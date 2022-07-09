Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче легенд. Встреча прошла в преддверии OLIMPBET Суперкубка России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики «Зенита» во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Михаил Боярский

В состав легенд «Зенита» вошли: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Александр Анюков

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Владимир Быстров

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Александр Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Анатолий Тимощук

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Роман Широков после забитого гола

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Роман Широков после забитого гола

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Андрей Аршавин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Юрий Окрошидзе

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Владимир Быстров

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Андрей Аршавин

Дарья Драй ИА REGNUM Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский

Легендами «Спартака» стали: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Александр Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Алексей Игонин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Андрей Аршавин

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Александр Самедов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Андрей Аршавин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Александр Самедов

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Анатолий Тимощук

Дарья Драй ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Анатолий Тимощук

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Юрий Окрошидзе

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Павел Погребняк

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Михаил Боярский, футболист Александр Кержаков и спортивный комментатор Геннадий Орлов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» после победы в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» после победы в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита»и актер Михаил Боярский после победы в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» после победы в матче

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдёт на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. Ожидается до 60 тысяч зрителей.