Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче легенд. Встреча прошла в преддверии OLIMPBET Суперкубка России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Болельщики «Зенита» во время матча
Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский
В состав легенд «Зенита» вошли: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов
Футболист Александр Анюков
Футболист Владимир Быстров
Футболист Александр Кержаков
Футболист Анатолий Тимощук
Футболист Роман Широков после забитого гола
Футболист Роман Широков после забитого гола
Футболист Владимир Быстров
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский
Легендами «Спартака» стали: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.
Футболист Александр Кержаков
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Футболист Александр Самедов
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Футболист Александр Самедов
Футболист Анатолий Тимощук
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Футболист Анатолий Тимощук
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.
Футболист Павел Погребняк
Актер Михаил Боярский, футболист Александр Кержаков и спортивный комментатор Геннадий Орлов
Игроки «Зенита» после победы в матче
Игроки «Зенита» после победы в матче
Игроки «Зенита»и актер Михаил Боярский после победы в матче
Игроки «Зенита» после победы в матче
9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдёт на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. Ожидается до 60 тысяч зрителей.