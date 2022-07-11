Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организатором которого выступило Военно-техническое общество, посетили Смоленск 10 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику Федору Коню в 16:00. В Смоленске участники «Дороги Мужества» побывали уже в третий раз. Ранее бронепробег проходил через город в 2017 и 2018 годах.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути
Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Колонна въезжает в Смоленск
На площади у Смоленской крепостной стены
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
На мероприятии выступили представитель лаборатории отделения военной автомобильной инспекции Центральной войсковой комендатуры, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии. Они передали капсулу со священной землей и сертификат из музея Брестской крепости председателю музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Алексей Мигалин у стены Смоленского кремля
Учащиеся класса МЧС на торжественной церемонии у Смоленского мемориала
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Смоленского муниципалитета
Капсула с землей из Брестской крепости
Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров у Смоленского мемориала
Командир поискового отряда «Панфиловшылар» Бахытжан Утепов у Ржевского мемориала
Торжественная церемония возложения цветов у Смоленского мемориала
Учащиеся кадетского класса возлагают венок к Смоленскому мемориалу
Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске
Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске
Юный участник бронепробега «Дорога Мужества» возлагает цветы к памятному бюсту Героя Советского Союза Марии Октябрьской
В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с заместителем главы города Смоленска по социальной сфере Ольгой Гильденковой наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.
Алексей Мигалин и заместитель главы Смоленска по соцсфере Ольга Гильденкова наклеивают звезду на пункт назначения Смоленск
Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» принял участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром».
Напомним, бронепробег «Дорога Мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.