Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя в День семьи, любви и верности, 8 июля. Вместе с новоиспечёнными супругами в праздничном троллейбусе проехал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов в Симферополе

Троллейбус катал по городу пары, которые решили вступить в брак именно в День семьи, любви и верности. Первыми прокатились четыре пары молодожёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный стол

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный стол

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный стол

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный стол

Троллейбус был празднично украшен не только снаружи, но и внутри: для молодожёнов приготовили праздничные закуски и, конечно, крымское шампанское.

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохожие фотографировали проезжающий мимо автобус

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Праздничное настроение создавали и артисты, которые поздравили виновников торжества. Радовались за молодых и просто прохожие, которые встречали троллейбус.

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Билет на право проезда в счастливом троллейбусе по свадебному маршруту

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодожёны с билетами

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Развлекательная программа

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов

Александр Полегенько ИА REGNUM Троллейбус для молодожёнов курсировал по улицам Симферополя весь день