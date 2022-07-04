Русское и французское искусство в коллекции Морозовых на выставке — фото
В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». На выставке собраны более 600 экспонатов — произведения, принадлежавшие коллекционерам — братьям Ивану и Михаилу Морозовым.
На экспозиции собраны экспонаты из Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, в том числе работы Мориса Дени, Камиля Писсарро, Пьера Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Василия Сурикова и других художников.
Выставка рассказывает о двух братьях коллекционерах современного искусства — Иване и Михаиле Морозовых рубежа XIX и XX веков. На экспозиции представлены реконструкция собраний французской и русской живописи, составленные ими на рубеже столетий. Коллекция Михаила Морозова неоднородна, в нее вошли первые в России работы Гогена, Ван Гога и Мунка.
Иван Морозов продолжил начатое дело брата, после его безвременной смерти в 1903 году. Он стал тщательно и последовательно отбирать произведения великих импрессионистов, таких как Моне, Сислея, Ренуара и других, а также произведения постимпрессионистов — Ван Гога, Сезана и Гогена. Иван заказывал монументально-декоративные ансамбли у ведущих мастеров того времени — Дени, Боннара и Матисса. Одновременно с работами французских мастеров в его коллекции появились и работы Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова.
Произведения распределены по залам, сохраняя смысловые центры коллекции брата Ивана и главные этапы ее истории. «Важная черта этого собрания — равнозначное присутствие в нем французского и русского искусства: отражения новаторского взгляда, свойственного именно молодому поколению коллекционеров рубежа XIX и XX веков».
Точкой отсчета стали покупки работ в знаменитой парижской галерее Поля Дюран-Рюэля. Иван Абрамович Морозов обратил внимание на импрессионизм, отбирая работы с особым вниманием. В этом направлении создания коллекции сыграли свою роль дружеские связи с русскими художниками — Сергеем Виноградовым, Валентином Серовым и Сергеем Коровиным, у которых коллекционер брал уроки.
Почти за десять лет коллекционер приобрел 18 картин Сезанна, их ансамбль стал одним из основных в его домашнем музее на Пречистенке.
Работы Мориса Дени впервые приобретены в 1906 году на Салоне независимых. Посетив мастерскую ведущего тогда мастера декоративных ансамблей, Морозов предложил оформить монументальными композициями центральное помещение своего дома — Музыкальный салон. Темой работ стал миф о Психее. Ансамбль по рекомендации художника был дополнен живописными панно, керамическими вазами самого Дени и скульптурами Аристида Майоля. На выставке Музыкальный салон воссоздан в оригинальных пропорциях, в том виде, как он сложился к 1912 году.
Парадную лестницу Морозов оформил ансамблем созданным Боннаром. Это триптих «У Средиземного моря», а боковые стены оформлены панно «Ранней весной в деревне» и «Осенью. Сбор фруктов». Согласно фотографиям, ансамбль был дополнен скульптурой Сергея Конёнкова.
Коллекция Морозовых разместилась в тринадцати залах музея. Есть залы, где расположились работы ван Гога, Гогена. Также представлены работы в направлении фовизма и раннего авангарда и другие. «Отрезанный от Парижа в годы Первой мировой и революции коллекционер сосредоточился на приобретении работ отечественных мастеров. Среди них были те, чья слава придет в Париже в 1920-е — например, М. Шагал».
Выставка проходит в ГМИИ имени А. С. Пушкина до 30 октября в главном здании музея по адресу: улица Волхонка, дом 12.