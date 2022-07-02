В окрестностях города-курорта Кисловодска, вдоль реки Берёзовка, расположено необычайно красивое и живописное ущелье. Берёзовское ущелье или балка привлекает сотни любителей пешего туризма своими пейзажами и доступностью маршрута.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье

Берёзовская балка берёт своё начало на окраине Кисловодска и протягивается до Скалистого хребта в районе Бермамытского плато. Длина ущелья составляет около 19 км. Когда-то в этих местах прорастала пышная березовая роща, от которой и пошло название протекающей вдоль ущелья небольшой речки.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Пеший турист в Берёзовском ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка — правый приток реки Подкумок
Денис Абрамов ИА REGNUM
Тропа Березовского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовая роща в настоящее время
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Заброшенная пасека
Денис Абрамов ИА REGNUM
Заброшенная пасека
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье

Вдоль реки проходят несколько протоптанных троп, прохождение маршрута не составит труда даже неопытному туристу. Единственное, нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд, ведь дорога несколько раз переходит с одного берега на другой. Не стоит волноваться, река Берёзовка совсем не глубокая.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Тропа Березовского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка совсем не глубокая
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Река Берёзовка местами совсем мелкая

Над ущельем возвышается величественная отвесная скала, образованная доломитовой породой. Скальные стены достигают высоту до 200 метров и пользуются большой популярностью у скалолазов.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Отвесная скала доломитовой породы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Скальные стены достигают до 200 метров в высоту
Денис Абрамов ИА REGNUM
Одна из троп Берёзовского ущелья
Денис Абрамов ИА REGNUM
Палаточный лагерь
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Палаточный лагерь
Денис Абрамов ИА REGNUM
Напоминание туристам

Любая из троп Березовской балки очень живописна — на склонах произрастает множество видов растений, среди которых целебные травы, барбарис, шиповник. На склонах и лужайках пасутся лошади и коровы.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Склоны ущелья усыпаны цветами
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Поляна с цветами
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лошадь
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Корова на водопое
Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье

Ущелье было изучено в XIX веке. В 1825 году профессор Императорской медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин, изучая ущелье, обнаружил источники минеральных вод, в том числе и нарзана. Нарзан Березовского ущелья поступает по водопроводу в кисловодские лечебницы. В сутки березовское месторождение даёт до 250 тысяч литров лечебной воды. Источник нарзана встречается туристам на пути прохождения маршрута, из него можно свободно пить воду.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Нарзанная скважина
Денис Абрамов ИА REGNUM
Жилой сектор
Денис Абрамов ИА REGNUM
Жилой сектор