день святых — Косьмы и Дамиана. Отсюда и пошло название города.

Варвара Захарова ИА REGNUM Въездная стелла в Козьмодемьянске

Варвара Захарова ИА REGNUM Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс

Варвара Захарова ИА REGNUM Улица в Козьмодемьянске

Варвара Захарова ИА REGNUM Этномузей под открытым небом в Козьмодемьянске

Варвара Захарова ИА REGNUM Этнографический музей в Козьмодемьянске, Марий Эл

Варвара Захарова ИА REGNUM Этнографический музей в Козьмодемьянске

Марийская Швейцария, Куженерский район

В республике есть и своя «Швейцария». Пустынное место с множеством известняка местные прозвали Каменной горой. Природа здесь пышет свежим воздухом и студёной водой, которая бьется из ключа Каменного. Огромные лесистые холмы вместе с крутыми склонами позволили местным организовать горнолыжные трассы, отчего и носит название «Швейцария».

Варвара Захарова ИА REGNUM Марийская Швейцария, Куженерский район, Марий Эл

Варвара Захарова ИА REGNUM Куженерский район, Марий Эл

Сернур

Деревня Сернур основана в XVII веке. Название Сернур пошло от реки Шердеж, на которой и раскинут населённый пункт. В старину деревню населяли только местные народы — язычники. Сернур известен был как своего рода Иерусалим для марийцев. Он всегда претендовал на руководящую роль в религиозном отношении.

Варвара Захарова ИА REGNUM Школа в Сернуре, Марий Эл

Визимбирь

Деревня Визимбирь славится множеством родников. Местную воду, богатую серебром, называют «живой водой» из-за множества целебных свойств. Из этой воды все туристы могут попробовать чай с таежными ягодами и сладостями. Помимо родников привлекает и возможность увидеть традиционную марийскую культуру, познакомиться фольклором народа мари.

Кроме того, на родниках деревни построены колодцы, где марийцы делятся с туристами искусством обработки льна. На территории деревни также есть уникальная баня, построенная на роднике.

Царевококшайск

Столица республики Марий Эл Йошкар-Ола до 1919 года носила название Царевококшайск. Сейчас, согласно данным переписи 2020 года, в городе порядка прожидает порядка 274 тысяч человек.

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на Йошкар-Олу днем

Варвара Захарова ИА REGNUM Национальная художественная галерея и городские часы в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Марийский национальный театр драмы в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая, Йошкар-Ола

Варвара Захарова ИА REGNUM Стадион Дружба в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Гостиница Советская в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание Пенсионного фонда России в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на Йошкар-Олу вечером

Набережная Брюгге, пожалуй, одно из самых красивых и необычных мест в Йошкар-Оле. Улица полностью выполнена в едином стиле европейской северной готики, отсюда и название. Бельгийский город Брюгге тоже богат сооружениями во фламандском стиле. Здания на набережной, в основном, различные местные ведомства. Однако улица все равно стала одной из самых популярных у йошкаролинцев и туристов.

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на набережную Брюгге с Воскресенского моста

Варвара Захарова ИА REGNUM Воскресенский мост, Йошкар-Ола

Варвара Захарова ИА REGNUM Воскресенский собор и Александро-Невская часовня в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид на центр Йошкар-Олы с Воскресенской набережной

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид с Воскресенской набережной в Йошкар-Оле

Варвара Захарова ИА REGNUM Вид с Театрального моста, Йошкар-Ола

Варвара Захарова ИА REGNUM Набережная Брюгге в Йошкар-Оле

Царевококшайский кремль

Его построили в 2009 году на месте старинной деревянной крепости, которая не сохранилась до наших дней. В XIX веке на этом месте находилась городская базарная площадь, а в советское время она стала площадью Революции. Сам Кремль состоит из четырех башен, соединенных крепостными стенами из красного кирпича. Это полностью новодел, который мало интересен туристам.

Варвара Захарова ИА REGNUM Царевококшайский кремль внутри

Варвара Захарова ИА REGNUM Царевококшайский кремль снаружи

Варвара Захарова ИА REGNUM Пушка в Царевококшайском кремле

Патриаршая площадь

Площадь была основана в 2010 году на берегу реки Малая Кокшага. В том же году там установили памятник основателю Марийской и Йошкар-Олинской епархии Алексию II. Центром площади и основной достопримечательностью служит его памятник, где и изображен патриарх.

Варвара Захарова ИА REGNUM Воскресенская набережная в Йошкар-Оле днем

На территории площади также находится монумент, посвященный императрице Елизавете Петровне. На нем императрица запечатлена верхом на лошади, так как при жизни была умелой наездницей.

Варвара Захарова ИА REGNUM Памятник Елизавете Петровне на набережной Брюгге

Кроме того, на Патриаршей площади расположен Республиканский театр кукол. Само здание отчетливо напоминает сказочный замок. Театр богат различными постановками детских произведений. В рамках театра работает музей-лекторий, где дети узнают историю кукольного искусства.

Дом купцов Кореповых

В Йошкар-Оле находится известный местным жителям дом Кореповых. Здание было приобретено М. И. Кореповой в конце XIX века. На первом этаже были размещены магазины, в северной части — уездный съезд, а в южной — уездная почтово-телеграфная контора. Но после 1917 г. дом был национализирован, а внутри него размещался уездный исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов.

Площадь Пресвятой Девы Марии

Современная архитектурная достопримечательность города Йошкар-Ола. С этого места открывается прекрасный вид на набережную Брюгге. У будущего собора в 2007 году была установлена скульптурная композиция «Пресвятая Богородица с младенцем Христом», в 2011 году в центре площади Республики Пресвятой Девы Марии — фонтан-памятник «Архангел Гавриил».

Варвара Захарова ИА REGNUM Благовещенский собор и Площадь Республики Пресвятой Девы Марии

Варвара Захарова ИА REGNUM Фонтан Архангел Гавриил на площади Республики, Йошкар-Ола

Благовещенская башня

Интересное сооружение, выполненное в стиле кремлевских башен, появилось на территории города в 2007 году. Вершину башни занимает двуглавый орел, по середине — куранты, а на первом ярусе башни размещен пункт полиции. Кроме того, в самой башне находится обзорная площадка для осмотра достопримечательностей города с высоты птичьего полета. Перед башней расположился фонтан, в центре которого находится скульптура Архангела Гавриила. Его же именем названа Архангельская слобода.

Варвара Захарова ИА REGNUM Архангельская слобода, вид на Благовещенскую башню

Архангельская слобода в Йошкар-Оле

Колоритная Архангельская слобода славится Собором Благовещения Пресвятой Богородицы, который очень похож на петербургский храм Спаса на Крови. На территории слободы много различных цветных построек с колоритными фигурками на фасадах, в которых находятся офисы, кафе и магазины.

Варвара Захарова ИА REGNUM Архангельская слобода, Йошкар-Ола

Недалеко от площади стоит еще одна достопримечательность города — Драмтеатр имени Константинова, который действует в городе с 1919 года.

Варвара Захарова ИА REGNUM Архангельская слобода в Йошкар-Оле

Добраться до Марий Эл, например, из Москвы можно, как на поезде, так и на самолёте. А автопутешественники по дороге проедут также Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию.