Каждому футбольному болельщику, побывавшему в Волгограде, необходимо побывать на главной спортивной достопримечательности города — футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арене».

Василий Иванов ИА REGNUM Один из символов Чемпионата мира по футболу 2018 года

В 2018 году в рамках чемпионата мира по футболу, к которому было приурочено строительство стадиона, прошло четыре матча группового этапа ЧМ.

После мундиаля стадион стал основным для местного футбольного клуба «Ротор», знавшего в своей истории победы над «Манчестер Юнайтед» и успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году стадион был назван лучшим стадионом в мире по мнению болельщиков.

Василий Иванов ИА REGNUM Хештег «ЗаРотор» в поддержку волгоградского ФК «Ротор»

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на стадион «Волгоград Арена»

Среди матчей чемпионата мира 2018 года на стадионе успели сразиться: Тунис и Англия (1:2); Нигерия и Исландия (2:0); Саудовская Аравия и Египет (2:1); Япония и Польша (0:1).

Василий Иванов ИА REGNUM Зал рекреации

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на поле

Отдельным абзацем в истории стадиона можно выделить дискуссию о его названии. С начала проектирования и строительства было утверждено, что сооружение будет носить имя «Победа». Название также должно было вернуться стадиону после окончания мундиаля, во время которого он носил свое текущее имя «Волгоград Арена».

Василий Иванов ИА REGNUM Музей стадиона «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Футболка сборной Великобритании с автографами

Василий Иванов ИА REGNUM Макет арены

Василий Иванов ИА REGNUM Макет арены

Василий Иванов ИА REGNUM Раздевалка для спортивных команд

Василий Иванов ИА REGNUM Массажная комната

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Волгоград Арена»