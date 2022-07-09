Во всех мечетях Крыма сегодня, 9 июля, прошли праздничные богослужения по случаю случаю Курбан-байрама — одного из главных религиозных праздников всех мусульман.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Главный праздничный байрам-намаз прошёл в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. Духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев прочитал проповедь и призвал мусульман к миру и единению, уважению и почтению старших, укреплению веры. В Евпатории сотни мусульман собрались в мечети Джума-Джами — одной из старейших мечетей полуострова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Курбан-байрам мусульмане отмечают в течение нескольких дней. В Крыму в связи с празднованием Курбан-байрама 11 июля объявлено выходным днем. Соответствующий указ был подписан главой республики Сергеем Аксеновым. Глава республики отметил, что в дополнительный выходной жители полуострова смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в мечети Джума-Джами, Евпатория

Александр Полегенько ИА REGNUM Мечеть Джума-Джами в Евпатории

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества к исламским святыням в Мекке. С арабского языка Курбан-байрам переводится как «праздник жертвоприношения». Считается, что в эти дни люди должны помогать друг другу, помогать обездоленным и нуждающимся и стремиться приблизиться к Всевышнему создателю путем принесения в жертву жертвенного животного. Верующие приносят в жертву животных — овец, баранов, коз, верблюдов, коров, буйволов и делятся мясом с соседями, друзьями и родственниками.

Александр Полегенько ИА REGNUM Жертвенные животные

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Духовное управление мусульман традиционно организует жертвоприношения, нуждающимся раздают мясо жертвенных животных бесплатно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное жертвоприношение в мечети Янъы Джами, Саки