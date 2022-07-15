Мало победить в войне, недостаточно изгнать врага со своей территории — послевоенная мирная жизнь частенько ставит не менее сложные задачи, чем дни батальные. Линия фронта отодвинута от Мариуполя достаточно далеко, чтобы не бояться обстрелов ВСУ. Налаживается ли жизнь в нашем, ставшем печально известным на весь мир городе? Давайте я изложу свои мысли на этот счёт, а вы сами сделайте собственные выводы.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

25 июня по распоряжению главы ДНР Дениса Пушилина государственный курс украинской гривны к российскому рублю в наличных расчетах был снижен с 2 рублей до 1,5 рубля. Процесс перехода освобожденных территорий на валюту РФ идёт полным ходом. Но в результате подобных решений прежде всего пострадали обычные жители города и пригородных населённых пунктов (поселки городского типа, сёла).

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Дело в том, что большая часть мариупольских предприятий либо разрушена (как пример, один из крупнейших в Европе заводов — «Азовсталь»), либо по причине того, что около 95% города лишено электричества, не имеет возможности работать. А, соответственно, живут на «старые накопления».

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Изменение курса вызывало рост цен в гривнах на всё минимум на четверть. В итоге такой скачок ударил в первую очередь по тем жителям, которые не могут устроиться на работу физически, а не из-за лени. Выравнивание курса — это, конечно, тема архиважная, как говорил вождь мирового пролетариата, но всему свое время. А тут время «роста рубля» для простых мариупольцев оказалось совсем неподходящим…

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Но от вопросов финансовых перейдем непосредственно к городской жизни. Трудно найти дом (особенно в центральной части Мариуполя), который не нёс бы на себе следы боёв за город. У кого только вылетели окна — счастливчики. Не менее 60% мариупольских зданий повреждено, примерно половина, по предварительным данным, ремонту не подлежит. А идет ли ремонт зданий, которые можно отремонтировать? Идёт.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

В первую очередь восстанавливаются больницы, школы и другие нужные для нормального функционирования города здания. Кое-где в городе уже восстановлено водоснабжение, чуть ли не с каждым днём все больше квартир подключается к энергосети. А у самых везучих горожан уже есть и интернет. Некоторые провайдеры, которые предоставляли в Мариуполе услуги до начала специальной военной операции, закрылись, но на их место уже пришли другие компании. У жителей города интернет будет — все это только вопрос времени…

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Новый жилищный комплекс, который возводится на выезде из города, строится очень быстро. Будущие «пятиэтажки» получили уже вторые этажи, идёт возведение третьих. Одновременно в готовые помещения проводятся электропроводка, канализация и водопровод. Будет более тысячи квартир. Также в комплексе будет своя поликлиника, супермаркеты, почтовое отделение — настоящий город в городе! Сдача объекта — к середине ноября. Согласно подсчётам, на полное восстановление Мариуполя уйдет до пяти лет.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

В городе работают полевые кухни, которые бесплатно кормят пенсионеров. А вот гуманитарной помощи стало значительно меньше, что опять же, по моему мнению, совсем не вовремя. Рабочих мест в Мариуполе мало — помогать жителям по-прежнему нужно. Как продуктами, так и лекарствами и одеждой. Слишком много жителей лишилось своих жилищ со всем нажитым добром…

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь. Июль, 2022 г.

В любом случае продолжаем наблюдать за ситуацией в Мариуполе и оперативно информировать читателей.