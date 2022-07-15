Бронепробег «Дорога Мужества» прошёл в плотном взаимодействии членов «Военно-Технического Общества» и сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бронепробег «Дорога Мужества» завершился в Москве 13 июля. Участники прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. На всем маршруте за безопасное движение колонны отвечали сотрудники Военной автоинспекции войск Росгвардии.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник ВАИ перекрывает движение для проезда колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии следят за продвижением колонны

Несмотря на демилитаризованный статус техники, участвовавшей в бронепробеге, ее принадлежность к броневойскам требовала присутствия сотрудников ВАИ.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой

Василий Иванов ИА REGNUM Прапорщик Василий Аникеев уточняет готовность колонны к дальнейшему движению

Василий Иванов ИА REGNUM Военная автоинспекция войск Росгвардии сопровождает бронепробег на всем пути его следования

По мнению президента «Военно-Технического Общества» Алексея Мигалина, бронепробег стал отличным примером взаимодействия военных структур и гражданских активистов в рамках одного проекта. Он отметил, что « в рамках бронепробега сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность передвижения колонны. Они выступали с речами во время памятных мероприятий совместно с главами городов и руководителями музеев, принимали участие в возложении венков, а также информировали гостей нашей выставки о возможностях и технических характеристиках бронеавтомобилей».

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега перекрывает движение для проезда колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Пост ВАИ на пути следования колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны

Участие представителей ВАИ и ряда других подразделений различных структур в бронепробеге способствует единению самых разных ячеек нашего общества. Те, кто сегодня защищают Родину на отдаленных рубежах, чувствуют, что здесь, в тылу, их ценят, всесторонне поддерживают и ждут. Такие мероприятия как нельзя лучше иллюстрируют важнейший тезис, который наше общество пронесло через войны и смуты: «Народ и Армия едины».

Василий Иванов ИА REGNUM Пост ВАИ на пути следования колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Вид в боковое зеркало машины ВАИ, идущей во главе колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны

За время бронепробега бойцы ВАИ — старший лейтенант Владислав Макаров, старший прапорщик Вадим Булатов, прапорщик Василий Аникеев — показали себя как ответственные и профессиональные военнослужащие, которые владеют техникой передвижения в колонне, отлично знакомы с матчастью колесных транспортных средств и способны предпринимать решительные шаги для обеспечения безопасности гражданских лиц в колонне, предотвращения ДТП.

Хочется пожелать этим бойцам успехов по службе и выразить благодарность от лица всех участников бронепробега и коллектива Межрегиональной общественной организация «Военно-техническое общество».

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник ВАИ контролирует движение колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Старший прапорщик Вадим Булатов следит за безопасностью движения колонны

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега

Сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность движения, но и сами принимали участие в торжественных церемониях, возложив цветы у всех мемориальных комплексов, входивших в маршрут бронепробега.

Василий Иванов ИА REGNUM Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров на выставке бронетехники у стен Смоленского кремля

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники ВАИ на торжественной церемонии возложения цветов у Смоленского мемориала Великой Отечественной войны