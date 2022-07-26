Мировые производители модифицированного крахмала освободили рынок для российских производителей, но таких на сегодняшний день оказалось немного. Тем не менее острого дефицита продукции в России нет. Корреспондент ИА REGNUM посетил один из крупнейших заводов по производству модифицированного крахмала в России и оценил масштабы производства на примере одного предприятия.

Филиал компании ООО ND-TECHNIC уже более десяти лет производит крахмал в город Светлограде Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

Александр Погожев ИА REGNUM Склад Светлоградского крахмалопаточного завода

«Крахмал получаем из переработанного зерна, замачиваем, загружаем в чаны, после определенных процессов дробим и получаем крахмальное молочко, которое идет на сушку. Потом наш продукт подвергается химическому или физическому воздействию для модификации. Потом упаковываем и отправляем потребителю», — рассказывает Марина Гатченко, начальник производства на крахмалопаточном заводе в г. Светлограде.

Александр Погожев ИА REGNUM Марина Гатченко, начальник производства на крахмалопаточном заводе в г. Светлограде

Предприятие является крупнейшим в России производителем модифицированного крахмала. Производство на 90% нацелено на импортозамещение. Работает завод с 2002 года, на тот момент перерабатывалось 50 тонн кукурузы в сутки. На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 150 тонн и производить 90 тонн готовой продукции в сутки.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

«До сегодняшнего дня была жесткая конкуренция, которую составляли мировые производители модифицированного крахмала. Сейчас конкуренции в данном сегменте рынка практически нет, есть огромный спрос и дефицит, который мы пытаемся всеми силами замещать», — говорит Артем Третьяков, директор Светлоградского крахмального завода.

Александр Погожев ИА REGNUM Артем Третьяков, директор Светлоградского крахмального завода (филиал ООО ND-TECHNIC)

Крахмал имеет широкое применение в пищевой, сталелитейной и буровой промышленности. Например, в буровой промышленности крахмал используется для стабилизации растворов при бурении скважин. К нему у предприятий есть свои требования, такие как устойчивость к кислой и щелочной среде, термостабильность, устойчивость к механическому воздействию. Изначально крахмал не обладает такими качествами, при модификации усиливается необходимое свойство для того, чтобы он мог максимально раскрыться при необходимых условиях.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для производства крахмала

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для производства крахмала

«Из-за климатических условий в Ставропольском крае выращивается не так много сырья, поэтому сырье также идет из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. В этом году завозили зерно из Тульской области, из Воронежской области. 90% оборудования у нас импортное. Учитывая, что семена гибридов кукурузы, которые нужны для производства крахмала, на 100% импортные, есть сложности с логистическими цепочками, уменьшение экспорта, сложность с банковскими переводами накладывают свой отпечаток и на себестоимость продукции, и на сроки ее производства», — говорит Артем Третьяков.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

До пандемии, в 2018 году предприятие осуществляло экспорт в 11 стран мира, в Европу, в страны СНГ, Сирию, Ливан, на сегодняшний день объем экспорта значительно снижен. В России спрос превышает предложение. Предприятие на сегодняшний день не может охватить весь рынок модифицированных крахмалов. Завод оказался не готов, но на предприятии стараются нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить внутренние потребности в продукте.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Модифицированный крахмал

Александр Погожев ИА REGNUM Производство комбикорма

Александр Погожев ИА REGNUM Светлоградский крахмалопаточный завод