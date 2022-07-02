Кисловодск: по тропе Берёзовского ущелья — фоторепортаж
В окрестностях города-курорта Кисловодска, вдоль реки Берёзовка, расположено необычайно красивое и живописное ущелье. Берёзовское ущелье или балка привлекает сотни любителей пешего туризма своими пейзажами и доступностью маршрута.
Берёзовская балка берёт своё начало на окраине Кисловодска и протягивается до Скалистого хребта в районе Бермамытского плато. Длина ущелья составляет около 19 км. Когда-то в этих местах прорастала пышная березовая роща, от которой и пошло название протекающей вдоль ущелья небольшой речки.
Вдоль реки проходят несколько протоптанных троп, прохождение маршрута не составит труда даже неопытному туристу. Единственное, нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд, ведь дорога несколько раз переходит с одного берега на другой. Не стоит волноваться, река Берёзовка совсем не глубокая.
Над ущельем возвышается величественная отвесная скала, образованная доломитовой породой. Скальные стены достигают высоту до 200 метров и пользуются большой популярностью у скалолазов.
Любая из троп Березовской балки очень живописна — на склонах произрастает множество видов растений, среди которых целебные травы, барбарис, шиповник. На склонах и лужайках пасутся лошади и коровы.
Ущелье было изучено в XIX веке. В 1825 году профессор Императорской медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин, изучая ущелье, обнаружил источники минеральных вод, в том числе и нарзана. Нарзан Березовского ущелья поступает по водопроводу в кисловодские лечебницы. В сутки березовское месторождение даёт до 250 тысяч литров лечебной воды. Источник нарзана встречается туристам на пути прохождения маршрута, из него можно свободно пить воду.