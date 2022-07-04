В Железноводске прошёл «Забег невест» — фоторепортаж
В День семьи, любви и верности в городе-курорте Железноводске прошёл массовый забег невест. В празднике красоты и женственности смогли принять участие как замужние, так и незамужние девушки. Главным условием для участниц стало наличие свадебного платья, прически и макияжа.
Непосредственно перед преодолением на скорость символической дистанции по курортному парку «невесты» поучаствовали в дефиле, в конкурсах на лучший танец и дальность кидания свадебного букета. По итогам всех соревнований были определены три победительницы: самая быстрая невеста сможет полетать на воздушном шаре, за второе место вручили сертификат на услуги стилиста. «Бронзовая» невеста отужинает в лучшем ресторане города-курорта.
«Получился красивый солнечный праздник с большим количеством невест в одной локации. Обязательным условием было наличие платья и свадебного макияжа, и все девушки выполнили условие. Два года пандемии мы были вынуждены отменять мероприятие, но мы планируем проводить его ежегодно. Поздравляю победительницу, достоянная победа в достойном забеге», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.
Также во время праздника две семейные пары были награждены медалью «За любовь и верность». Медаль «За любовь и верность» — общественная награда. В День семьи, любви и верности она вручается лучшим супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет.