В Москве на Поклонной горе стартовал пятый юбилейный бронепробег «Дорога мужества», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участникам предстоит провести в дороге около 40 часов, проехав около 1300 км.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выезд на построение на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Подготовка к бронепробегу «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Дети наряду со взрослыми готовят машины к старту
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»

Перед началом движения автоколонны на Поклонной горе прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Участники бронепробега почтили память героев Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступил президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Он поздравил всех собравшихся с открытием пятого юбилейного бронепробега, поблагодарив за содействие в организации памятной акции ВАИ Росгвардии, экипажи ФСБ России и администрацию г. Москвы. Он также поприветствовал членов Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» и делегатов общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь.

Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
После посещения мемориальные пункты маршрута отмечаются магнитными звездами

Гости привезли с собой реликвии брестской земли: фрагмент стены Брестской крепости и капсулу с землей. Ценные артефакты были переданы в дар директору Музея Победы на Поклонной горе Александру Школьнику.

Василий Иванов ИА REGNUM
Капсула с брестской землей
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественное вручение фрагмента Брестской крепости Александру Школьнику
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Представители Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар»
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония на Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Перед отправкой колонны был отслужен молебен, вся техника была окроплена святой водой.

Василий Иванов ИА REGNUM
Окропление святой водой
Василий Иванов ИА REGNUM
Окропление святой водой
Василий Иванов ИА REGNUM
Окропление святой водой

Изначально мероприятие было приурочено к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, но в связи с эпидемиологическим ограничениями было перенесено на июль 2022 г.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
На Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
На Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
На Поклонной горе
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Старт бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж

Колонна сформирована из отреставрированной бронетехники, состоявшей на вооружении в советской армии: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военных автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

Василий Иванов ИА REGNUM
Старт бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Старт бронепробега «Дорога мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Колонна бронепробега «Дорога мужества» движется по Москве

По пути следования колонны у каждого мемориала павших советских солдат запланировано торжественное возложение цветов, посещение мест боевой славы и презентация бронемашин. Мероприятия пройдут при поддержке региональных и муниципальных властей, музеев и общественных организаций.

Василий Иванов ИА REGNUM
Колонна бронепробега «Дорога мужества» движется по Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Дозаправка
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонт в пути
Василий Иванов ИА REGNUM
Обслуживание бронетехники
Василий Иванов ИА REGNUM
Бронепробег «Дорога мужества»

Бронепробег пройдёт с 8–13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва.