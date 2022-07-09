В Москве на Поклонной горе стартовал пятый юбилейный бронепробег «Дорога мужества», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участникам предстоит провести в дороге около 40 часов, проехав около 1300 км.

Василий Иванов ИА REGNUM Выезд на построение на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка к бронепробегу «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Дети наряду со взрослыми готовят машины к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Перед началом движения автоколонны на Поклонной горе прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Участники бронепробега почтили память героев Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступил президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Он поздравил всех собравшихся с открытием пятого юбилейного бронепробега, поблагодарив за содействие в организации памятной акции ВАИ Росгвардии, экипажи ФСБ России и администрацию г. Москвы. Он также поприветствовал членов Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» и делегатов общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM После посещения мемориальные пункты маршрута отмечаются магнитными звездами

Гости привезли с собой реликвии брестской земли: фрагмент стены Брестской крепости и капсулу с землей. Ценные артефакты были переданы в дар директору Музея Победы на Поклонной горе Александру Школьнику.

Василий Иванов ИА REGNUM Капсула с брестской землей

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное вручение фрагмента Брестской крепости Александру Школьнику

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Представители Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар»

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Перед отправкой колонны был отслужен молебен, вся техника была окроплена святой водой.

Василий Иванов ИА REGNUM Окропление святой водой

Василий Иванов ИА REGNUM Окропление святой водой

Василий Иванов ИА REGNUM Окропление святой водой

Изначально мероприятие было приурочено к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, но в связи с эпидемиологическим ограничениями было перенесено на июль 2022 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM На Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM На Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM На Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Старт бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж

Колонна сформирована из отреставрированной бронетехники, состоявшей на вооружении в советской армии: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военных автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

Василий Иванов ИА REGNUM Старт бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Старт бронепробега «Дорога мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» движется по Москве

По пути следования колонны у каждого мемориала павших советских солдат запланировано торжественное возложение цветов, посещение мест боевой славы и презентация бронемашин. Мероприятия пройдут при поддержке региональных и муниципальных властей, музеев и общественных организаций.

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна бронепробега «Дорога мужества» движется по Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Дозаправка

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонт в пути

Василий Иванов ИА REGNUM Обслуживание бронетехники

Василий Иванов ИА REGNUM Бронепробег «Дорога мужества»

Бронепробег пройдёт с 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.