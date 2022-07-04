«Луговые сыры» Ставрополья: производство из свежего молока — фоторепортаж
В ставропольских фермерских хозяйствах за первые 5 месяцев 2022 года произведено более 210 тыс. тонн молока. Это на 8% выше, чем в прошлом году, посчитали в минсельхозе Ставрополья.
Суточное валовое производство молока составило 456,8 тонны. Показатели валового производства молока увеличились в 8 округах региона: Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, Александровском, Красногвардейском, Советском, Труновском, Ипатовском.
Фермеры говорят, что это стало возможным благодаря государственной поддержке, которая предоставляется в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на основе софинансирования и направлена на увеличение объемов производства молока, сокращение его убыточности и наращивание генетического потенциала животных.
«На это направлен комплекс мер государственной поддержки наших производителей молока, которую в текущем году уже получили 39 сельхозтоваропроизводителей края на общую сумму 173,9 млн рублей. В целом на поддержку животноводства края в текущем году предусмотрено 712,5 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
Одним из успешных примеров развития фермерского хозяйства и сотрудничества с производителями молочных продуктов является семейное хозяйство Исламовых в Ставропольском крае. Гасбула Исламов занимается им уже 12 лет. В этом ему помогают супруга и дети.
В Кочубеевском округе мужчина арендовал землю под скотоводческую деятельность, вложил более 8 млн рублей из своих сбережений и 12 млн рублей, которые получил в 2018 году в качестве гранта. Средства пошли на реконструкцию старой фермы, закупку техники, приобретение поголовья коров голштинской породы. Было закуплено 80 нетелей в Татарии — по 145 тысяч рублей за голову. Сейчас стадо насчитывает более 120 голов.
«Здесь ничего не было. Останки фермы, ни крыши, ни стен. Вот эти помещения я построил, как говорится, своими руками. Сейчас работаем, на 50 га земли силос заготавливаем, сами сеем, сами убираем. Земля в аренде. Техника, кроме комбайнов, у нас своя. Сено тоже сами заготавливаем, есть пресс, сеноуборочный комбайн», — говорит Гасбула Исламов.
У фермы есть для выпаса 300 га земли, богатой разнообразными луговыми травами. Коровы дают молоко первоклассного качества, за дойку одна корова в среднем дает 22 литра молока с жирностью 3,3–3,4%. Дойка на ферме автоматическая, и процесс происходит быстро, за раз доярка доит 6 коров, но уже готово место еще под дойку такого же количества коров. В данный момент доятся 67 голов. Остальные коровы телятся, и фермер ожидает увеличения поголовья.
На сегодняшний день фермер сдает 1,4 тонны молока в сутки. Молоко сдает на предприятие в хуторе Зеленчукское, где производят сыры разных видов. Корреспондент ИА REGNUM посетил производство и своими глазами увидел, как молоко превращается в сыр.
На предприятии используются оборудование и запасные части российского производства. При этом на импортное оборудование производители переходить не собираются. Тем более один из производителей промышленного оборудования находится в Пятигорске и обеспечивает своевременное обслуживание оборудования.
Организация бизнеса началась 5 лет назад, и вот уже в мае началась реализация продукции.
Сыры пошли на реализацию в Ставропольском и Краснодарском краях, в перспективе компания планирует охватить близлежащие регионы Северного Кавказа. Также в планах предприятия получать 1 тонну продукции в сутки и перерабатывать 10 тонн сырья. Для этого производители будут наращивать мощности за счет строительства новых корпусов и рассчитывают на поддержку от государства.
«Основной сыр у нас — армянский чанах, полутвердый армянский лори, мягкие сыры сулугуни, моцарелла, итальянский качотта, планируем делать полутвердый сыр гауди и еще один голландский сорт сыра. Дорогие сыры сейчас тоже хорошо продаются. Люди прям чувствуют — это хороший сыр или нет. Наш брендовый сыр — это в меру соленый полутвердый сыр», — говорит индивидуальный предприниматель Асмик Шекоян.
Конкурентов предприятие на Ставрополье не видит, потому что те сорта, которые они производят в промышленном масштабе, в основном производятся в домашних условиях. Но крупные игроки есть в Адыгее и других соседних регионах.