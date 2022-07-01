Без преувеличения, свидетелями исторического события стали первые пассажиры автобуса, который утром 1 июля отправился с автостанции Мелитополя в Симферополь.

Теперь, после перерыва в восемь лет, ездить из Мелитополя, а также Бердянска и Херсона стало также просто, как когда-то.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Первые автобусы из Симферополя в направлении Херсона, Мелитополя и Бердянска выехали рано утром 1 июля. Пассажирами стали более 50 человек. От автовокзала «Мелитополь» уже в Симферополь первый автобус с пассажирами отправился в 08:05.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Автобусные рейсы выполняет ГУП РК «Крымтроллейбус» на паритетной основе с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска. Автобусы оснащены кондиционерами, USB-разъёмами, камерами видеонаблюдения, чтобы путешествие было комфортным. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Автобусы в сторону Херсона, Мелитополя и Бердянска и обратно теперь будут курсировать ежедневно. При необходимости власти Крыма обещают увеличить количество автобусных рейсов в день.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»