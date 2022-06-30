В Санкт-Петербурге проходит X международный юридический форум, слоган которого в раздираемом противоречиями 2022 году звучит с надеждой — «Остаться в праве». Как впервые после пандемии ПМЮФ организовали в очном формате, увидели корреспонденты ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Форум стартовал 29 июня 2022 года. При этом в его преддверии состоялся международный молодёжный юридический форум. Стоит отметить, что в отличие от Петербургского международного экономического форума петербургская погода порадовала гостей-юристов. Стены «Экспофорума» стали глотком свежего воздуха среди накрывшей регион жары.

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международный Юридический форум

Площадка выставочного центра сконцентрировала экспертов в сфере юриспруденции и именитых спикеров по мировому праву. Участники форума смогли посетить дискуссии, где выступили министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, кинорежиссёр Никита Михалков и многие другие узнаваемые вип-персоны.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин и ректор СПБГУ Николай Кропачев

Дарья Драй ИА REGNUM Ректор СПБГУ Николай Кропачев

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко

Дарья Драй ИА REGNUM Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Александр Коновалов

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин и ректор СПБГУ Николай Кропачев

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас, Сергей Степашин

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Александр Коновалов

О влиянии на право резко осложнившейся политической обстановке в мире гости форума поговорили на сессии с участием заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и гостей из других стран. Перед этим приветственное слово предоставили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, участникам форума показали на экранах его видеообращение.

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Ассоциации юристов Кумар Прашант

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Сербии Майя Попович

Дарья Драй ИА REGNUM Бахтияр Тузмухамедов

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

После чего в своей энергичной и достаточной резкой в оценках речи Медведев поднял такие важные для России темы, как конфликт на Украине и в Донбассе, антироссийские санкции, запрет на транзит товаров в Калининградскую область, роль ООН и других международных организаций и объединений.

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Арменя Карен Андреасян

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Антон Кобяков

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель ЗАКС Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Арменя Карен Андреасян

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Таджикистан Музаффар Ашуриен

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Казахстан Канат Мусин

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международного Юридического форума

Чтобы отдохнуть между сессиями и подписанием договоров и меморандумов, для гостей обустроили специальную зону, украшенную постерами с изображением Санкт-Петербурга. А каменную брусчатку заменил реалистичный ковролин. Помимо возможности выпить кофе, чай или просто перекусить, сидя за столиком, гости смогли принять участие в символическом чемпионате по шахматам.

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международного Юридического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международного Юридического форума

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международного Юридического форума

Также на площадке «Экспофорума» можно было увидеть экспозиции и макеты. Форму своих сотрудников представила Федеральная служба исполнения наказаний. Там же можно было изучить и присваиваемые за различные заслуги награды.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники X Петербургского международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко

Центром внимания стал стенд Министерства юстиции РФ. Это и площадка для дискуссий, и место для тематических выставок. Одной из них стала виртуальная экспозиция «Нюрнберг: приговор во имя мира». Гости смогли увидеть на экране отсканированные подлинники документов, фотографии персон и заседаний Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Нюрнберг - приговор во имя мира

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Нюрнберг - приговор во имя мира

«Нюрнбергский процесс — краеугольный камень, заложивший фундамент послевоенного мироустройства: благодаря ему удалось предотвратить многие беды, грозившие обрушиться на человечество, — приводятся на одном из слайдов слова автора одноимённой книги Александра Звягинцева. — Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Фондом «История Отечества», архивом внешней политики РФ…».

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

Дарья Драй ИА REGNUM X Петербургский международный Юридический форум

На форуме также присутствовали представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, среди участников можно было встретить спикера Александра Бельского. Без своего внимания форум не оставил и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Петербургский экономический форум завершится 1 июля. Помимо деловых мероприятий, он также включает и культурную программу, мероприятия которой прошли в Музее Фаберже, в Государственном музее политической истории России, в Русском музее и на других площадках.