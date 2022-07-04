В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». На выставке собраны более 600 экспонатов — произведения, принадлежавшие коллекционерам — братьям Ивану и Михаилу Морозовым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

На экспозиции собраны экспонаты из Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, в том числе работы Мориса Дени, Камиля Писсарро, Пьера Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Василия Сурикова и других художников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Произведения Клода Моне из коллекции Морозовых
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 1905
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Жорж Мансана-Писсарро. Зебры на водопое.1906
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Жорж Мансана-Писсарро. Обнаженная с павлином.1906-1907

Выставка рассказывает о двух братьях коллекционерах современного искусства — Иване и Михаиле Морозовых рубежа XIX и XX веков. На экспозиции представлены реконструкция собраний французской и русской живописи, составленные ими на рубеже столетий. Коллекция Михаила Морозова неоднородна, в нее вошли первые в России работы Гогена, Ван Гога и Мунка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Картины Поля Гогена
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Гоген. У подножья горы. 1892
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Гоген. Цветы и фрукты. 1891
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фрагмент картины Винсент ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя» 1890

Иван Морозов продолжил начатое дело брата, после его безвременной смерти в 1903 году. Он стал тщательно и последовательно отбирать произведения великих импрессионистов, таких как Моне, Сислея, Ренуара и других, а также произведения постимпрессионистов — Ван Гога, Сезана и Гогена. Иван заказывал монументально-декоративные ансамбли у ведущих мастеров того времени — Дени, Боннара и Матисса. Одновременно с работами французских мастеров в его коллекции появились и работы Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Сезанн. Девушка у пианино. увертюра к «Тангейзеру». Около 1869
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Сезанн. Курильщик. около 1890-1892
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Сезанн. Сцена в интерьере (В комнатах) 1869-1871

Произведения распределены по залам, сохраняя смысловые центры коллекции брата Ивана и главные этапы ее истории. «Важная черта этого собрания — равнозначное присутствие в нем французского и русского искусства: отражения новаторского взгляда, свойственного именно молодому поколению коллекционеров рубежа XIX и XX веков».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зал «Фовизм. Цвет и движение»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ж. Мансана-Писсаро, М. Врубель, К. Сомов, М. Сарьян и Б. Анисфельд
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Константин Коровин. Портрет Ивана Морозова

Точкой отсчета стали покупки работ в знаменитой парижской галерее Поля Дюран-Рюэля. Иван Абрамович Морозов обратил внимание на импрессионизм, отбирая работы с особым вниманием. В этом направлении создания коллекции сыграли свою роль дружеские связи с русскими художниками — Сергеем Виноградовым, Валентином Серовым и Сергеем Коровиным, у которых коллекционер брал уроки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У картины Габриэля Корнелиуса фон Макса «Утро (Увядание)» 1870-е
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Куприн. Натюрморт с синим подносом. 1914
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Илья Машков. Натюрморт. Фрукты на блюде. 1910
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шарль Герен. Прогулка в парке. 1902
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Головин. Пейзаж. 1911

Почти за десять лет коллекционер приобрел 18 картин Сезанна, их ансамбль стал одним из основных в его домашнем музее на Пречистенке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поль Сезан. Автопртрет

Работы Мориса Дени впервые приобретены в 1906 году на Салоне независимых. Посетив мастерскую ведущего тогда мастера декоративных ансамблей, Морозов предложил оформить монументальными композициями центральное помещение своего дома — Музыкальный салон. Темой работ стал миф о Психее. Ансамбль по рекомендации художника был дополнен живописными панно, керамическими вазами самого Дени и скульптурами Аристида Майоля. На выставке Музыкальный салон воссоздан в оригинальных пропорциях, в том виде, как он сложился к 1912 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Второе отделение Государственного музея нового западного искусства импрессионистов. Фото ГМИИ А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыкальный салон
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
План картинной галереи И. А. Морозова 1918-1919
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книги и архивные материалы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Врубель. Биографический очерк А. П. Иванова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Архивные документы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книги в архивном отделе у зала «Фовизм. Цвет и движение»

Парадную лестницу Морозов оформил ансамблем созданным Боннаром. Это триптих «У Средиземного моря», а боковые стены оформлены панно «Ранней весной в деревне» и «Осенью. Сбор фруктов». Согласно фотографиям, ансамбль был дополнен скульптурой Сергея Конёнкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Огюст Роден. Ева. 1881
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Морис Дени. Музыкальный салон. Панно из серии «История Психеи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Морис Дени. Панно из серии «История Психеи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Морис Дени. Панно из серии «История Психеи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Морис Дени. Фотография Эжена Дрюэ

Коллекция Морозовых разместилась в тринадцати залах музея. Есть залы, где расположились работы ван Гога, Гогена. Также представлены работы в направлении фовизма и раннего авангарда и другие. «Отрезанный от Парижа в годы Первой мировой и революции коллекционер сосредоточился на приобретении работ отечественных мастеров. Среди них были те, чья слава придет в Париже в 1920-е — например, М. Шагал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыкальный салон. Реконструкция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Декоративная ваза. Морис Дени
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Декоративная ваза. Морис Дени

Выставка проходит в ГМИИ имени А. С. Пушкина до 30 октября в главном здании музея по адресу: улица Волхонка, дом 12.