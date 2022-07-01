Инновационные технологии постепенно внедряются в сельское хозяйство. За последние годы беспилотники совершили настоящую революцию в сфере сельскохозяйственных работ.

Денис Абрамов ИА REGNUM Беспилотник обрабатывает рисовые чеки

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисовые чеки в Дагестане

В этом году крупнейший производитель риса в Дагестане ООО «НИВА» впервые провел экспериментальную антисорняковую обработку 500 га земли с использованием дронов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисовые чеки в Дагестане

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисовые чеки в Дагестане

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисовые чеки в Дагестане

Генеральный директор предприятия Загидин Касимов рассказал: «Мы всегда использовали передовые сельхозтехнологии, так как рис очень сложная культура для выращивания. Посмотрим через 8 дней, как на основной сорняк Росянку крупноплодную повлияет этот метод, и тогда обработаем основной посевной фонд в более чем 3000 га. На данный момент мы экономим на распылении пестицидов порядка 20% финансовых затрат по сравнению с традиционной авиацией».

Денис Абрамов ИА REGNUM Быт «пилотов»

Денис Абрамов ИА REGNUM Быт «пилотов»

Денис Абрамов ИА REGNUM Быт «пилотов»

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка тяжелого сельскохозяйственного дрона AGRAS T30

Обработка земли при помощи беспилотников позволяет работать даже ночью, в это время температура и влажность максимально щадящие для растений. Также специалисты отмечают высокую точность обработки и полное отсутствие авиационных происшествий.

Денис Абрамов ИА REGNUM Закат над рисовыми чеками в Дагестане

Денис Абрамов ИА REGNUM Беспилотники могут обрабатывать землю даже ночью

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка пестицидами

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка пестицидами

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка дрона к работе

Денис Абрамов ИА REGNUM Управление дроном

«На данный момент все экспонируемые комплексы в России импортные, после введения санкция поставки самих аппаратов и запчастей прекратились. В России созданы образцы БПЛА не хуже западных, но есть существенная проблема — отсутствие собственного агрономического программного обеспечения, а это 90 процентов успеха работы дрона. Проблемой является сырое законодательство, отсутствие нормативных документов у Росавиации на аппараты от 30 до 115 кг. Также нет методик подготовки внешних пилотов и центров их подготовки», — рассказал представитель компании ООО « Скаймастер», проводившей обработку земли.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30

Денис Абрамов ИА REGNUM Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30

Денис Абрамов ИА REGNUM Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30

Денис Абрамов ИА REGNUM Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30

Денис Абрамов ИА REGNUM Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30

Денис Абрамов ИА REGNUM Управление дроном

В сельском хозяйстве беспилотники уже начинают вытеснять традиционные летательные аппараты с экипажем на борту, так, например, в Японии на сегодняшний день обрабатывается более 90 процентов посевных площадей. В нашей стране подобная технология только начинает входить в повседневную жизнь аграриев. Использование беспилотников позволяет сельхозпроизводителям решать множество задач, среди которых регулярный мониторинг сельскохозяйственных угодий, составление карт полей, а также распыление ядохимикатов в ручном и автоматическом режимах.