В Лисичанске еще не закончена зачистка. В бункерах и подвалах, на чердаках могут скрываться еще солдаты ВСУ, не обезврежены еще мины и растяжки, нет еще ни временной администрации, ни гуманитарного центра.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск. Здание центра внешкольной работы со школьниками и молодёжью. Место точечного удара.

Никита Третьяков ИА REGNUM Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанчк

Никита Третьяков ИА REGNUM Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанск.

Никита Третьяков ИА REGNUM Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью

Но в город уже пришел мир. Город освобожден только вчера, а сегодня уже жители чувствуют себя в безопасности. Они благодарят солдат, охотно рассказывают журналистам о том, как пережили эти трудные месяцы, об иностранных наемниках и ВСУ, относившихся к ним, мирным, как к досадной помехе при обороне.

Никита Третьяков ИА REGNUM Местный житель

Никита Третьяков ИА REGNUM Местные жители водружают Знамя Победы

Прожаренный солнцем город тих и как будто мирен. Целы стекла в домах, не побиты вывески и рекламы. О военном положении напоминают только отдельные точечные следы боев и высокоточных ударов, а также лабиринт из поставленных на бок машин и окопы по бокам от улиц — так ВСУ планировали обороняться.

Никита Третьяков ИА REGNUM Поставленная на бок машина — так ВСУ планировали обороняться

Никита Третьяков ИА REGNUM Перевёрнутые машины на улицах Лисичанска

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Лисичанска

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Лисичанска

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный автобус

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск после освобождения

Планировали, но не стали. Впервые за все время спецоперации командование ВСУ решило не жертвовать без смысла своими людьми, не подвергать опасности мирных жителей и отвести силы из города.

Никита Третьяков ИА REGNUM Универмаг Лисичанска

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм

Никита Третьяков ИА REGNUM Памятник Неизвестному солдату

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск

Никита Третьяков ИА REGNUM Снятый ВСУ с постамента Т-34 в Лисичанске

Никита Третьяков ИА REGNUM Окопы ВСУ

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск после освобождения

Местные натерпелись от ВСУ, были и грабежи, и беспредел, и, говорят, даже убийства. Но никакая оккупация не сравнится с ужасом тяжёлых уличных боев. Так как боев за жилую застройку почти не было, жители испытывают искреннюю, ничем не замутнённую радость. Они машут и улыбаются русским воинам, жмут им руки и обнимают.

Никита Третьяков ИА REGNUM Окоп, превращённый в могилу. Лисичанск

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный дом в Лисичанске

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск после освобождения

Они знают, что самое страшное для них уже закончилось. Дальше будет только лучше.