В яхтенный поход вдоль берегов Крыма в рамках проекта «Паруса памяти Чёрного моря» планируют отправиться юные жители Севастополя — всего 335 юношей и девушек. 14 июля в городе-герое состоялась тренировка участников проекта, на которой побывал и фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Участниками похода станут юнги Юнармии, курсанты ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске и его филиала в Севастополе, курсанты ЧВВМУ им. П. С. Нахимова и Морского колледжа, вожатые и подростки детского центра «Артек», кадеты Севастопольского президентского кадетского училища, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, курсанты высших образовательных организаций Федерального агентства морского и речного транспорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выходу в море

Состоится яхтенный поход уже в третий раз, его целью организаторы называют сохранение исторической памяти, а также профессиональное ориентирование: возможно, кто-то из участников похода в дальнейшем решит связать свою жизнь с морем.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Выход в море

Александр Полегенько ИА REGNUM Плавание

Александр Полегенько ИА REGNUM Плавание

Александр Полегенько ИА REGNUM Плавание

Александр Полегенько ИА REGNUM Плавание

«Море требует специальных знаний и навыков, поэтому без подготовки, конечно, мы ни одного человека в море не выпустим. Сейчас ребята совершенствуют свои практические навыки по управлению парусным судном, тренируются в ходьбе на веслах, сдают нормативы по умению действовать при команде «человек за бортом», по плаванию в открытой воде», — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова начальника штаба севастопольского регионального отделения Юнармии Владимира Коваленко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировки на воде

Яхтенный поход состоится при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора и правительства Севастополя, Законодательного собрания Севастополя, а также Черноморского флота. В 2021 году молодежный историко-патриотический туристско-спортивный поход «Паруса памяти Чёрного моря» проходил с 7 по 22 августа, он завершился на Графской пристани в Севастополе в День государственного флага России. Его участниками также стали 335 человек.