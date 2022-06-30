Новая 100-рублёвая банкнота во всей красе — фоторепортаж
Банк России представил новую модернизированную 100-рублевую банкноту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В последний день июня Банк России вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
Характерными отличиями, по сравнению с неизменными за последние 18 лет 100-рублевыми предшественниками, у новых банкнот являются усиленный комплекс защиты, аналогичный 200-рублевым купюрам, а также кардинально новый современный дизайн.
Основными элементами оформления новых банкнот стали достопримечательности федеральных округов. Выпускаемая 100-рублевая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображены Спасская башня с курантами, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и парк Зарядье. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
На банкноте также есть qr-код, ведущий на веб-страницу Банка России.
Поступление новых банкнот будет осуществляться постепенно. Они будут находиться в обращении наряду с уже существующими 100-рублевыми купюрами.
По словам Сергея Белова, заместителя Председателя Банка России, планируется перевыпуск всей линейки уже имеющихся купюр старого образца.