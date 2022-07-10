Петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счётом 4:0 и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла 9 июля на «Газпром-Арене».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители матча

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

«Зенит» в третий раз подряд и в восьмой в истории турнира стал обладателем Суперкубка. Крупную победу сине-бело-голубым принесли голы Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерра.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо и игрок ФК «Спартак» Даниил Хлусевич

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип и игрок ФК «Спартак»Александр Соболев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК«Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо и игрок ФК «Спартак» Даниил Хлусевич

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Клаудиньо и Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и Игрок ФК «Спартак» Даниил Денисов

Ранее ни одной команде не удавалось выиграть Суперкубок с разницей более чем в три мяча.

Дарья Драй ИА REGNUM Финал суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Антон Зиньковский и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК %22Спартак%22 Антон Зиньковский

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра и игрок ФК «Спартак» Роман Зобнин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Александр Ерохин радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«Прекрасная атмосфера, хорошая игра. Заслуженная победа. Поздравляю и болельщиков, и город, и нашу команду. Ребята — молодцы. Спасибо «Спартаку»: ребята приехали, играли. В начале матча было достаточно сложно, была равная игра с обоюдными шансами на то, чтобы забить. Но, думаю, в тех моментах, которые были, первый момент у Вани Сергеева, второй — шикарно разыграли быструю атаку… Дальше уже «Спартаку» нужно было рисковать, играть выше. У нас появились зоны, пространство для быстрых атак. Думаю, забили очень хорошие мячи. Сегодня мы рады, день отдохнем и начнем готовиться уже к чемпионату», — отметил после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Суперкубок России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Розембаум во время выступления на финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист группы «Би-2» Лёва во время выступления на финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенита» во время церемонии награждения в финале суперкубка России по футболу

Следующий матч «Зенит» проведёт в пятницу, 15 июля. В первом туре МИР Российской Премьер-лиги зенитовцы на «Арене Химки» сыграют с «Химками». «Спартак» 16 июля проведёт матч против «Ахмата» в Грозном.