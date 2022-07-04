В Лисичанске еще не закончена зачистка. В бункерах и подвалах, на чердаках могут скрываться еще солдаты ВСУ, не обезврежены еще мины и растяжки, нет еще ни временной администрации, ни гуманитарного центра.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск. Здание центра внешкольной работы со школьниками и молодёжью. Место точечного удара.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанчк
Никита Третьяков ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью. Лисичанск.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Здание центра внешкольной работы со школьникам и молодёжью

Но в город уже пришел мир. Город освобожден только вчера, а сегодня уже жители чувствуют себя в безопасности. Они благодарят солдат, охотно рассказывают журналистам о том, как пережили эти трудные месяцы, об иностранных наемниках и ВСУ, относившихся к ним, мирным, как к досадной помехе при обороне.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Местный житель
Никита Третьяков ИА REGNUM
Местные жители водружают Знамя Победы

Прожаренный солнцем город тих и как будто мирен. Целы стекла в домах, не побиты вывески и рекламы. О военном положении напоминают только отдельные точечные следы боев и высокоточных ударов, а также лабиринт из поставленных на бок машин и окопы по бокам от улиц — так ВСУ планировали обороняться.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Поставленная на бок машина — так ВСУ планировали обороняться
Никита Третьяков ИА REGNUM
Перевёрнутые машины на улицах Лисичанска
Никита Третьяков ИА REGNUM
Улица Лисичанска
Никита Третьяков ИА REGNUM
Улица Лисичанска
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенный автобус
Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения

Планировали, но не стали. Впервые за все время спецоперации командование ВСУ решило не жертвовать без смысла своими людьми, не подвергать опасности мирных жителей и отвести силы из города.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Универмаг Лисичанска
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм
Никита Третьяков ИА REGNUM
Памятник Неизвестному солдату
Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск
Никита Третьяков ИА REGNUM
Снятый ВСУ с постамента Т-34 в Лисичанске
Никита Третьяков ИА REGNUM
Окопы ВСУ
Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения

Местные натерпелись от ВСУ, были и грабежи, и беспредел, и, говорят, даже убийства. Но никакая оккупация не сравнится с ужасом тяжёлых уличных боев. Так как боев за жилую застройку почти не было, жители испытывают искреннюю, ничем не замутнённую радость. Они машут и улыбаются русским воинам, жмут им руки и обнимают.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Окоп, превращённый в могилу. Лисичанск
Никита Третьяков ИА REGNUM
Разрушенный дом в Лисичанске
Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения

Они знают, что самое страшное для них уже закончилось. Дальше будет только лучше.

Никита Третьяков ИА REGNUM
Лисичанск после освобождения