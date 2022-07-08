«Свадьба едет!» В Крыму пустили троллейбус для молодожёнов — фоторепортаж
8 июля 2022
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Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя в День семьи, любви и верности, 8 июля. Вместе с новоиспечёнными супругами в праздничном троллейбусе проехал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов в Симферополе
Троллейбус катал по городу пары, которые решили вступить в брак именно в День семьи, любви и верности. Первыми прокатились четыре пары молодожёнов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничный стол
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничный стол
Троллейбус был празднично украшен не только снаружи, но и внутри: для молодожёнов приготовили праздничные закуски и, конечно, крымское шампанское.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохожие фотографировали проезжающий мимо автобус
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Праздничное настроение создавали и артисты, которые поздравили виновников торжества. Радовались за молодых и просто прохожие, которые встречали троллейбус.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Билет на право проезда в счастливом троллейбусе по свадебному маршруту
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молодожёны с билетами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Развлекательная программа
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя весь день
Александр Полегенько ИА REGNUM
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