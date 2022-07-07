В Крыму зацвела лаванда. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в Тургеневке Бахчисарайского района, которая ежегодно в пору цветения лаванды становится местом паломничества тысяч туристов и местных жителей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля привлекают любителей эффектных фотоснимков

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Благоухающие сиреневые поля привлекают прежде всего любителей эффектных фотоснимков. Приезжают целыми семьями и компаниями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Ежедневно лавандовые поля посещают сотни туристов

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Место настолько популярно, что в прошлом году владельцы полей, агрофирма «Тургеневская», приняли решение ввести плату за их посещение — 300 рублей с человека и 500 рублей — с машины.

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке настолько популярны, что теперь их посещение платное

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Александр Полегенько ИА REGNUM Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района