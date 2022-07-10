Участники бронепробега «Дорога мужества» провели торжественные церемонии возложения цветов ко Ржевскому мемориалу Советского солдата и к мемориальному комплексу Вязьмы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Ржевский мемориал Советскому Солдату

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор колонны

Во второй день бронепробега участники провели акцию памяти у Ржевского мемориального комплекса. Гостей встретила директор Ржевского Музея Победы Марина Капаева. Она поблагодарила участников за их вклад в дело сохранения исторической памяти, отметив особую роль подобных акций в воспитании патриотизма среди молодежи.

Василий Иванов ИА REGNUM Директор Музея Победы у Ржевского мемориала Марина Копаева

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Ржевский мемориал Советскому Солдату

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-Технического Общества Алексей Мигалин

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся кадетского класса возлагают венок к подножью Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное возложение цветов к подножью Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное возложение цветов к подножью Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин совместно с Мариной Копаевой прикрепляют магнитную звезду

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Ржевского мемориала

Со стороны участников бронепробега в дар музею были переданы фрагмент стены Брестской крепости и земля мемориалов Великой Отечественной войны, помещённая в гильзу от снаряда.

От Ржевского мемориала колонна бронепробега направилась в Вязьму.

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» на пути в Вязьму

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» въезжает в Вязьму

На площади перед мемориалом генералу М. Г. Ефремову прошла торжественная церемония у Вечного огня с участием Вяземского муниципалитета. Встретить участников бронепробега пришли многие жители города.

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Вязьмы пришли на выставку техники бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога мужества» в Вязьме

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Попов, один из ветеранов ВТО

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Вяземского мемориала

В приветственном слове президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин отметил, что Вязьма — это один из городов, где бронепробег ждут больше всего. Один из ветеранов ВТО Владимир Попов подчеркнул особое значение выставки боевой техники, имеющей целью познакомить всех желающих с военной историей СССР и России.

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин и Инна Демидова на торжественной церемонии у Вяземского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Командир поискового отряда «Панфиловшылар» Бахытжан Утепов у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Вячеслав Макаров у Ржевского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов у Вяземского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям исторического музея Вязьмы

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин награждает грамотой председателя комитета по культуре, спорту и туризму Вяземского райна Виктора Смирнова

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов у Вяземского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония у Вяземского мемориала

Глава администрации Вяземского района Смоленской области Инна Васильевна Демидова поблагодарила всех участников бронепробега и пожелала им доброго пути. Совместно с Алексеем Мигалиным они прикрепили магнитную звезду на пункт назначения Вязьма.

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин и Инна Демидова наклеивают звезду на пункт назначения Вязьма

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Вязьмы провожают колонну бронепробега «Дорога мужества»

Напомним, бронепробег «Дорога мужества» — патриотическая акция, которая проводится ежегодно с 2017 года. Главная задача бронепробега — укрепление в памяти событий Великой Отечественной войны, отдание памяти героям, которые проливали свою кровь за свободу Отечества. Бронепробег проходит 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.