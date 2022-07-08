В честь Дня семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге организовали фотосессию для молодожёнов на станции метро «Пушкинская», которая считается одной из самых романтичных в Петербургском метрополитене. Однако воспользовалась этим предложение только одна пара. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, как рождалась новая традиция Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро

В этом году День семьи, любви и верности впервые отмечают как официальный праздник России. В связи с этим власти Петербурга подготовили специальные акции для людей, которые решили связать себя узами брака 8 июля.

Одна из них сегодня прошла на станции метро «Пушкинская». В течение часа, с 10 часов, зарегистрировавшиеся заранее пары могли бесплатно сфотографироваться на фоне интерьеров станции, которая как отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, является самой красивой.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро

Ожидания того, что «Пушкинская» в 10 утра станет концентрацией невест, красоты и изящества, разбились о реальность. По эскалатору в подземный вестибюль спустилась лишь одна пара молодожёнов, Наталья и Сергей Малявко

Дарья Драй ИА REGNUM Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро

Жениха и невесту встретили официальные лица. Со свадьбой их поздравили Поляков и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Они также вручили подарки на память. Вице-губернатор передал коробки с часами. Отметим, что вице-губернатор заранее обещал преподнести подарок, тем, кто первым зарегистрировался на участие в фотосессии.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро Пушкинская

То, почему жители и гости города увидели на станции только одну пару, организаторы не прокомментировали. Однако, по словам Полякова, заявок поступило несколько.

Дарья Драй ИА REGNUM Подарки молодоженам от вице-губернатора Кирилла Полякова

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Кирилл Поляков

«Несколько заявок поступило и в метрополитен и, соответственно в «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» для того, чтобы провести эти памятные фотосессии. Это первый год, когда мы проводим, поэтому мы не ожидали просто шквала заявок и очереди на вход на станцию из молодых семей, — отметил вице-губернатор и выразил надежду, что акция в последующие годы привлечёт к себе большее внимание. — Я не скажу сейчас точно цифру, потому что заявки поступают непосредственно напрямую в метрополитен, напрямую в «Горэлектротранс, напрямую в «Пассажиравтотранс». Математикой мы не занимались, но итоги обязательно подведём».

Дарья Драй ИА REGNUM Молодожены на станции метро Пушкинская

Дарья Драй ИА REGNUM Подарки молодоженам от вице-губернатора Кирилла Полякова

Дарья Драй ИА REGNUM Молодожены на станции метро Пушкинская

Дарья Драй ИА REGNUM Молодожены на станции метро Пушкинская

Между тем молодожёны рассказали о том, как произошло судьбоносное знакомство. Сергей с помощью бейджа узнал, как зовут девушку и нашёл её в социальных сетях. Там он признался в возникшей симпатии. Встречу молодой человек назначил на «Пушкинской».

Дарья Драй ИА REGNUM Молодожены на станции метро Пушкинская

Как ожидается, акция станет новой традицией для Петербурга. Вместе с тем 8 июля организовали и другие мероприятия для молодых семей: прогулки по рекам и каналам, поездки на ретро-автобусе.