На Ставрополье успешно реализуется государственная программа оказания помощи людям, которые готовы организовать себе рабочее место, но не обладают стартовым капиталом. Благодаря социальному контракту в Андроповском муниципальном округе число воспользовавшихся помощью стабильно растет.

«Первые контракты заключались на открытие ногтевого сервиса или парикмахерской. Молодые семьи по соцконтракту начинают заниматься выращиванием клубники, огурцов, открывают фотостудии. В этом году два парня открыли спортивные залы. Государство помогает людям не просто создать свое предприятие, а осуществить мечту. Многие мечтали заняться каким-то делом, и это позволил сделать стартовый капитал, плюс их желание и инициатива с их стороны (подготовить бизнес-проект, бизнес-план). Люди брали от 100 до 200 тысяч рублей. Сейчас у нас много интересных новых направлений, например, обучение детей скорочтению. В крае мы идем пока первооткрывателями в этом направлении», — говорит Нина Бобрышева, глава Андроповского муниципального округа.

В селе Курсавка Евгения Боголюбова открыла кабинет по скорочтению для детей от 4 до 12 лет. В специально оборудованном кабинете дети развиваются, выполняют разнообразные задачи в игровой форме, занимаются на нейротренажерах, которые тренируют память.

Александр Погожев ИА REGNUM Дети идут заниматься скорочтением

Александр Погожев ИА REGNUM Ученики Евгении Боголюбовой

«Все началось с внучки, мне хотелось ей помогать с обучением, когда она пошла в первый класс. У меня есть педагогическое образование, но опыта работы не было. Я начала обучаться скорочтению и поняла, что это уникальное образование. Скорочтение — это не прочтение, а тренировка мозга. Гармонизация правого и левого полушария. На занятиях мы развиваем наглядную (образную), зрительную, слуховую память. Дети становятся сконцентрированными, уходит страх перед обучением. После занятий они расслаблены, у них все получается, у них улучшается память. О социальном контракте узнала на странице главы округа в социальной сети. Информация заинтересовала, и я обратилась в местное управление труда и социальной защиты населения, где мне объяснили порядок подачи документов. Буквально в течение месяца я получила 180 тысяч рублей. На эти деньги оборудовала кабинет, купила мебель, оргтехнику, литературу, тренажеры. За свои деньги это все не купила бы. Никто не может поверить, что это безвозмездно, безвозвратно, что это мне государство дало деньги для того, чтобы я работала и приносила пользу у нас в округе», — говорит Евгения Боголюбова.

Александр Погожев ИА REGNUM Школа скорочтения

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия на тренажере

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Родители уже оценили услуги репетитора и водят своих детей на развивающие занятия. Пока идут уроки, родители ожидают на свежем воздухе в тени. Занятия в основном индивидуальные, но некоторые упражнения дети выполняют совместно.

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия по скорочтению

«Для меня как для мамы главное, что дети стали усидчивыми. Скорочтение не направлено на то, чтобы научить детей быстро читать. Это равномерное развитие обоих полушарий головного мозга, что дает рвение детей к обучению. Мама по образованию педагог, ей нравится заниматься с детьми, ей нравится быть не только учителем, но и тренером. Она тренирует детей и продолжает обучаться сама. Изначальный запрос был улучшить финансовое благополучие, а получилось, что это занятие у нее больше для души», — говорит Жанна Боголюбова.

Александр Погожев ИА REGNUM Дети выполняют упражнения

Александр Погожев ИА REGNUM Тренажер

Александр Погожев ИА REGNUM Выполнение заданий на время

Александр Погожев ИА REGNUM Ученик Евгении Боголюбовой

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Боголюбовых

«Чтобы гарантированно без проволочек заключить социальный контракт, жители обращаются к бухгалтеру, которая тоже реализовала свою мечту и открыла дело по оказанию аутсорсинговых услуг. Она составляет бизнес-планы, она знает все нормы и требования», — говорит Евгения Еременко, руководитель управления труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа.

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Водолазскин

В начале 2022 года Николай Водолазскин по совету знакомых обратился в управление труда и социальной защиты населения с проектом бизнеса, который заказал у специалиста. В феврале заключил социальный контракт, получил 250 тыс. рублей, закупил необходимое оборудование и открыл дело мечты. До этого в течение нескольких лет вынашивал идею об открытии собственной пиццерии. Имея небольшое помещение, постепенно, своими силами он производил ремонт и подготовку к началу открытия собственного кафе.

«Я работал в Греции, где был сушефом в пиццерии, по возвращении захотел продолжить полюбившееся дело. Соцконтракт позволил приобрести сыротерку для мягких сыров, тестораскатку, новую печь», — говорит Николай Водолазскин.

Александр Погожев ИА REGNUM Тесто для пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Раскатка теста

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка печи

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Семейные фотографии на кухне в пиццерии

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая пицца

Александр Погожев ИА REGNUM Нарезка пиццы

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая пицца

Николай в основном принимает заказы блюд навынос, но есть и обеденный зал. Продукцию для блюд закупает в местных крестьянских (фермерских) хозяйствах, многие из которых также воспользовались государственной поддержкой.

Александр Погожев ИА REGNUM Часовня в честь Ксении Петербургской на территории пиццерии

Александр Погожев ИА REGNUM Модель храма

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Водолазскин