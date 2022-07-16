Под Рязанью прошла акция в память об участниках Войска Польского, организованная содружеством KURSK, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Здравствуй, солдат, вчерашний скиталец

День 15 июля считается датой основания дивизии им. Т. Костюшко. В этот день в 1943 г. бойцы дивизии принесли военную присягу. Местом формирования Войска Польского стала Рязанская область. Здесь располагалось и здание штаба дивизии.

Василий Иванов ИА REGNUM
Место, на котором располагалось здание штаба до пожара

Результатом проведенной работы стало создание боевой силы, вставшей плечом к плечу с русскими, белорусами и украинцами против фашистских захватчиков. Поляки с честью исполняли свой долг. Одна из участниц Войска Польского, Анела Кживонь, была удостоена звания Героя Советского Союза, став таким образом первой женщиной-иностранкой, получившей эту награду.

Василий Иванов ИА REGNUM
Анела Кживонь, первая иностранка, награжденная орденом Героя Советского Союза
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка архивных материалов, рассказывающих об истории Войска Польского
Василий Иванов ИА REGNUM
Командир 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Сигизмунд Генрих Берлинг
Василий Иванов ИА REGNUM
Портрет Войцеха Ярузельского
Василий Иванов ИА REGNUM
Солдатская присяга
Василий Иванов ИА REGNUM
Проект нового здания штаба

Сегодня общественная организация «Содружество KURSK» во главе со своим руководителем Ежи Тыцом заботится о сохранении памяти о российско-польском боевом братстве. Также важным аспектом деятельности Содружества является создание польско-российского военно-культурного центра на месте размещения 1-й дивизии Войска Польского имени Тадеуша Костюшко в Рязанской области. До недавнего времени здесь находилось деревянное здание штаба дивизии, однако месяц назад оно сгорело. Причина пожара до конца так и не установлена.

Василий Иванов ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

«Содружество KURSK» в декабре 2021 подписало с представителями Минобороны Российской Федерации договор о передаче АНО «СОДРУЖЕСТВО КУРСК ВОСТОК» в безвозмездное пользование здания штаба 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, расположенного в с. Сельцы Рыбновского района Рязанской области, для реставрации и последующего создания в нём музея советско-польского братства по оружию.

Василий Иванов ИА REGNUM
Участники акции
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны

С 14 мая 1943 г. в здании размещался штаб Войска Польского под командованием полковника Зигмунда Берлинга. Польская дивизия, сформированная в Сельцах, сражалась на стороне Красной армии до конца войны и внесла весомый вклад в освобождение Польши, а затем в окончательное уничтожение гитлеровской армии в Берлине. Польская дивизия им. Т. Костюшко была образована благодаря постановлению № 3294, подписанному председателем Государственного комитета обороны И. В. Сталиным 6 мая 1943 года.

Василий Иванов ИА REGNUM
Бюст Тадеуша Костюшко
Василий Иванов ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов ИА REGNUM
Военное удостоверение польской дивизии
Василий Иванов ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»

Созданное таким образом воинское формирование стало ядром возрожденного Войска Польского, имевшего к концу войны уже две армии, впоследствии ставшего второй по численности армией в Варшавском договоре.

Василий Иванов ИА REGNUM
Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»

«В нынешнюю эпоху массовой фальсификации истории вышеописанные факты также подвергаются нападкам, а герои Красной армии и Войска Польского выставляются оккупантами, целью которых было не освобождение Европы, а ее порабощение и введение коммунистического строя. Реконструкция здания штаба является одним из элементов большого проекта, который направлен на восстановление уважения к польским и советским героям времен Второй мировой войны. Восстановленный штаб должен быть включен в программу изучения истории, а его местоположение стать точкой маршрута исторического туризма по следам Войска Польского на востоке. Мы убеждены, что созданный нами проект одинаково важен как для поляков, так и для россиян», — заявил Ежи Тыц.

Василий Иванов ИА REGNUM
Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Пыресин, командир 1-го танкового полка дивизии имени Тадеуша Костюшко
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Кириллов, потомок участника Войска Польского
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной думы
Василий Иванов ИА REGNUM
Иван Ушаков, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области
Василий Иванов ИА REGNUM
Ева Левчук
Василий Иванов ИА REGNUM
Андрей Старых, директор Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Гвардия»
Василий Иванов ИА REGNUM
Ирина Диовальд, директор музея советско-польской дружбы по орудию школы №44 г. Рязани
Василий Иванов ИА REGNUM
Максим Сидоров, представитель Ассамблеи народов Евразии
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости мероприятия

Мероприятие прошло при участии представителей Рязанской городской думы, офицеров МВД и ВС России, а также Ассамблеи народов Евразии. Также присутствовали представители патриотических и поисковых организаций.

Василий Иванов ИА REGNUM
Полевая кухня
Василий Иванов ИА REGNUM
Полевая кухня
Василий Иванов ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»