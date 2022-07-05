Масштабные мероприятия по случаю 220-го дня рождения легендарного адмирала, одного из руководителей обороны Севастополя Павла Степановича Нахимова проходят 5 июля в городе-герое. ИА REGNUM предлагает читателям погрузиться в атмосферу праздника вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в Севастополе

5 июля является особой датой для севастопольцев. В этот день в 1802 году на свет появился Павел Нахимов, ставший выдающимся флотоводцем и одним из руководителей легендарной обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция, посвящённая великим флотоводцам, в усыпальнице адмиралов во Владимирском соборе

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Нахимова в нижней церкви Владимирского собора в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

День рождения Нахимова севастопольцы традиционно отмечают с размахом. Этот юбилейный год не стал исключением.

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Нахимова в нижней церкви Владимирского собора в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Нахимова в нижней церкви Владимирского собора в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида и возложение цветов на могилу Нахимова.

Открылись мероприятия службой во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов, где похоронен Нахимов. Службу провели священники Севастопольского благочиния, присутствовали на ней представители городских властей, командования Черноморского флота, юные нахимовцы. Здесь же состоялось возложение цветов к захоронению адмирала.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Нахимову

Павел Нахимов родился 5 июля 1802 года в Смоленской губернии, погиб в Севастополе в 1855 году. Как и все его четверо братьев, выбрал путь моряка. Окончил Морской кадетский корпус. Гардемарин, с юного возраста ходил в плавание. На Черноморском флоте Нахимов прослужил около 20 лет. Руководил разгромом турецкой флотилии в Синопском сражении в 1853 году. В 1855 году был назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города. В июле того же года погиб — был смертельно ранен во время объезда укреплений.