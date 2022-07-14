Прогулка по Волгограду: стадион «Волгоград Арена» — фоторепортаж
Каждому футбольному болельщику, побывавшему в Волгограде, необходимо побывать на главной спортивной достопримечательности города — футбольном стадионе международного класса «Волгоград Арене».
В 2018 году в рамках чемпионата мира по футболу, к которому было приурочено строительство стадиона, прошло четыре матча группового этапа ЧМ.
После мундиаля стадион стал основным для местного футбольного клуба «Ротор», знавшего в своей истории победы над «Манчестер Юнайтед» и успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА. В 2018 году стадион был назван лучшим стадионом в мире по мнению болельщиков.
Среди матчей чемпионата мира 2018 года на стадионе успели сразиться: Тунис и Англия (1:2); Нигерия и Исландия (2:0); Саудовская Аравия и Египет (2:1); Япония и Польша (0:1).
Отдельным абзацем в истории стадиона можно выделить дискуссию о его названии. С начала проектирования и строительства было утверждено, что сооружение будет носить имя «Победа». Название также должно было вернуться стадиону после окончания мундиаля, во время которого он носил свое текущее имя «Волгоград Арена».