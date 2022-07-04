В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». На выставке собраны более 600 экспонатов — произведения, принадлежавшие коллекционерам — братьям Ивану и Михаилу Морозовым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

На экспозиции собраны экспонаты из Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, в том числе работы Мориса Дени, Камиля Писсарро, Пьера Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Василия Сурикова и других художников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Произведения Клода Моне из коллекции Морозовых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 1905

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жорж Мансана-Писсарро. Зебры на водопое.1906

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жорж Мансана-Писсарро. Обнаженная с павлином.1906-1907

Выставка рассказывает о двух братьях коллекционерах современного искусства — Иване и Михаиле Морозовых рубежа XIX и XX веков. На экспозиции представлены реконструкция собраний французской и русской живописи, составленные ими на рубеже столетий. Коллекция Михаила Морозова неоднородна, в нее вошли первые в России работы Гогена, Ван Гога и Мунка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины Поля Гогена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Гоген. У подножья горы. 1892

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Гоген. Цветы и фрукты. 1891

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Винсент ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя» 1890

Иван Морозов продолжил начатое дело брата, после его безвременной смерти в 1903 году. Он стал тщательно и последовательно отбирать произведения великих импрессионистов, таких как Моне, Сислея, Ренуара и других, а также произведения постимпрессионистов — Ван Гога, Сезана и Гогена. Иван заказывал монументально-декоративные ансамбли у ведущих мастеров того времени — Дени, Боннара и Матисса. Одновременно с работами французских мастеров в его коллекции появились и работы Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Сезанн. Девушка у пианино. увертюра к «Тангейзеру». Около 1869

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Сезанн. Курильщик. около 1890-1892

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Сезанн. Сцена в интерьере (В комнатах) 1869-1871

Произведения распределены по залам, сохраняя смысловые центры коллекции брата Ивана и главные этапы ее истории. «Важная черта этого собрания — равнозначное присутствие в нем французского и русского искусства: отражения новаторского взгляда, свойственного именно молодому поколению коллекционеров рубежа XIX и XX веков».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал «Фовизм. Цвет и движение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ж. Мансана-Писсаро, М. Врубель, К. Сомов, М. Сарьян и Б. Анисфельд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Коровин. Портрет Ивана Морозова

Точкой отсчета стали покупки работ в знаменитой парижской галерее Поля Дюран-Рюэля. Иван Абрамович Морозов обратил внимание на импрессионизм, отбирая работы с особым вниманием. В этом направлении создания коллекции сыграли свою роль дружеские связи с русскими художниками — Сергеем Виноградовым, Валентином Серовым и Сергеем Коровиным, у которых коллекционер брал уроки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Габриэля Корнелиуса фон Макса «Утро (Увядание)» 1870-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Куприн. Натюрморт с синим подносом. 1914

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Машков. Натюрморт. Фрукты на блюде. 1910

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шарль Герен. Прогулка в парке. 1902

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Головин. Пейзаж. 1911

Почти за десять лет коллекционер приобрел 18 картин Сезанна, их ансамбль стал одним из основных в его домашнем музее на Пречистенке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поль Сезан. Автопртрет

Работы Мориса Дени впервые приобретены в 1906 году на Салоне независимых. Посетив мастерскую ведущего тогда мастера декоративных ансамблей, Морозов предложил оформить монументальными композициями центральное помещение своего дома — Музыкальный салон. Темой работ стал миф о Психее. Ансамбль по рекомендации художника был дополнен живописными панно, керамическими вазами самого Дени и скульптурами Аристида Майоля. На выставке Музыкальный салон воссоздан в оригинальных пропорциях, в том виде, как он сложился к 1912 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Второе отделение Государственного музея нового западного искусства импрессионистов. Фото ГМИИ А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный салон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM План картинной галереи И. А. Морозова 1918-1919

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги и архивные материалы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врубель. Биографический очерк А. П. Иванова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архивные документы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги в архивном отделе у зала «Фовизм. Цвет и движение»

Парадную лестницу Морозов оформил ансамблем созданным Боннаром. Это триптих «У Средиземного моря», а боковые стены оформлены панно «Ранней весной в деревне» и «Осенью. Сбор фруктов». Согласно фотографиям, ансамбль был дополнен скульптурой Сергея Конёнкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огюст Роден. Ева. 1881

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морис Дени. Музыкальный салон. Панно из серии «История Психеи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морис Дени. Панно из серии «История Психеи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морис Дени. Панно из серии «История Психеи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морис Дени. Фотография Эжена Дрюэ

Коллекция Морозовых разместилась в тринадцати залах музея. Есть залы, где расположились работы ван Гога, Гогена. Также представлены работы в направлении фовизма и раннего авангарда и другие. «Отрезанный от Парижа в годы Первой мировой и революции коллекционер сосредоточился на приобретении работ отечественных мастеров. Среди них были те, чья слава придет в Париже в 1920-е — например, М. Шагал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный салон. Реконструкция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Декоративная ваза. Морис Дени

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Декоративная ваза. Морис Дени

Выставка проходит в ГМИИ имени А. С. Пушкина до 30 октября в главном здании музея по адресу: улица Волхонка, дом 12.