Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче легенд. Встреча прошла в преддверии OLIMPBET Суперкубка России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики «Зенита» во время матча
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Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский
Дарья Драй ИА REGNUM
Актер Михаил Боярский

В состав легенд «Зенита» вошли: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Александр Анюков
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Владимир Быстров
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Александр Кержаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Роман Широков после забитого гола
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Роман Широков после забитого гола
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Юрий Окрошидзе
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Владимир Быстров
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй ИА REGNUM
Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский

Легендами «Спартака» стали: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.

Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Александр Кержаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Алексей Игонин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Александр Самедов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Александр Самедов
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Юрий Окрошидзе

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

Дарья Драй ИА REGNUM
Футболист Павел Погребняк
Дарья Драй ИА REGNUM
Актер Михаил Боярский, футболист Александр Кержаков и спортивный комментатор Геннадий Орлов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита»и актер Михаил Боярский после победы в матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдёт на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. Ожидается до 60 тысяч зрителей.