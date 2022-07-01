100 тыс. рублей от Путина: как использовать выплаты по соцконтрактам?
С 1 июля по поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на 100 тыс. рублей, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Федеральное софинансирование заключения социальных контрактов началось в 2021 году и по решению президента РФ предоставляется всем регионам России. Такая форма поддержки малоимущих и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на Ставрополье оказалась очень востребованной среди населения.
Социальный контракт нацелен на помощь в поиске работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.
По данным регионального министерства труда и социальной защиты населения, с начала года на Ставрополье уже заключено 2934 социальных контракта. Их заключили семьи на период от 3 до 12 месяцев. Из них на ведение предпринимательской деятельности — 1342, на организацию личного подсобного хозяйства — 402. В общей сложности уже выделено 449,4 млн руб.
«Как показала практика, социальный контракт, призванный помочь людям в трудной жизненной ситуации, является востребованной мерой господдержки. Самыми популярными направлениями стали ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Поэтому решение, принятое нашим президентом, — крайне своевременное и необходимое», — комментирует министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.
На Ставрополье набирает большую популярность растениеводство. В теплицах круглогодично выращивают посадочный материал, в сезон эти культуры высаживают в открытый грунт. В 2022 году в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на несвязанную поддержку крупных производителей в подотрасли выделено 93,7 млн рублей. В настоящее время благодаря соцконтракту обычные семьи создают здоровую конкуренцию крупным производителям, которые ориентируются на реализацию в сетевых магазинах и не обеспечивают небольшие населенные пункты свежими овощами и зеленью.
В Андроповском городском округе семья Расуловых воспользовалась господдержкой, и на территории домовладения построили тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов.
«До этого я занимался строительными работами, ездил в командировки. Но у меня семья, дети, дома земли много, которую надо возделывать. Хотелось быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами. Подумали и решили заняться выращиванием овощей. Помимо огурцов выращиваем помидоры, зелень», — говорит Гаджирагим Расулов.
Работа распределена на каждого члена семьи: кто-то занимается поливом, кто-то сбором. Просыпается семья рано, стараются с 5 утра успеть до обеда ударно поработать, потому что в летний период солнце в округе палит нещадно. К вечеру семья опять приступает к работе.
Поддержкой государства семья воспользовалась уже второй раз и рассчитывает, что сотрудничество по соцконтракту будет продолжаться.