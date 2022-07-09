Бронепробег «Дорога мужества» отправился в путь — фоторепортаж
В Москве на Поклонной горе стартовал пятый юбилейный бронепробег «Дорога мужества», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участникам предстоит провести в дороге около 40 часов, проехав около 1300 км.
Перед началом движения автоколонны на Поклонной горе прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Участники бронепробега почтили память героев Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступил президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.
Он поздравил всех собравшихся с открытием пятого юбилейного бронепробега, поблагодарив за содействие в организации памятной акции ВАИ Росгвардии, экипажи ФСБ России и администрацию г. Москвы. Он также поприветствовал членов Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» и делегатов общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь.
Гости привезли с собой реликвии брестской земли: фрагмент стены Брестской крепости и капсулу с землей. Ценные артефакты были переданы в дар директору Музея Победы на Поклонной горе Александру Школьнику.
Перед отправкой колонны был отслужен молебен, вся техника была окроплена святой водой.
Изначально мероприятие было приурочено к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, но в связи с эпидемиологическим ограничениями было перенесено на июль 2022 г.
Колонна сформирована из отреставрированной бронетехники, состоявшей на вооружении в советской армии: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военных автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.
По пути следования колонны у каждого мемориала павших советских солдат запланировано торжественное возложение цветов, посещение мест боевой славы и презентация бронемашин. Мероприятия пройдут при поддержке региональных и муниципальных властей, музеев и общественных организаций.
Бронепробег пройдёт с 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.