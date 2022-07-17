Загадочный Итуруп: путешествие на южные Курилы — фоторепортаж
Итуруп — крупнейший остров Курил площадью 3174,71 кв. км. С северо-востока на юго-запад остров растянулся на 200 километров. С одной стороны он омывается Охотским морем, а с другой стороны — Тихим океаном.
На острове проживает всего около 7 тысяч человек. В основном все населенные пункты острова — это сёла и посёлки городского типа. Единственный город — Курильск, он расположен в центральной части острова.
Коренное население острова — айны. Некогда айны жили на территории современной России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, на Сахалине и Курильских островах. В период с 1947 по 1949 год многие из них вместе с этническими японцами были репатриированы в Японию, оставшиеся к настоящему времени уже полностью ассимилировались.
На острове находится 20 вулканов, девять из них — действующие: Атсонупури, Баранский, Берутарубе, Богдан Хмельницкий, Иван Грозный, Кудрявый, Меньший Брат, Стокап, Чирип.
Вулкан Баранский — один из самых доступных вулканов Итурупа, он расположен всего в 22 км к востоку от Курильска, и к нему идёт хорошая грунтовая дорога. Склоны вулкана усыпаны грязевыми и геотермальными источниками, а также фумаролами (ямы с кипящей грязью) с температурой выше 100 градусов. Поэтому ходить можно только по тропинкам.
Одной из главных достопримечательностей вулкана является река Кипящая, температура воды в ней близка к точке кипения.
На Итурупе можно увидеть по-настоящему уникальное творение природы — Белые скалы, которые протянулись на 28 км вдоль побережья Охотского моря. Скалы состоят не из твёрдых пород, а образовались в результате мощного извержения вулкана, во времена, когда остров находился ещё под водой. Лава, которая была насыщена газами, вспенилась и закристаллизовалась в белоснежную пемзу. Спустя тысячи лет пемзовые горы поднялись над поверхностью воды.
Пемза и вулканическое стекло — вещества достаточно мягкие и рыхлые, и под действием воды и ветра горы легко разрушаются. Во время дождя можно увидеть, как с вершин стекают белые потоки рек, вырезающие на возвышенностях целые каньоны и ущелья.
На севере острова Итуруп находится бухта Парусная. Единственная дорога туда идёт вдоль Охотского моря и Белых скал.
На острове множество водопадов, среди которых один из самых высоких в России — водопад Илья Муромец (141 м), озёр, горячих и минеральных источников.
Со стороны Тихого океана расположен залив Касатка. Именно из этого залива японское авианосное соединение, которое здесь базировалось, направилось атаковать Перл Харбор. Сейчас же одной из главных достопримечательностей залива является выброшенный на мель во время шторма 3 декабря 2015 года буксир «Корунд». На борту находилась команда из 8 человек, никто из них не пострадал. Неоднократные попытки снять судно с мели не увенчались успехом, судно всё глубже закапывалось в песок.
Курильские острова известны своими термальными источниками. На Итурупе функционирует несколько водно-оздоровительных комплексов. В водно-оздоровительном комплексе ''Ванночки'' термоминеральная вода температурой 46 °С изливается из скважины. По химическому составу относится к водам средней минерализации, газонасыщенным, хлоридно-натриевым, слабокислым, содержащим в кондиционных количествах биологически активный кремний (метакремниевую кислоту) и повышенные диоксид углерода, бром и бор.