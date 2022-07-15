Закулисье бронепробега «Дорога Мужества»: работа Военной автоинспекции
Бронепробег «Дорога Мужества» прошёл в плотном взаимодействии членов «Военно-Технического Общества» и сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бронепробег «Дорога Мужества» завершился в Москве 13 июля. Участники прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. На всем маршруте за безопасное движение колонны отвечали сотрудники Военной автоинспекции войск Росгвардии.
Несмотря на демилитаризованный статус техники, участвовавшей в бронепробеге, ее принадлежность к броневойскам требовала присутствия сотрудников ВАИ.
По мнению президента «Военно-Технического Общества» Алексея Мигалина, бронепробег стал отличным примером взаимодействия военных структур и гражданских активистов в рамках одного проекта. Он отметил, что « в рамках бронепробега сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность передвижения колонны. Они выступали с речами во время памятных мероприятий совместно с главами городов и руководителями музеев, принимали участие в возложении венков, а также информировали гостей нашей выставки о возможностях и технических характеристиках бронеавтомобилей».
Участие представителей ВАИ и ряда других подразделений различных структур в бронепробеге способствует единению самых разных ячеек нашего общества. Те, кто сегодня защищают Родину на отдаленных рубежах, чувствуют, что здесь, в тылу, их ценят, всесторонне поддерживают и ждут. Такие мероприятия как нельзя лучше иллюстрируют важнейший тезис, который наше общество пронесло через войны и смуты: «Народ и Армия едины».
За время бронепробега бойцы ВАИ — старший лейтенант Владислав Макаров, старший прапорщик Вадим Булатов, прапорщик Василий Аникеев — показали себя как ответственные и профессиональные военнослужащие, которые владеют техникой передвижения в колонне, отлично знакомы с матчастью колесных транспортных средств и способны предпринимать решительные шаги для обеспечения безопасности гражданских лиц в колонне, предотвращения ДТП.
Хочется пожелать этим бойцам успехов по службе и выразить благодарность от лица всех участников бронепробега и коллектива Межрегиональной общественной организация «Военно-техническое общество».
Сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность движения, но и сами принимали участие в торжественных церемониях, возложив цветы у всех мемориальных комплексов, входивших в маршрут бронепробега.