XVI Международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» прошел 8 и 9 июля в городе Плёс Ивановской области. Основной задачей фестиваля стала актуализация трендов модной индустрии, национальных традиций в ткани и одежде, сохранение, развитие и поиск новых форм.

В работе фестиваля приняли участие ведущие российские модельеры: основатель дома моды Вячеслав Зайцев, руководитель дома моделей «Президент-Сервис» при Управлении делами президента РФ Виктория Андреянова, дизайнеры и производители тканей из льна, крапивы и конопли, а также представители сервисов переработки ветоши.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

В рамках фестиваля представлен проект «Экософия», руководитель которого Вита Саар рассказала о его возможностях.

«В ходе проведения наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» в апреле этого года президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития рынка отечественных производителей и дизайнеров одежды.«Экософия» поддерживает это направление, в рамках проекта мы будем формировать поведение потребителя за счет внедрения полезных экологических привычек и создавать моду на всё натуральное, экологически переработанное и русское», — рассказала руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Денис Мелёхин. ТДЛ «Текстиль»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;

Круглый стол «Формирование российского бренда» при модераторстве Марины Демченко стал площадкой для объединения молодых российских дизайнеров и производителей ткани в России. Участниками круглого стола стали Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга; Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»; Виктория Андреянова — дизайнер; Виктор Кузьмичев — профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой конструирования швейных изделий ИГПУ; Наталья Черкасова — основатель школ Московского клуба визажистов «ФОРУМ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Формирование российского бренда». Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Формирование российского бренда»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктория Андреянова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марина Демченко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стратегическая сессия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»

«Нас всех объединяет любовь к России. Поэтому мы попросили молодых российских дизайнеров разработать коллекции из российских натуральных тканей для российского покупателя. На наших глазах произошёл перезапуск новой схемы взаимодействия между дизайнерами и предприятиями… Прямо сейчас мы разрабатываем проекты, чтобы сделать модной и престижной профессию швеи», — пояснила Марина Демченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Уваров, агропроизводитель

«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет.

В рамках фестиваля прошла стратегическая сессия, на которой представители ивановских текстильных предприятий, дизайнеры и руководители проекта «Экософия» обсудили самый важный тренд «Льняной палитры» 2022 — осознанное потребление и производство экотканей в регионе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Фестиваль завершился масштабным показом моды российских дизайнеров на сцене, установленной на центральной площади города Плёс. Молодые дизайнеры выступили с коллекциями, выполненными из натуральных тканей ивановских текстильных предприятий. Амбициозные дизайнеры и марки также представили свои коллекции, созданные из экологичных и натуральных материалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гримерке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гримерке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед гала-показом

Специально изготовленные ювелирной компанией «Красная Пресня» знаки «Серебряный феникс» присудили восьми коллекциям, участвовавшим в фестивале. Участники также получили текстильные подарки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на гала-показе российских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Зайцев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на гала-показе российских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение. «Серебрянный феникс»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Серебрянный феникс»

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» — одно из самых ярких мероприятий в летнем событийном календаре Ивановской области. Учредителями фестиваля являются правительство Ивановской области, Совет Плёсского городского поселения, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина».