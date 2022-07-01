С 1 июля по поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на 100 тыс. рублей, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Федеральное софинансирование заключения социальных контрактов началось в 2021 году и по решению президента РФ предоставляется всем регионам России. Такая форма поддержки малоимущих и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на Ставрополье оказалась очень востребованной среди населения.

Социальный контракт нацелен на помощь в поиске работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты населения, с начала года на Ставрополье уже заключено 2934 социальных контракта. Их заключили семьи на период от 3 до 12 месяцев. Из них на ведение предпринимательской деятельности — 1342, на организацию личного подсобного хозяйства — 402. В общей сложности уже выделено 449,4 млн руб.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Рассада

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание на въезде в тепличный комплекс

«Как показала практика, социальный контракт, призванный помочь людям в трудной жизненной ситуации, является востребованной мерой господдержки. Самыми популярными направлениями стали ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Поэтому решение, принятое нашим президентом, — крайне своевременное и необходимое», — комментирует министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Томат

Александр Погожев ИА REGNUM Кабачки

Александр Погожев ИА REGNUM Цветная капуста

Александр Погожев ИА REGNUM Базилик

На Ставрополье набирает большую популярность растениеводство. В теплицах круглогодично выращивают посадочный материал, в сезон эти культуры высаживают в открытый грунт. В 2022 году в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на несвязанную поддержку крупных производителей в подотрасли выделено 93,7 млн рублей. В настоящее время благодаря соцконтракту обычные семьи создают здоровую конкуренцию крупным производителям, которые ориентируются на реализацию в сетевых магазинах и не обеспечивают небольшие населенные пункты свежими овощами и зеленью.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края

Александр Погожев ИА REGNUM Жимолость несъедобная

Александр Погожев ИА REGNUM Саженцы брокколи в теплице

Александр Погожев ИА REGNUM Саженец брокколи

В Андроповском городском округе семья Расуловых воспользовалась господдержкой, и на территории домовладения построили тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Расуловых

«До этого я занимался строительными работами, ездил в командировки. Но у меня семья, дети, дома земли много, которую надо возделывать. Хотелось быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами. Подумали и решили заняться выращиванием овощей. Помимо огурцов выращиваем помидоры, зелень», — говорит Гаджирагим Расулов.

Александр Погожев ИА REGNUM Гаджирагим Расулов

Работа распределена на каждого члена семьи: кто-то занимается поливом, кто-то сбором. Просыпается семья рано, стараются с 5 утра успеть до обеда ударно поработать, потому что в летний период солнце в округе палит нещадно. К вечеру семья опять приступает к работе.

Александр Погожев ИА REGNUM Уход за растениями

Александр Погожев ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям

Александр Погожев ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям

Александр Погожев ИА REGNUM Плод огурца

Александр Погожев ИА REGNUM Отец и сын ухаживают за огурцами

Александр Погожев ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям

Александр Погожев ИА REGNUM Куст томата

Александр Погожев ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям

Александр Погожев ИА REGNUM Завязь огурца

Александр Погожев ИА REGNUM Цветок огурца

Александр Погожев ИА REGNUM Огурцы в теплице

Александр Погожев ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая огурцов

Александр Погожев ИА REGNUM Огурцы в пластиковом ящике

Поддержкой государства семья воспользовалась уже второй раз и рассчитывает, что сотрудничество по соцконтракту будет продолжаться.