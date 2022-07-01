С 1 июля по поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на 100 тыс. рублей, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Федеральное софинансирование заключения социальных контрактов началось в 2021 году и по решению президента РФ предоставляется всем регионам России. Такая форма поддержки малоимущих и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на Ставрополье оказалась очень востребованной среди населения.

Социальный контракт нацелен на помощь в поиске работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты населения, с начала года на Ставрополье уже заключено 2934 социальных контракта. Их заключили семьи на период от 3 до 12 месяцев. Из них на ведение предпринимательской деятельности — 1342, на организацию личного подсобного хозяйства — 402. В общей сложности уже выделено 449,4 млн руб.

Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Рассада
Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Взвешивание на въезде в тепличный комплекс

«Как показала практика, социальный контракт, призванный помочь людям в трудной жизненной ситуации, является востребованной мерой господдержки. Самыми популярными направлениями стали ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Поэтому решение, принятое нашим президентом, — крайне своевременное и необходимое», — комментирует министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Томат
Александр Погожев ИА REGNUM
Кабачки
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветная капуста
Александр Погожев ИА REGNUM
Базилик

На Ставрополье набирает большую популярность растениеводство. В теплицах круглогодично выращивают посадочный материал, в сезон эти культуры высаживают в открытый грунт. В 2022 году в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на несвязанную поддержку крупных производителей в подотрасли выделено 93,7 млн рублей. В настоящее время благодаря соцконтракту обычные семьи создают здоровую конкуренцию крупным производителям, которые ориентируются на реализацию в сетевых магазинах и не обеспечивают небольшие населенные пункты свежими овощами и зеленью.

Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Полив брокколи
Александр Погожев ИА REGNUM
Полив брокколи
Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края
Александр Погожев ИА REGNUM
Жимолость несъедобная
Александр Погожев ИА REGNUM
Саженцы брокколи в теплице
Александр Погожев ИА REGNUM
Саженец брокколи

В Андроповском городском округе семья Расуловых воспользовалась господдержкой, и на территории домовладения построили тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов.

Александр Погожев ИА REGNUM
Семья Расуловых

«До этого я занимался строительными работами, ездил в командировки. Но у меня семья, дети, дома земли много, которую надо возделывать. Хотелось быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами. Подумали и решили заняться выращиванием овощей. Помимо огурцов выращиваем помидоры, зелень», — говорит Гаджирагим Расулов.

Александр Погожев ИА REGNUM
Гаджирагим Расулов

Работа распределена на каждого члена семьи: кто-то занимается поливом, кто-то сбором. Просыпается семья рано, стараются с 5 утра успеть до обеда ударно поработать, потому что в летний период солнце в округе палит нещадно. К вечеру семья опять приступает к работе.

Александр Погожев ИА REGNUM
Уход за растениями
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети в семье Расуловых помогают родителям
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети в семье Расуловых помогают родителям
Александр Погожев ИА REGNUM
Плод огурца
Александр Погожев ИА REGNUM
Отец и сын ухаживают за огурцами
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети в семье Расуловых помогают родителям
Александр Погожев ИА REGNUM
Куст томата
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети в семье Расуловых помогают родителям
Александр Погожев ИА REGNUM
Завязь огурца
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветок огурца
Александр Погожев ИА REGNUM
Огурцы в теплице
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети в семье Расуловых помогают родителям
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая огурцов
Александр Погожев ИА REGNUM
Огурцы в пластиковом ящике

Поддержкой государства семья воспользовалась уже второй раз и рассчитывает, что сотрудничество по соцконтракту будет продолжаться.

Александр Погожев ИА REGNUM
Свежие фрукты на столе семьи Расуловых