В Москве с 14 по 17 июля проходит национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». На площадках города представлены продукты и товары из 65 регионов и разных уголков России. Гостям и жителям столицы предложили познакомиться примерно с 300 региональными брендами питания — это мясо, рыба, выпечка, овощи, фрукты, а также блюда по старинным рецептам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Гастрономическое богатство регионов России можно не только купить, но и попробовать блюда свежеприготовленной кухни по национальным рецептам 10 регионов России. Шеф-повара проводят кулинарные шоу и рассказывают секреты приготовления фирменных блюд на пяти площадках фестиваля — Ореховый бульвар, Площадь Славы, ул. Перерва, ул. Матвеевская и ул. Городецкая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Площадки фестиваля расположены в центре и в округах города. Всего 22 площадки. Основная площадка фестиваля находиться на набережной в Парке имени Горького. Здесь в мастерских проходят мастер-классы для детей и взрослых. Пять тематических мастерских, где специалисты делятся опытом своего мастерства в рукоделии, росписи посуды, изготовлении напитков, приготовлении блюд и профессиональными знаниями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Вкусы России»

На набережной установлена сцена, где показывают театральные постановки, шоу и выступления артистов и фолк-коллективов. В выходные, 16 и 17 июля, на сцены фестивальных площадок выйдут Стас Пьеха, Юлия Савичева, Родион Газманов и другие популярные исполнители.