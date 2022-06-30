Юбилейный юрфорум в Петербурге собрал приверженцев закона — фоторепортаж
В Санкт-Петербурге проходит X международный юридический форум, слоган которого в раздираемом противоречиями 2022 году звучит с надеждой — «Остаться в праве». Как впервые после пандемии ПМЮФ организовали в очном формате, увидели корреспонденты ИА REGNUM.
Форум стартовал 29 июня 2022 года. При этом в его преддверии состоялся международный молодёжный юридический форум. Стоит отметить, что в отличие от Петербургского международного экономического форума петербургская погода порадовала гостей-юристов. Стены «Экспофорума» стали глотком свежего воздуха среди накрывшей регион жары.
Площадка выставочного центра сконцентрировала экспертов в сфере юриспруденции и именитых спикеров по мировому праву. Участники форума смогли посетить дискуссии, где выступили министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, кинорежиссёр Никита Михалков и многие другие узнаваемые вип-персоны.
О влиянии на право резко осложнившейся политической обстановке в мире гости форума поговорили на сессии с участием заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и гостей из других стран. Перед этим приветственное слово предоставили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, участникам форума показали на экранах его видеообращение.
После чего в своей энергичной и достаточной резкой в оценках речи Медведев поднял такие важные для России темы, как конфликт на Украине и в Донбассе, антироссийские санкции, запрет на транзит товаров в Калининградскую область, роль ООН и других международных организаций и объединений.
Чтобы отдохнуть между сессиями и подписанием договоров и меморандумов, для гостей обустроили специальную зону, украшенную постерами с изображением Санкт-Петербурга. А каменную брусчатку заменил реалистичный ковролин. Помимо возможности выпить кофе, чай или просто перекусить, сидя за столиком, гости смогли принять участие в символическом чемпионате по шахматам.
Также на площадке «Экспофорума» можно было увидеть экспозиции и макеты. Форму своих сотрудников представила Федеральная служба исполнения наказаний. Там же можно было изучить и присваиваемые за различные заслуги награды.
Центром внимания стал стенд Министерства юстиции РФ. Это и площадка для дискуссий, и место для тематических выставок. Одной из них стала виртуальная экспозиция «Нюрнберг: приговор во имя мира». Гости смогли увидеть на экране отсканированные подлинники документов, фотографии персон и заседаний Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников.
«Нюрнбергский процесс — краеугольный камень, заложивший фундамент послевоенного мироустройства: благодаря ему удалось предотвратить многие беды, грозившие обрушиться на человечество, — приводятся на одном из слайдов слова автора одноимённой книги Александра Звягинцева. — Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Фондом «История Отечества», архивом внешней политики РФ…».
На форуме также присутствовали представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, среди участников можно было встретить спикера Александра Бельского. Без своего внимания форум не оставил и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Петербургский экономический форум завершится 1 июля. Помимо деловых мероприятий, он также включает и культурную программу, мероприятия которой прошли в Музее Фаберже, в Государственном музее политической истории России, в Русском музее и на других площадках.