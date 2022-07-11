Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организатором которого выступило Военно-техническое общество, посетили Смоленск 10 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику Федору Коню в 16:00. В Смоленске участники «Дороги Мужества» побывали уже в третий раз. Ранее бронепробег проходил через город в 2017 и 2018 годах.

Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
Дозаправка
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути
Василий Иванов ИА REGNUM
На заправочной станции
Василий Иванов ИА REGNUM
На заправочной станции
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега готовят технику к дальнейшему пути
Василий Иванов ИА REGNUM
На пути к Смоленску
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
На привале
Василий Иванов ИА REGNUM
На привале
Василий Иванов ИА REGNUM
На пути к Смоленску
Василий Иванов ИА REGNUM
Колонна въезжает в Смоленск
Василий Иванов ИА REGNUM
На площади у Смоленской крепостной стены
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Смоленска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

На мероприятии выступили представитель лаборатории отделения военной автомобильной инспекции Центральной войсковой комендатуры, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии. Они передали капсулу со священной землей и сертификат из музея Брестской крепости председателю музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Мигалин у стены Смоленского кремля
Василий Иванов ИА REGNUM
Учащиеся класса МЧС на торжественной церемонии у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Смоленского муниципалитета
Василий Иванов ИА REGNUM
Капсула с землей из Брестской крепости
Василий Иванов ИА REGNUM
Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Командир поискового отряда «Панфиловшылар» Бахытжан Утепов у Ржевского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов у Смоленского мемориала
Василий Иванов ИА REGNUM
Учащиеся кадетского класса возлагают венок к Смоленскому мемориалу
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов в Смоленске
Василий Иванов ИА REGNUM
Юный участник бронепробега «Дорога Мужества» возлагает цветы к памятному бюсту Героя Советского Союза Марии Октябрьской

В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с заместителем главы города Смоленска по социальной сфере Ольгой Гильденковой наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.

Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Мигалин и заместитель главы Смоленска по соцсфере Ольга Гильденкова наклеивают звезду на пункт назначения Смоленск

Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» принял участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром».

Напомним, бронепробег «Дорога Мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.