Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организатором которого выступило Военно-техническое общество, посетили Смоленск 10 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику Федору Коню в 16:00. В Смоленске участники «Дороги Мужества» побывали уже в третий раз. Ранее бронепробег проходил через город в 2017 и 2018 годах.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Дозаправка

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути

Василий Иванов ИА REGNUM На заправочной станции

Василий Иванов ИА REGNUM На заправочной станции

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути

Василий Иванов ИА REGNUM На пути к Смоленску

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM На привале

Василий Иванов ИА REGNUM На привале

Василий Иванов ИА REGNUM На пути к Смоленску

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна въезжает в Смоленск

Василий Иванов ИА REGNUM На площади у Смоленской крепостной стены

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

На мероприятии выступили представитель лаборатории отделения военной автомобильной инспекции Центральной войсковой комендатуры, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии. Они передали капсулу со священной землей и сертификат из музея Брестской крепости председателю музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин у стены Смоленского кремля

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся класса МЧС на торжественной церемонии у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Смоленского муниципалитета

Василий Иванов ИА REGNUM Капсула с землей из Брестской крепости

Василий Иванов ИА REGNUM Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Командир поискового отряда «Панфиловшылар» Бахытжан Утепов у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов у Смоленского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся кадетского класса возлагают венок к Смоленскому мемориалу

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске

Василий Иванов ИА REGNUM Юный участник бронепробега «Дорога Мужества» возлагает цветы к памятному бюсту Героя Советского Союза Марии Октябрьской

В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с заместителем главы города Смоленска по социальной сфере Ольгой Гильденковой наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин и заместитель главы Смоленска по соцсфере Ольга Гильденкова наклеивают звезду на пункт назначения Смоленск

Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» принял участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром».

Напомним, бронепробег «Дорога Мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.