Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Людиново 12 июля и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту

На мероприятии выступили члены павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости.

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс в городе Людиново

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром», а также департамент военной контрразведки ФСБ России, который привез с собой музейную экспозицию, повествующую об истории организации.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»

В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с ветераном войны и труда Марией Матвеевной Власенковой, которой сегодня исполнилось 99 лет, наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе

Василий Иванов ИА REGNUM Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс в городе Людиново

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Василий Иванов ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета

Василий Иванов ИА REGNUM Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново

Жители Людиново оказали теплый прием участникам бронепробега. Наряду с торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню, был организован концерт. Перед собравшимися выступили детский хор и Народный академический хор ветеранов из людиновского ДК Гогиберидзе.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту

Василий Иванов ИА REGNUM В пути

Василий Иванов ИА REGNUM В дороге

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке