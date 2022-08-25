По данным Минсельхоза, Московская область занимает ведущие позиции в России по производству ряда сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясных консервов. За первый квартал 2022 года объём выпуска этого вида продукции на 26% превысил объёмы за тот же период 2021 года. Подмосковные компании выпустили в первом квартале более 27 млн условных банок мясных консервов. Показатели были достигнуты благодаря работе таких производителей, как ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК Селятино», ООО «МПК «Патриот».

ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» — один из крупнейших производителей мясной и мясо-растительной консервации в Московской области. Завод был основан в 1985 году как Экспериментальное мясоперерабатывающее предприятие.

На сегодняшний день на заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов, 450 тонн деликатесов, полуфабрикатов и колбасной продукции в месяц.

Корреспондент ИА REGNUM посетил цеха Лыткаринского мясоперерабатывающего завода, чтобы увидеть, как производится мясная продукция на предприятии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В производстве применяют мясо, прошедшее ветеринарный контроль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM После приемки замороженное мясо размораживают

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мясо отправляют в куттер (машину для измельчения мяса) и добавляют специи и лёд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовые сосиски

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертикально подвешенные изделия проходят термообработку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасы, сошедшие с конвейера Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производство колбас. Лыткаринский мясоперерабатывающий завод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Процесс формования сосисок. Подготовленные оболочки наполняют фаршем

Сотрудники завода рассказали о производственном процессе и показали в рабочем режиме изготовление мясной продукции. Предварительно технологи провели инструктаж по технике безопасности, выдали спецодежду и провели по основным этапам создания мясных продуктов, в том числе продукции «Мясная ферма» (СТМ-марка для «Пятерочки»), «Рузком», МО, Лыткарино.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Упаковка готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маркировка готового продукта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовая продукция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов в месяц

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовая продукция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы и нагревают до необходимой температуры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовая продукция

Вся продукция производится из натуральных продуктов и под тщательным контролем. Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту. Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы, нагревают до необходимой температуры (чаще всего температура составляет 120°C), в зависимости от вида мяса, после этого начинается стерилизационный процесс. Стерилизация позволяет сохранить пищевую ценность и способствует длительному хранению продукта. Готовая продукция отстаивается ещё десять дней и после выборочно отправляется на проверку в лабораторию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудники лаборатории контролируют качество сырья

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вся продукция производится под тщательным контролем