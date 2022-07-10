«Дорога мужества» привела участников бронепробега во Ржев и Вязьму — фото
Участники бронепробега «Дорога мужества» провели торжественные церемонии возложения цветов ко Ржевскому мемориалу Советского солдата и к мемориальному комплексу Вязьмы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Во второй день бронепробега участники провели акцию памяти у Ржевского мемориального комплекса. Гостей встретила директор Ржевского Музея Победы Марина Капаева. Она поблагодарила участников за их вклад в дело сохранения исторической памяти, отметив особую роль подобных акций в воспитании патриотизма среди молодежи.
Со стороны участников бронепробега в дар музею были переданы фрагмент стены Брестской крепости и земля мемориалов Великой Отечественной войны, помещённая в гильзу от снаряда.
От Ржевского мемориала колонна бронепробега направилась в Вязьму.
На площади перед мемориалом генералу М. Г. Ефремову прошла торжественная церемония у Вечного огня с участием Вяземского муниципалитета. Встретить участников бронепробега пришли многие жители города.
В приветственном слове президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин отметил, что Вязьма — это один из городов, где бронепробег ждут больше всего. Один из ветеранов ВТО Владимир Попов подчеркнул особое значение выставки боевой техники, имеющей целью познакомить всех желающих с военной историей СССР и России.
Глава администрации Вяземского района Смоленской области Инна Васильевна Демидова поблагодарила всех участников бронепробега и пожелала им доброго пути. Совместно с Алексеем Мигалиным они прикрепили магнитную звезду на пункт назначения Вязьма.
Напомним, бронепробег «Дорога мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.