В семье Горбанёвых из Ставропольского края не понаслышке знают, что мечтать не только не вредно, но и очень полезно. Работать не только в целях улучшения материального положения, но и для души супруги хотели уже давно. У главы семьи за плечами уже был опыт разведения кроликов, поэтому выбор пал на эту деятельность. Вновь заняться «пушистым» делом помог социальный контракт, благодаря которому семья приобрела первую партию животных. В гостях у супругов побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Анна Горбанёва, заводчик кроликов

Александр Погожев ИА REGNUM Анна Горбанёва, заводчик кроликов

В 2021 году супруги Горбанёвы уже использовали помощь от государства на приобретение птицы. Однако из-за вспышки птичьего гриппа в округе пришлось отказаться от разведения несушек. Несмотря на неудачный опыт, посоветовавшись, пара решила заключить новый социальный контракт и завести кроликов. Муж Анны разводил животных более 15 лет назад. За этот период в России появилось больше пород, которые отличаются стрессоустойчивостью, адаптированы к заболеваниям.

«Определились мы с направлением в конце мая и сразу же подали документы. В середине июня у нас прошла комиссия, мы получили 90 тыс. рублей, закупили клетки и теперь на радость себе разводим кроликов. Закупили мы 45 штук, в основном были самцы. Сейчас у нас десять самок, два самца. «Серебристая шиншилла» идёт на шкурку и мясо, «Белый панон» и «Калифорнийские» — на мясо», — говорит заводчик кроликов Анна Горбанёва.

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Калифорнийский»

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Поросенок по соседству с кроликами

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

В следующем месяце семья ждет окрола. Сейчас самцы и самки разведены по разным клеткам. Помещение для содержания кроликов требуется небольшое, специального ухода питомцы не требуют. Главное их вовремя поить и кормить, заботиться о чистоте среды обитания.

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Уход за кроликами

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

«На прошлой неделе мы продали пять кроликов, ещё пять из-за жары мы, к сожалению, потеряли. Кроликов мы будем скрещивать, чтобы усовершенствовать породу, чтобы выработать более устойчивый иммунитет к различным болезням. Две страшные напасти для них — это геморрагическая болезнь кролика и чумка. Если от них не привить, то поголовье может погибнуть за два дня», — признаётся Анна.

Поэтому супруги очень внимательно следят за здоровьем животных, чтобы вовремя дать им необходимые препараты.

Александр Погожев ИА REGNUM Кролик «Серебристая шиншилла»

Александр Погожев ИА REGNUM Анна несет воду кроликам

Александр Погожев ИА REGNUM Анна несет воду кроликам

Александр Погожев ИА REGNUM Уход за кроликами

Александр Погожев ИА REGNUM Анна Горбанёва, заводчик кроликов

ИА REGNUM отмечает, что 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разведение домашней птицы и кроликов на садовых и огородных земельных участках при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов.