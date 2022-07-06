В Ставропольском крае намолотили первый миллион тонн озимой пшеницы. На данный момент в лидерах Кочубеевский, Изобильненский и Новоалександровский округа региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«Уборка в регионе вышла на высокие темпы. Ставропольские аграрии убрали 400 тыс. га. Намолочено 1,3 млн тонн зерна!» — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Сельскохозяйственная техника в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга».

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

На Ставрополье уборка традиционно начинается в конце июня. В этом году сельхозпроизводителям предстоит убрать 91 тысячу га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано 13% от общей уборочной площади. Как проходит уборочная страда в регионе, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ольга Токмакова, заместитель главы администрации Новоалександровского округа.

«Мы сейчас убираем ранние сорта озимой пшеницы. Обычно они менее урожайные, чем поздние. Прогнозы на урожай в этом году оптимистичные», — говорит заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа СК Ольга Токмакова.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

Александр Погожев ИА REGNUM Вагоны для погрузки зерна на железнодорожных путях

В сельхозпредприятии АО «Радуга» уборочная страда началась 28 июня из-за обильных ливневых дождей. Тем не менее хозяйство оказалось в тройке лидеров с высоким показателем продуктивности и урожайности.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Суров, директор АО «Радуга»

«Сегодня мы должны благодарить бога за то, что он дал нам такую погоду. Было сложно, но вовремя прошли дожди, мы вовремя внесли удобрения, обработали гербицидами растения. Результат, я считаю, один из лучших за все годы моей работы. Ожидаем, что получим с гектара больше 60 центнеров пшеницы», — говорит Владимир Суров, который директором АО «Радуга» работает уже 35 лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга».

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край

В уборке урожая задействовано 25 комбайнов, на каждый комбайн приходится по 225 га. Техника разделена на 3 бригады, в одной 10 комбайнов, в другой 8 и 7. В подработке почвы участвует 6 машин, на поле обязательно задействована бочка с водой на случай пожара и плуг для опашки полей. Своего транспорта в хозяйстве не достаточно, поэтому в поле работает еще 5 наемных КамАЗов.

Александр Погожев ИА REGNUM Повара грузят обед для работников в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие ждут обед в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие ждут обед в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Василий Сидоров, главный агроном сельхозпредприятия «Радуга»

«Выращиваем зерно 3-го и 4-го класса и фуражное. Сельхозпредприятие полностью обеспечено семенами и в этом году к привычным 5 сортам пшеницы добавилось 6 новых. На данный момент убираем озимую пшеницу «Гомер», уже убрали около 30%. Всего пшеницей засеяно 4073 га. Это и ультраскороспелые сорта, 10% от общего объема сеяли — 443 га. Объем урожая в этом году, я думаю, будет больше. 418 га озимого ячменя уже убрали и получили 73,7 ц/га. Полностью собрали урожай гороха с 886 га земли», — говорит Василий Сидоров, главный агроном в АО «Радуга».

Александр Погожев ИА REGNUM Отражение фуры с комбайном в зеркале автомобиля

Александр Погожев ИА REGNUM Плакат с героем России Романом Демурчиевым

Александр Погожев ИА REGNUM Плакат с героем России Яном Волковым на Ставрополье

Александр Погожев ИА REGNUM Плакат с героем России Кириллом Балаганским на Ставрополье

В настоящее время в крае также приступили к уборке рапса, гороха и ярового ячменя.