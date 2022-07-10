9 июля на Солнечной поляне села Весточка Южно-Сахалинска прошёл летний фестиваль «Иван Купала».

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Фестиваль собрал любителей и знатоков культурного наследия России. В рекреационной зоне «Место силы Весточка» в течение дня работали творческие площадки и проводились мастер-классы. Девушкам показали, как плести венки из местного разнотравья и луговых цветов, а юношам — как настраивать и ремонтировать метательное оружие. Кроме того, молодые люди могли научиться навыкам охоты и посетить площадку Федерации стрельбы из лука «Сокол».

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM Девушек научили плести венки из цветов

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы на Сахалине

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM Мастер-класс по стрельбе из лука

Николай Михальченко ИА REGNUM Мастер-класс по стрельбе из лука

Для гостей фестиваля также подготовили и концертную программу, которая началась с небольшого рассказа про историю праздника.

Николай Михальченко ИА REGNUM Праздничный хоровод

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы на Сахалине

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы на Сахалине

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы на Сахалине

Николай Михальченко ИА REGNUM Хоровод

Николай Михальченко ИА REGNUM Мастер-класс по разжиганию огня

Николай Михальченко ИА REGNUM Огненное шоу

Праздник завершился традиционным хороводом вокруг большого Купальского костра и прыжками через огонь. Девушки, загадав желание, отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку.

Николай Михальченко ИА REGNUM Девушки зажигают свечи

Николай Михальченко ИА REGNUM Девушки отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM Девушки отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку