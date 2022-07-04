В ставропольских фермерских хозяйствах за первые 5 месяцев 2022 года произведено более 210 тыс. тонн молока. Это на 8% выше, чем в прошлом году, посчитали в минсельхозе Ставрополья.

Суточное валовое производство молока составило 456,8 тонны. Показатели валового производства молока увеличились в 8 округах региона: Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском, Красногвардейском, Советском, Труновском, Ипатовском.

Фермеры говорят, что это стало возможным благодаря государственной поддержке, которая предоставляется в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на основе софинансирования и направлена на увеличение объемов производства молока, сокращение его убыточности и наращивание генетического потенциала животных.

«На это направлен комплекс мер государственной поддержки наших производителей молока, которую в текущем году уже получили 39 сельхозтоваропроизводителей края на общую сумму 173,9 млн рублей. В целом на поддержку животноводства края в текущем году предусмотрено 712,5 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Гасбула Исламов

Одним из успешных примеров развития фермерского хозяйства и сотрудничества с производителями молочных продуктов является семейное хозяйство Исламовых в Ставропольском крае. Гасбула Исламов занимается им уже 12 лет. В этом ему помогают супруга и дети.

Александр Погожев ИА REGNUM Пастух на кобыле по кличке Анфиса

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Сын Гасбулы Исламова за рулем Нивы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

В Кочубеевском округе мужчина арендовал землю под скотоводческую деятельность, вложил более 8 млн рублей из своих сбережений и 12 млн рублей, которые получил в 2018 году в качестве гранта. Средства пошли на реконструкцию старой фермы, закупку техники, приобретение поголовья коров голштинской породы. Было закуплено 80 нетелей в Татарии — по 145 тысяч рублей за голову. Сейчас стадо насчитывает более 120 голов.

Александр Погожев ИА REGNUM Фермерское хозяйство семьи Гасбулы Исламова

Александр Погожев ИА REGNUM Фермерское хозяйство семьи Гасбулы Исламова

Александр Погожев ИА REGNUM Гасбула Исламов с сыном

«Здесь ничего не было. Останки фермы, ни крыши, ни стен. Вот эти помещения я построил, как говорится, своими руками. Сейчас работаем, на 50 га земли силос заготавливаем, сами сеем, сами убираем. Земля в аренде. Техника, кроме комбайнов, у нас своя. Сено тоже сами заготавливаем, есть пресс, сеноуборочный комбайн», — говорит Гасбула Исламов.

Александр Погожев ИА REGNUM Фермерское хозяйство семьи Гасбулы Исламова

Александр Погожев ИА REGNUM С высоты наездника

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

Александр Погожев ИА REGNUM Овцы пасутся в тени ивы

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы на выпасе

У фермы есть для выпаса 300 га земли, богатой разнообразными луговыми травами. Коровы дают молоко первоклассного качества, за дойку одна корова в среднем дает 22 литра молока с жирностью 3,3–3,4%. Дойка на ферме автоматическая, и процесс происходит быстро, за раз доярка доит 6 коров, но уже готово место еще под дойку такого же количества коров. В данный момент доятся 67 голов. Остальные коровы телятся, и фермер ожидает увеличения поголовья.

Александр Погожев ИА REGNUM Пастух и кобыла по кличке Анфиса

На сегодняшний день фермер сдает 1,4 тонны молока в сутки. Молоко сдает на предприятие в хуторе Зеленчукское, где производят сыры разных видов. Корреспондент ИА REGNUM посетил производство и своими глазами увидел, как молоко превращается в сыр.

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по изготовлению сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Производство сыра

На предприятии используются оборудование и запасные части российского производства. При этом на импортное оборудование производители переходить не собираются. Тем более один из производителей промышленного оборудования находится в Пятигорске и обеспечивает своевременное обслуживание оборудования.

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по изготовлению сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по изготовлению сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по изготовлению сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по изготовлению сыра

Организация бизнеса началась 5 лет назад, и вот уже в мае началась реализация продукции.

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение температуры

Александр Погожев ИА REGNUM Сыр в ёмкости с рассолом

Александр Погожев ИА REGNUM Сыр в ёмкости с рассолом

Александр Погожев ИА REGNUM Сыр с зеленью

Сыры пошли на реализацию в Ставропольском и Краснодарском краях, в перспективе компания планирует охватить близлежащие регионы Северного Кавказа. Также в планах предприятия получать 1 тонну продукции в сутки и перерабатывать 10 тонн сырья. Для этого производители будут наращивать мощности за счет строительства новых корпусов и рассчитывают на поддержку от государства.

Александр Погожев ИА REGNUM Асмик Шекоян, индивидуальный предприниматель, сыродел

«Основной сыр у нас — армянский чанах, полутвердый армянский лори, мягкие сыры сулугуни, моцарелла, итальянский качотта, планируем делать полутвердый сыр гауди и еще один голландский сорт сыра. Дорогие сыры сейчас тоже хорошо продаются. Люди прям чувствуют — это хороший сыр или нет. Наш брендовый сыр — это в меру соленый полутвердый сыр», — говорит индивидуальный предприниматель Асмик Шекоян.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник в помещении с готовой продукцией

Александр Погожев ИА REGNUM Мягкий сыр

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция

Александр Погожев ИА REGNUM Работники в помещении с готовой продукцией

Конкурентов предприятие на Ставрополье не видит, потому что те сорта, которые они производят в промышленном масштабе, в основном производятся в домашних условиях. Но крупные игроки есть в Адыгее и других соседних регионах.