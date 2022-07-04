Лисичанск наш: счастье жителей, оставленные позиции ВСУ, Знамена Победы
В Лисичанске еще не закончена зачистка. В бункерах и подвалах, на чердаках могут скрываться еще солдаты ВСУ, не обезврежены еще мины и растяжки, нет еще ни временной администрации, ни гуманитарного центра.
Но в город уже пришел мир. Город освобожден только вчера, а сегодня уже жители чувствуют себя в безопасности. Они благодарят солдат, охотно рассказывают журналистам о том, как пережили эти трудные месяцы, об иностранных наемниках и ВСУ, относившихся к ним, мирным, как к досадной помехе при обороне.
Прожаренный солнцем город тих и как будто мирен. Целы стекла в домах, не побиты вывески и рекламы. О военном положении напоминают только отдельные точечные следы боев и высокоточных ударов, а также лабиринт из поставленных на бок машин и окопы по бокам от улиц — так ВСУ планировали обороняться.
Планировали, но не стали. Впервые за все время спецоперации командование ВСУ решило не жертвовать без смысла своими людьми, не подвергать опасности мирных жителей и отвести силы из города.
Местные натерпелись от ВСУ, были и грабежи, и беспредел, и, говорят, даже убийства. Но никакая оккупация не сравнится с ужасом тяжёлых уличных боев. Так как боев за жилую застройку почти не было, жители испытывают искреннюю, ничем не замутнённую радость. Они машут и улыбаются русским воинам, жмут им руки и обнимают.
Они знают, что самое страшное для них уже закончилось. Дальше будет только лучше.