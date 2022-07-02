В окрестностях города-курорта Кисловодска, вдоль реки Берёзовка, расположено необычайно красивое и живописное ущелье. Берёзовское ущелье или балка привлекает сотни любителей пешего туризма своими пейзажами и доступностью маршрута.

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Берёзовская балка берёт своё начало на окраине Кисловодска и протягивается до Скалистого хребта в районе Бермамытского плато. Длина ущелья составляет около 19 км. Когда-то в этих местах прорастала пышная березовая роща, от которой и пошло название протекающей вдоль ущелья небольшой речки.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пеший турист в Берёзовском ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка — правый приток реки Подкумок

Денис Абрамов ИА REGNUM Тропа Березовского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовая роща в настоящее время

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзы

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Заброшенная пасека

Денис Абрамов ИА REGNUM Заброшенная пасека

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Вдоль реки проходят несколько протоптанных троп, прохождение маршрута не составит труда даже неопытному туристу. Единственное, нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд, ведь дорога несколько раз переходит с одного берега на другой. Не стоит волноваться, река Берёзовка совсем не глубокая.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тропа Березовского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка совсем не глубокая

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Река Берёзовка местами совсем мелкая

Над ущельем возвышается величественная отвесная скала, образованная доломитовой породой. Скальные стены достигают высоту до 200 метров и пользуются большой популярностью у скалолазов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Отвесная скала доломитовой породы

Денис Абрамов ИА REGNUM Скальные стены достигают до 200 метров в высоту

Денис Абрамов ИА REGNUM Одна из троп Берёзовского ущелья

Денис Абрамов ИА REGNUM Палаточный лагерь

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Палаточный лагерь

Денис Абрамов ИА REGNUM Напоминание туристам

Любая из троп Березовской балки очень живописна — на склонах произрастает множество видов растений, среди которых целебные травы, барбарис, шиповник. На склонах и лужайках пасутся лошади и коровы.

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Склоны ущелья усыпаны цветами

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Поляна с цветами

Денис Абрамов ИА REGNUM Лошадь

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Корова на водопое

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Ущелье было изучено в XIX веке. В 1825 году профессор Императорской медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин, изучая ущелье, обнаружил источники минеральных вод, в том числе и нарзана. Нарзан Березовского ущелья поступает по водопроводу в кисловодские лечебницы. В сутки березовское месторождение даёт до 250 тысяч литров лечебной воды. Источник нарзана встречается туристам на пути прохождения маршрута, из него можно свободно пить воду.

Денис Абрамов ИА REGNUM Берёзовское ущелье

Денис Абрамов ИА REGNUM Нарзанная скважина

Денис Абрамов ИА REGNUM Жилой сектор