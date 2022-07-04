В День семьи, любви и верности в городе-курорте Железноводске прошёл массовый забег невест. В празднике красоты и женственности смогли принять участие как замужние, так и незамужние девушки. Главным условием для участниц стало наличие свадебного платья, прически и макияжа.

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты Железноводска

Непосредственно перед преодолением на скорость символической дистанции по курортному парку «невесты» поучаствовали в дефиле, в конкурсах на лучший танец и дальность кидания свадебного букета. По итогам всех соревнований были определены три победительницы: самая быстрая невеста сможет полетать на воздушном шаре, за второе место вручили сертификат на услуги стилиста. «Бронзовая» невеста отужинает в лучшем ресторане города-курорта.

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты в Пушкинской галерее Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты в Пушкинской галерее Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты в Пушкинской галерее Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты в Пушкинской галерее Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM Конкурсы для невест

Денис Абрамов ИА REGNUM Конкурсы для невест

Денис Абрамов ИА REGNUM Зрители и болельщики

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Железноводске

«Получился красивый солнечный праздник с большим количеством невест в одной локации. Обязательным условием было наличие платья и свадебного макияжа, и все девушки выполнили условие. Два года пандемии мы были вынуждены отменять мероприятие, но мы планируем проводить его ежегодно. Поздравляю победительницу, достоянная победа в достойном забеге», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Денис Абрамов ИА REGNUM Конкурс на дальность бросания букета невесты

Денис Абрамов ИА REGNUM Конкурс на дальность бросания букета невесты

Денис Абрамов ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Невесты Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег невест» по курортному парку Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег невест» по курортному парку Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег невест» по курортному парку Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Железноводске

Также во время праздника две семейные пары были награждены медалью «За любовь и верность». Медаль «За любовь и верность» — общественная награда. В День семьи, любви и верности она вручается лучшим супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вручение медали «За любовь и верность»

Денис Абрамов ИА REGNUM Медаль «За любовь и верность»