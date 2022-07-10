Петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счётом 4:0 и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла 9 июля на «Газпром-Арене».
Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча
Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча
Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
«Зенит» в третий раз подряд и в восьмой в истории турнира стал обладателем Суперкубка. Крупную победу сине-бело-голубым принесли голы Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерра.
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо и игрок ФК «Спартак» Даниил Хлусевич
Игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
Игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип и игрок ФК «Спартак»Александр Соболев
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо и игрок ФК «Спартак» Даниил Хлусевич
Игроки ФК «Зенит» Клаудиньо и Малком
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес
Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес
Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип
Игрок ФК «Зенит» Вендел и Игрок ФК «Спартак» Даниил Денисов
Ранее ни одной команде не удавалось выиграть Суперкубок с разницей более чем в три мяча.
Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»
Игрок ФК «Спартак» Антон Зиньковский и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Игрок ФК %22Спартак%22 Антон Зиньковский
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра и игрок ФК «Спартак» Роман Зобнин
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу
Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Александр Ерохин радуются забитому голу
Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
«Прекрасная атмосфера, хорошая игра. Заслуженная победа. Поздравляю и болельщиков, и город, и нашу команду. Ребята — молодцы. Спасибо «Спартаку»: ребята приехали, играли. В начале матча было достаточно сложно, была равная игра с обоюдными шансами на то, чтобы забить. Но, думаю, в тех моментах, которые были, первый момент у Вани Сергеева, второй — шикарно разыграли быструю атаку… Дальше уже «Спартаку» нужно было рисковать, играть выше. У нас появились зоны, пространство для быстрых атак. Думаю, забили очень хорошие мячи. Сегодня мы рады, день отдохнем и начнем готовиться уже к чемпионату», — отметил после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Суперкубок России по футболу
Александр Розембаум во время выступления на финале суперкубка России по футболу
Вокалист группы «Би-2» Лёва во время выступления на финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу
Следующий матч «Зенит» проведёт в пятницу, 15 июля. В первом туре МИР Российской Премьер-лиги зенитовцы на «Арене Химки» сыграют с «Химками». «Спартак» 16 июля проведёт матч против «Ахмата» в Грозном.