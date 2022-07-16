Антрацит — небольшой шахтёрский город, расположенный в Луганской Народной Республике. Даже само название город получил в честь антрацита — всемирно известного и самого древнего ископаемого угля. Линия боевых действий уже далеко от Антрацита. Сейчас город всеми силами возвращается к мирной жизни.

Денис Абрамов ИА REGNUM Въезд в город Антрацит

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит

Регионы России откликнулись на призыв президента о помощи Донбассу. Так, в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и администрацией города Антрацита и Антрацитовского района. Ставрополье бросило все силы на восстановление и мирное развитие региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Российский флаг развевается над Антрацитом

Антрацитовский район совсем небольшой: на территории района расположено 56 населенных пунктов и проживает около 100 тысяч жителей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM В Антраците зажжён Вечный огонь, доставленный из Александровского сада Москвы в мае 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Памяти погибшего воина в администрации города

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Бессмертный полк Антрацита

Денис Абрамов ИА REGNUM Мемориал героям-шахтёрам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость ЛНР

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник Ленину

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

«Поговорил с местными жителями — с 1990-х развитие района практически остановилось. Территория была донором, из которой выкачивались ресурсы, а взамен — ноль. Политика украинизации русского населения, прессинг со стороны националистов — люди натерпелись этого достаточно и в 2014 году вместе со всем народом Донбасса заявили о своем праве свободно жить, говорить на родном языке, идти своим путем. Этот выбор они и поныне защищают с оружием в руках», — отметил во время своего визита в Антрацитовский район глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Посёлок Дубовский Антрацитовского района

Денис Абрамов ИА REGNUM Посёлок Дубовский Антрацитовского района

Денис Абрамов ИА REGNUM Посёлок Дубовский Антрацитовского района

Денис Абрамов ИА REGNUM Посёлок Дубовский Антрацитовского района

Денис Абрамов ИА REGNUM Граффити в поддержу спецоперации России на Украине

На улицах Антрацита не видно военной техники, не слышно и артиллерийской канонады, до фронта более 100 км. В штатном режиме работает и градообразующее предприятие шахта «Комсомольская».

Денис Абрамов ИА REGNUM Шахта «Комсомольская», Антрацит

Денис Абрамов ИА REGNUM Шахта «Комсомольская»

Денис Абрамов ИА REGNUM Шахта «Комсомольская»

10 июля 2022 года в Антраците был открыт второй пункт выдачи паспортов Российской Федерации. По данным правительства ЛНР, более 284 тыс. жителей Республики уже получили гражданство Российской Федерации и в ближайшее время планируется открытие ещё двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.

Денис Абрамов ИА REGNUM Администрация города Антрацит

Денис Абрамов ИА REGNUM Администрация города Антрацит

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт выдачи российских паспортов

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт выдачи российских паспортов

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт выдачи российских паспортов

Денис Абрамов ИА REGNUM Пункт выдачи российских паспортов

В городах ЛНР украинская гривна используется наряду с российским рублём.

Денис Абрамов ИА REGNUM Плакат в поддержку спецоперации России на Украине

Денис Абрамов ИА REGNUM В магазине Антрацита

Денис Абрамов ИА REGNUM В магазине Антрацита

Денис Абрамов ИА REGNUM В магазине Антрацита

Денис Абрамов ИА REGNUM В ходу как российский рубль, так и украинская гривна

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

На освобожденной территории ЛНР также функционируют отделения Государственного банка ЛНР. Отделения предоставляют полный спектр банковских услуг для физических лиц, юридических лиц и физлиц-предпринимателей. В полном объёме работают государственные учреждения, магазины, а в школах и детских садах вовсю ведётся подготовка к 1 сентября.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антрацит, июль 2022 г.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гимназия №1 Антрацита

Денис Абрамов ИА REGNUM В учебных учреждениях ведётся подготовка к новому учебному году. Гимназия №1 Антрацита