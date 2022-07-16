Под Рязанью прошла акция в память об участниках Войска Польского, организованная содружеством KURSK, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Здравствуй, солдат, вчерашний скиталец

День 15 июля считается датой основания дивизии им. Т. Костюшко. В этот день в 1943 г. бойцы дивизии принесли военную присягу. Местом формирования Войска Польского стала Рязанская область. Здесь располагалось и здание штаба дивизии.

Василий Иванов ИА REGNUM Место, на котором располагалось здание штаба до пожара

Результатом проведенной работы стало создание боевой силы, вставшей плечом к плечу с русскими, белорусами и украинцами против фашистских захватчиков. Поляки с честью исполняли свой долг. Одна из участниц Войска Польского, Анела Кживонь, была удостоена звания Героя Советского Союза, став таким образом первой женщиной-иностранкой, получившей эту награду.

Василий Иванов ИА REGNUM Анела Кживонь, первая иностранка, награжденная орденом Героя Советского Союза

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка архивных материалов, рассказывающих об истории Войска Польского

Василий Иванов ИА REGNUM Командир 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Сигизмунд Генрих Берлинг

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Войцеха Ярузельского

Василий Иванов ИА REGNUM Солдатская присяга

Василий Иванов ИА REGNUM Проект нового здания штаба

Сегодня общественная организация «Содружество KURSK» во главе со своим руководителем Ежи Тыцом заботится о сохранении памяти о российско-польском боевом братстве. Также важным аспектом деятельности Содружества является создание польско-российского военно-культурного центра на месте размещения 1-й дивизии Войска Польского имени Тадеуша Костюшко в Рязанской области. До недавнего времени здесь находилось деревянное здание штаба дивизии, однако месяц назад оно сгорело. Причина пожара до конца так и не установлена.

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

«Содружество KURSK» в декабре 2021 подписало с представителями Минобороны Российской Федерации договор о передаче АНО «СОДРУЖЕСТВО КУРСК ВОСТОК» в безвозмездное пользование здания штаба 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, расположенного в с. Сельцы Рыбновского района Рязанской области, для реставрации и последующего создания в нём музея советско-польского братства по оружию.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Гости

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

С 14 мая 1943 г. в здании размещался штаб Войска Польского под командованием полковника Зигмунда Берлинга. Польская дивизия, сформированная в Сельцах, сражалась на стороне Красной армии до конца войны и внесла весомый вклад в освобождение Польши, а затем в окончательное уничтожение гитлеровской армии в Берлине. Польская дивизия им. Т. Костюшко была образована благодаря постановлению № 3294, подписанному председателем Государственного комитета обороны И. В. Сталиным 6 мая 1943 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст Тадеуша Костюшко

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

Василий Иванов ИА REGNUM Военное удостоверение польской дивизии

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

Созданное таким образом воинское формирование стало ядром возрожденного Войска Польского, имевшего к концу войны уже две армии, впоследствии ставшего второй по численности армией в Варшавском договоре.

Василий Иванов ИА REGNUM Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»

«В нынешнюю эпоху массовой фальсификации истории вышеописанные факты также подвергаются нападкам, а герои Красной армии и Войска Польского выставляются оккупантами, целью которых было не освобождение Европы, а ее порабощение и введение коммунистического строя. Реконструкция здания штаба является одним из элементов большого проекта, который направлен на восстановление уважения к польским и советским героям времен Второй мировой войны. Восстановленный штаб должен быть включен в программу изучения истории, а его местоположение стать точкой маршрута исторического туризма по следам Войска Польского на востоке. Мы убеждены, что созданный нами проект одинаково важен как для поляков, так и для россиян», — заявил Ежи Тыц.

Василий Иванов ИА REGNUM Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Пыресин, командир 1-го танкового полка дивизии имени Тадеуша Костюшко

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Кириллов, потомок участника Войска Польского

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной думы

Василий Иванов ИА REGNUM Иван Ушаков, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области

Василий Иванов ИА REGNUM Ева Левчук

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Старых, директор Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Гвардия»

Василий Иванов ИА REGNUM Ирина Диовальд, директор музея советско-польской дружбы по орудию школы №44 г. Рязани

Василий Иванов ИА REGNUM Максим Сидоров, представитель Ассамблеи народов Евразии

Василий Иванов ИА REGNUM Гости мероприятия

Мероприятие прошло при участии представителей Рязанской городской думы, офицеров МВД и ВС России, а также Ассамблеи народов Евразии. Также присутствовали представители патриотических и поисковых организаций.

Василий Иванов ИА REGNUM Полевая кухня

Василий Иванов ИА REGNUM Полевая кухня

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

Василий Иванов ИА REGNUM На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»