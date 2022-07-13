Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Людиново 12 июля и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
На мероприятии выступили члены павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости.
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром», а также департамент военной контрразведки ФСБ России, который привез с собой музейную экспозицию, повествующую об истории организации.
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с ветераном войны и труда Марией Матвеевной Власенковой, которой сегодня исполнилось 99 лет, наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново
Жители Людиново оказали теплый прием участникам бронепробега. Наряду с торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню, был организован концерт. Перед собравшимися выступили детский хор и Народный академический хор ветеранов из людиновского ДК Гогиберидзе.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» в дороге